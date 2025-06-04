- Home
Zjednodušte platby ve své platformě
Odemkněte sílu Xe ve své platformě a zjednodušte způsob, jakým vaše firma provádí platby, díky našemu flexibilnímu rozhraní API pro platby, vestavěným řešením ERP a světoznámým nástrojům pro zpracování měnových dat.
Důvěra podniků po celém světě
Zjednodušené globální platby
Zajistěte bezproblémové přeshraniční platby v rámci cesty zákazníka. Díky našemu modernímu a flexibilnímu rozhraní API můžete globální platby Xe začlenit přímo do jakékoli platformy, na kterou se váš finanční tým spoléhá, a platit tak dodavatelům a zaměstnancům jediným kliknutím.
Bezproblémový platební proces
Xe umožňuje jeden bezproblémový a bezpečný pracovní postup plateb uvnitř vaší vlastní platformy. Už žádné exporty souborů nebo přihlašování k externím portálům. A protože je vytvořen pro firmy, je vybaven chytrými funkcemi, jako je vestavěná validace a kontrola shody, které zachytí chyby dříve, než vás budou stát peníze.
Vylepšené údaje a výkaznictví
Automatizujte výkaznictví, zvyšte přesnost a odstraňte manuální práci ve svých finančních systémech pomocí globálních plateb a živých měnových datových kanálů Xe, které jsou zabudovány do vaší platformy.
Why businesses choose Xe
Už žádné těžkopádné portály
Nahraďte zastaralé neohrabané portály čistým, intuitivním rozhraním se vším potřebným na jednom místě.
Důvěra v každou transakci
Vaše finanční prostředky jsou chráněny prostřednictvím regulovaných ochranných opatření, špičkových finančních partnerů a zabezpečení na podnikové úrovni, takže můžete bez obav přesouvat peníze.
Podporováno pevností a stabilitou
Xe je součástí společnosti Euronet, která je kótovaná na burze NASDAQ, má investiční stupeň a je postavena na bankovní úrovni v oblasti bezpečnosti, dodržování předpisů a řízení společnosti.
Podpora při nastavování i mimo něj
Xe vám poskytuje přístup k vyhrazené technické podpoře a odborníkům na platby, takže můžete rychle provést nastavení a snadno vyřešit případné problémy, kdykoli se vyskytnou.
Řešení vytvořená pro globální podniky
Účetní platformy
Systém Xe se bezproblémově integruje do předních účetních systémů a systémů ERP, jako jsou Microsoft Dynamics 365 a Sage Intacct, a poskytuje uživatelům integrovaný přístup ke globálním platbám z nástrojů, které již používají. A díky našemu flexibilnímu rozhraní API může jakákoli platforma pro platby účtů nabízet stejné zjednodušené prostředí. Žádné exporty souborů, žádné portály, jen rychlé, bezproblémové a bezpečné platby.
