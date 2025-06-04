- Domů
Měnová encyklopedie Xe nabízí kurzy, forexové novinky a fakta pro každou světovou měnu jako americký dolar nebo euro. Můžete se také dozvědět o službách dostupných pro jednotlivé měny – převody peněz, měnová data a další.
POPULAR
A
B
BAM - Bosensko-hercegovská konvertibilní marka
BBD - Barbadoský dolar
BCH - Bitcoin Cash
BDT - Bangladéšská taka
BGN - Bulharský lev
BHD - Bahrajnský dinár
BIF - Burundský frank
BMD - Bermudský dolar
BND - Brunejský dolar
BOB - Bolivijský boliviano
BRL - Brazilský real
BSD - Bahamský dolar
BTC - Bitcoin
BTN - Bhútánský ngultrum
BWP - Botswanská pula
BYN - Běloruský rubl
BYR - Běloruský rubl
BZD - Belizský dolar
C
D
E
G
H
I
K
L
M
MAD - Marocký dirham
MDL - Moldavský leu
MGA - Madagaskarský ariary
MKD - Makedonský denár
MMK - Barmský kyat
MNT - Mongolský tugrik
MOP - Macajská pataca
MRU - Mauritánská ouguiya
MUR - Mauricijská rupie
MVR - Maledivská rupie
MWK - Malawijská kwacha
MXN - Mexické peso
MYR - Malajsijský ringgit
MZN - Mosambický metical
N
P
S
SAR - Saúdskoarabský riál
SBD - Dolar Šalamounových ostrovů
SCR - Seychelská rupie
SDG - Súdánská libra
SEK - Švédská koruna
SGD - Singapurský dolar
SHP - Svatolenská libra
SLE - Sierraleonský leone
SLL - Sierraleonský leone
SOS - Somálský šilink
SPL - Seborgský luigino
SRD - Surinamský dolar
STN - Svatotomášská dobra
SVC - Salvadorský colón
SYP - Syrská libra
SZL - Svazijský lilangeni
T
U
X