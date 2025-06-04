  1. Domů
Měnová encyklopedie

Měnová encyklopedie Xe nabízí kurzy, forexové novinky a fakta pro každou světovou měnu jako americký dolar nebo euro. Můžete se také dozvědět o službách dostupných pro jednotlivé měny – převody peněz, měnová data a další.

POPULAR
usd
USD - Americký dolar
eur
EUR - Euro
gbp
GBP - Britská libra
cad
CAD - Kanadský dolar
aud
AUD - Australský dolar
jpy
JPY - Japonský jen
A
ada
ADA - Cardano
aed
AED - Emirátský dirham
afn
AFN - Afghánský afghání
all
ALL - Albánský lek
amd
AMD - Arménský dram
ang
ANG - Nizozemský gulden
aoa
AOA - Angolská kwanza
ars
ARS - Argentinské peso
aud
AUD - Australský dolar
awg
AWG - Arubský nebo nizozemský gulden
azn
AZN - Ázerbájdžánský manat
B
bam
BAM - Bosensko-hercegovská konvertibilní marka
bbd
BBD - Barbadoský dolar
bch
BCH - Bitcoin Cash
bdt
BDT - Bangladéšská taka
bgn
BGN - Bulharský lev
bhd
BHD - Bahrajnský dinár
bif
BIF - Burundský frank
bmd
BMD - Bermudský dolar
bnd
BND - Brunejský dolar
bob
BOB - Bolivijský boliviano
brl
BRL - Brazilský real
bsd
BSD - Bahamský dolar
btc
BTC - Bitcoin
btn
BTN - Bhútánský ngultrum
bwp
BWP - Botswanská pula
byn
BYN - Běloruský rubl
byr
BYR - Běloruský rubl
bzd
BZD - Belizský dolar
C
cad
CAD - Kanadský dolar
cdf
CDF - Konžský frank
chf
CHF - Švýcarský frank
clp
CLP - Chilské peso
cny
CNY - Čínský jüan renminbi
cop
COP - Kolumbijské peso
crc
CRC - Kostarický colón
cuc
CUC - Kubánské konvertibilní peso
cup
CUP - Kubánské peso
cve
CVE - Kapverdské escudo
czk
CZK - Česká koruna
D
djf
DJF - Džibutský frank
dkk
DKK - Dánská koruna
doge
DOGE - Dogecoin
dop
DOP - Dominikánské peso
dot
DOT - Polkadot
dzd
DZD - Alžírský dinár
E
eek
EEK - Estonská koruna
egp
EGP - Egyptská libra
ern
ERN - Eritrejská nakfa
etb
ETB - Etiopský birr
eth
ETH - Ethereum
eur
EUR - Euro
F
fjd
FJD - Fidžijský dolar
fkp
FKP - Falklandská libra
G
gbp
GBP - Britská libra
gel
GEL - Gruzínské lari
ggp
GGP - Guernseyská libra
ghs
GHS - Ghanský cedi
gip
GIP - Gibraltarská libra
gmd
GMD - Gambijský dalasi
gnf
GNF - Guinejský frank
gtq
GTQ - Guatemalský quetzal
gyd
GYD - Guyanský dolar
H
hkd
HKD - Hongkongský dolar
hnl
HNL - Honduraská lempira
hrk
HRK - Chorvatská kuna
htg
HTG - Haitský gourde
huf
HUF - Maďarský forint
I
idr
IDR - Indonéská rupie
ils
ILS - Izraelský šekel
imp
IMP - Manská libra
inr
INR - Indická rupie
iqd
IQD - Irácký dinár
irr
IRR - Íránský riál
isk
ISK - Islandská koruna
J
jep
JEP - Jerseyská libra
jmd
JMD - Jamajský dolar
jod
JOD - Jordánský dinár
jpy
JPY - Japonský jen
K
kes
KES - Keňský šilink
kgs
KGS - Kyrgyzský som
khr
KHR - Kambodžský riel
kmf
KMF - Komorský frank
kpw
KPW - Severokorejský won
krw
KRW - Jihokorejský won
kwd
KWD - Kuvajtský dinár
kyd
KYD - Kajmanský dolar
kzt
KZT - Kazašské tenge
L
lak
LAK - Laoský kip
lbp
LBP - Libanonská libra
link
LINK - Chainlink
lkr
LKR - Srílanská rupie
lrd
LRD - Liberijský dolar
lsl
LSL - Lesothský loti
ltc
LTC - Litecoin
ltl
LTL - Litevský litas
luna
LUNA - Terra
lvl
LVL - Lotyšský lat
lyd
LYD - Libyjský dinár
M
mad
MAD - Marocký dirham
mdl
MDL - Moldavský leu
mga
MGA - Madagaskarský ariary
mkd
MKD - Makedonský denár
mmk
MMK - Barmský kyat
mnt
MNT - Mongolský tugrik
mop
MOP - Macajská pataca
mru
MRU - Mauritánská ouguiya
mur
MUR - Mauricijská rupie
mvr
MVR - Maledivská rupie
mwk
MWK - Malawijská kwacha
mxn
MXN - Mexické peso
myr
MYR - Malajsijský ringgit
mzn
MZN - Mosambický metical
N
nad
NAD - Namibijský dolar
ngn
NGN - Nigerijská naira
nio
NIO - Nikaragujská córdoba
nok
NOK - Norská koruna
npr
NPR - Nepálská rupie
nzd
NZD - Novozélandský dolar
O
omr
OMR - Ománský riál
P
pab
PAB - Panamská balboa
pen
PEN - Peruánský sol
pgk
PGK - Papuánská kina
php
PHP - Filipínské peso
pkr
PKR - Pákistánská rupie
pln
PLN - Polský zlotý
pyg
PYG - Paraguayské guaraní
Q
qar
QAR - Katarský riál
R
ron
RON - Rumunský leu
rsd
RSD - Srbský dinár
rub
RUB - Ruský rubl
rwf
RWF - Rwandský frank
S
sar
SAR - Saúdskoarabský riál
sbd
SBD - Dolar Šalamounových ostrovů
scr
SCR - Seychelská rupie
sdg
SDG - Súdánská libra
sek
SEK - Švédská koruna
sgd
SGD - Singapurský dolar
shp
SHP - Svatolenská libra
sle
SLE - Sierraleonský leone
sll
SLL - Sierraleonský leone
sos
SOS - Somálský šilink
spl
SPL - Seborgský luigino
srd
SRD - Surinamský dolar
stn
STN - Svatotomášská dobra
svc
SVC - Salvadorský colón
syp
SYP - Syrská libra
szl
SZL - Svazijský lilangeni
T
thb
THB - Thajský baht
tjs
TJS - Tádžikistánský somoni
tmt
TMT - Turkmenský manat
tnd
TND - Tuniský dinár
top
TOP - Tonžská pa'anga
try
TRY - Turecká lira
ttd
TTD - Trinidadský dolar
tvd
TVD - Tuvalský dolar
twd
TWD - Tchajwanský nový dolar
tzs
TZS - Tanzanský šilink
U
uah
UAH - Ukrajinská hřivna
ugx
UGX - Ugandský šilink
uni
UNI - Uniswap
usd
USD - Americký dolar
uyu
UYU - Uruguayské peso
uzs
UZS - Uzbecký som
V
vef
VEF - Venezuelský bolívar
ves
VES - Venezuelský bolívar
vnd
VND - Vietnamský dong
vuv
VUV - Vanuatské vatu
W
wst
WST - Samojská tala
X
xaf
XAF - Středoafrický frank CFA BEAC
xag
XAG - Stříbrná unce
xau
XAU - Zlatá unce
xcd
XCD - Východokaribský dolar
xcg
XCG - Karibský gulden
xdr
XDR - Zvláštní práva čerpání MMF
xlm
XLM - Stellar Lumen
xof
XOF - Frank CFA
xpd
XPD - Palladiová unce
xpf
XPF - CFP frank
xpt
XPT - Platinová unce
xrp
XRP - Ripple
Y
yer
YER - Jemenský riál
Z
zar
ZAR - Jihoafrický rand
zmk
ZMK - Zambijská kwacha
zmw
ZMW - Zambijská kwacha
zwd
ZWD - Zimbabwský dolar
zwg
ZWG - Zimbabwský dolar
zwl
ZWL - Zimbabwský dolar

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17853
GBP / EUR1.14649
USD / JPY156.440
GBP / USD1.35117
USD / CHF0.788404
USD / CAD1.36532
EUR / JPY184.369
AUD / USD0.671935

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%