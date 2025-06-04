  1. Home
  2. Platforma Xe | Vestavěné rozhraní API pro platby & Data o měnách

Zjednodušte platby ve své platformě

Odemkněte sílu Xe ve své platformě a zjednodušte způsob, jakým vaše firma provádí platby, díky našemu flexibilnímu rozhraní API pro platby, vestavěným řešením ERP a světoznámým nástrojům pro zpracování měnových dat.

Kontaktujte nás

Důvěra podniků po celém světě

Sage Intacct integration with Xe ERP

Zjednodušené globální platby

Zajistěte bezproblémové přeshraniční platby v rámci cesty zákazníka. Díky našemu modernímu a flexibilnímu rozhraní API můžete globální platby Xe začlenit přímo do jakékoli platformy, na kterou se váš finanční tým spoléhá, a platit tak dodavatelům a zaměstnancům jediným kliknutím.

Prozkoumejte rozhraní API pro platby Vestavěná řešení ERP

Bezproblémový platební proces

Xe umožňuje jeden bezproblémový a bezpečný pracovní postup plateb uvnitř vaší vlastní platformy. Už žádné exporty souborů nebo přihlašování k externím portálům. A protože je vytvořen pro firmy, je vybaven chytrými funkcemi, jako je vestavěná validace a kontrola shody, které zachytí chyby dříve, než vás budou stát peníze.

Začněte s naším rozhraním API Zjednodušení AP v systému ERP

Vylepšené údaje a výkaznictví

Automatizujte výkaznictví, zvyšte přesnost a odstraňte manuální práci ve svých finančních systémech pomocí globálních plateb a živých měnových datových kanálů Xe, které jsou zabudovány do vaší platformy.

Prozkoumejte naše rozhraní API pro měnová data Automatizace výkaznictví v systému ERP

Why businesses choose Xe

No more clunky portals

Už žádné těžkopádné portály

Nahraďte zastaralé neohrabané portály čistým, intuitivním rozhraním se vším potřebným na jednom místě.

shield-check

Důvěra v každou transakci

Vaše finanční prostředky jsou chráněny prostřednictvím regulovaných ochranných opatření, špičkových finančních partnerů a zabezpečení na podnikové úrovni, takže můžete bez obav přesouvat peníze.

trophy

Podporováno pevností a stabilitou

Xe je součástí společnosti Euronet, která je kótovaná na burze NASDAQ, má investiční stupeň a je postavena na bankovní úrovni v oblasti bezpečnosti, dodržování předpisů a řízení společnosti.

Human support whenever you need it

Podpora při nastavování i mimo něj

Xe vám poskytuje přístup k vyhrazené technické podpoře a odborníkům na platby, takže můžete rychle provést nastavení a snadno vyřešit případné problémy, kdykoli se vyskytnou.

Řešení vytvořená pro globální podniky
Účetní platformy

Systém Xe se bezproblémově integruje do předních účetních systémů a systémů ERP, jako jsou Microsoft Dynamics 365 a Sage Intacct, a poskytuje uživatelům integrovaný přístup ke globálním platbám z nástrojů, které již používají. A díky našemu flexibilnímu rozhraní API může jakákoli platforma pro platby účtů nabízet stejné zjednodušené prostředí. Žádné exporty souborů, žádné portály, jen rychlé, bezproblémové a bezpečné platby.

Zdroje

Podívejte se, jak firmy, jako je ta vaše, používají Xe ke zjednodušení globálních plateb.

Přejít na případové studie ->

Promluvme si

Ať už hledáte způsob, jak začlenit platby do své platformy, vylepšit své údaje o devizách a výkaznictví, nebo jen najít způsob, jak zjednodušit proces plateb, jsme tu, abychom vám pomohli. Spojte se s naším týmem a začněte rozhovor.

Region