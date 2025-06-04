JPY - Japonský jen
Japonský jen je měnou země Japonsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Japonský jen je JPY vůči USD. Kód měny pro Jen je JPY, a symbol měny je ¥. Níže najdete kurzy Japonský jen a měnový převodník.
Důležitost japonského jenu
Japonský jen je třetí nejvíce obchodovanou měnou na světě a nejvíce obchodovanou měnou v Asii. Díky relativně nízkým úrokovým sazbám je japonský jen často používán v carry obchodech s australským dolarem a americkým dolarem. Carry obchod je strategie, při které se měna s nízkou úrokovou sazbou prodává za účelem nákupu měny s vyšší úrokovou sazbou.
Raně japonské měny
Historie měny v Japonsku začala v 8. století, kdy byly v roce 708 začaly razit stříbrné a měděné mince, nazývané Wado Kaichin. Tyto mince napodobovaly čínské mince a když Japonsko již nebylo schopno vyrábět vlastní mince, byly do země dováženy čínské měny. V průběhu několika následujících století příliv čínských mincí nedostačoval poptávce, takže aby se tento problém vyřešil, dvě soukromě ražené japonské mince, Toraisen a Shichusen, se dostaly do oběhu od 14. do 16. století. Kolem 15. století byla podpořena ražba zlatých a stříbrných mincí známých jako Koshu Kin a zlaté mince se brzy staly novým standardem měny. Vláda později zavedla jednotný měnový systém, který se skládal ze zlaté měny, stejně jako stříbrných a měděných mincí.
Moderní japonský jen
Do 19. století se v Japonsku používaly španělské dolary spolu s místními měnami. Aby se zjednodušily a centralizovaly různé mince používané v té době, byl v roce 1871 vytvořen jen (což znamená 'kruh' nebo 'kulatý objekt'). Nový měnový zákon vyvinul měnový systém podobný evropskému, s desítkovým účetním systémem. Jen fungoval pod bimetalickým standardem zlata a stříbra až do roku 1897, kdy byl ponechán pod jediným zlatým standardem. Po druhé světové válce jen ztratil velkou část své hodnoty a v roce 1971 byl fixován směnný kurz na americký dolar v poměru 308 JPY k 1 USD. To trvalo až do roku 1973, kdy přešel na plovoucí směnný kurz.
Statistiky Japonský jen
|Název
|Japonský jen
|Symbol
|¥
|Menší jednotka
|1/100 = Sen
|Symbol menší jednotky
|sen
|Nejlepší převod JPY
|JPY vůči USD
|Nejlepší graf JPY
|JPY vůči USD graf
Profil Japonský jen
|Mince
|Často používané: ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, ¥500
|Bankovky
|Často používané: ¥1000, ¥5000, ¥10000
Zřídka používané: ¥2000
|Centrální banka
|Banka Japonska
|Uživatelé
Japonsko
Proč vás zajímá JPY?
