MXN - Mexické peso

Mexické peso je měnou země Mexiko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Mexické peso je MXN vůči USD. Kód měny pro Pesos je MXN, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Mexické peso a měnový převodník.

Vyberte měnu

Jako jedna z nejstarších měn v Severní Americe, původní mexické peso následovalo design španělského stříbrného dolaru a osmi kusů. Bylo oficiální zákonnou měnou jak v USA (do roku 1857), tak v Kanadě (do roku 1854). Peso bylo potomkem původních osmi kusů, které španělská vláda vydala v Mexiku, které Mexiko pokračovalo používat jako měnu po nezávislosti. Původně stabilní a bezpečná měna, pomohla inspirovat design amerického dolaru, který byl vydán na paritě s mexickým pesem. V roce 1993, po několika letech inflace a devalvace, banka Mexika změnila svou měnovou politiku a zavedla novou měnu nazvanou Nuevo Peso (Nové peso). Hodnota se změnila tak, že 1 000 starých pesů se stalo jedním novým pesem. V roce 1996 byl termín 'Nuevo' opuštěn a nyní se jednoduše nazývá mexické peso (MXN).

Statistiky Mexické peso

NázevMexické peso
Symbol$
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyCent
Nejlepší převod MXNMXN vůči USD
Nejlepší graf MXNMXN vůči USD graf

Profil Mexické peso

Přezdívkylana, varos, plata, bolas, lucas, feria, billete, pachocha, billullos, villancicos, villanos, del águila, morlacos, papiros, Marmaja
MinceČasto používané: Cent50, $1, $2, $5, $10
Zřídka používané: Cent5, Cent10, Cent20, $20, $50, $100
BankovkyČasto používané: $20, $50, $100, $200, $500, $1000
Centrální bankaBanka Mexika
Uživatelé
Mexiko

