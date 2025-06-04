MXN - Mexické peso
Mexické peso je měnou země Mexiko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Mexické peso je MXN vůči USD. Kód měny pro Pesos je MXN, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Mexické peso a měnový převodník.
Jako jedna z nejstarších měn v Severní Americe, původní mexické peso následovalo design španělského stříbrného dolaru a osmi kusů. Bylo oficiální zákonnou měnou jak v USA (do roku 1857), tak v Kanadě (do roku 1854). Peso bylo potomkem původních osmi kusů, které španělská vláda vydala v Mexiku, které Mexiko pokračovalo používat jako měnu po nezávislosti. Původně stabilní a bezpečná měna, pomohla inspirovat design amerického dolaru, který byl vydán na paritě s mexickým pesem. V roce 1993, po několika letech inflace a devalvace, banka Mexika změnila svou měnovou politiku a zavedla novou měnu nazvanou Nuevo Peso (Nové peso). Hodnota se změnila tak, že 1 000 starých pesů se stalo jedním novým pesem. V roce 1996 byl termín 'Nuevo' opuštěn a nyní se jednoduše nazývá mexické peso (MXN).
Statistiky Mexické peso
|Název
|Mexické peso
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|Cent
|Nejlepší převod MXN
|MXN vůči USD
|Nejlepší graf MXN
|MXN vůči USD graf
Profil Mexické peso
|Přezdívky
|lana, varos, plata, bolas, lucas, feria, billete, pachocha, billullos, villancicos, villanos, del águila, morlacos, papiros, Marmaja
|Mince
|Často používané: Cent50, $1, $2, $5, $10
Zřídka používané: Cent5, Cent10, Cent20, $20, $50, $100
|Bankovky
|Často používané: $20, $50, $100, $200, $500, $1000
|Centrální banka
|Banka Mexika
|Uživatelé
Mexiko
Mexiko
