- Převodník měn API & Exchange Rate API | Xe
Nejdůvěryhodnější rozhraní API pro měnová data na světě
Díky více než 30 letům zkušeností s měnovými kurzy a měnami poskytuje naše rozhraní API pro měnová data přesné a spolehlivé údaje o směně měn v reálném čase pro stovky světových měn. Naše sazby pocházejí přímo od poskytovatelů finančních dat a centrálních bank.
Přesná a spolehlivá data v reálném čase pro více než 220 světových měn
Rozhraní API pro měnová data společnosti Xe je integrováno s více než 100 vysoce renomovanými globálními zdroji. Díky tomu můžeme nabízet nejpřesnější a nejaktuálnější údaje. Dynamicky detekujeme a filtrujeme všechny chyby a poskytujeme vám měnové rozhraní API a data, na která se můžete spolehnout.
Jednoduchá a rychlá implementace
Naše rozhraní API pro měnová data je vytvořeno pro vývojáře. Umožňujeme snadné připojení ke stávajícímu softwaru. Obdržíte SDK pro Javu, NodeJS, PHP a Python.
Nástroje a kurzy pro převod měn
Získejte více než jen živá data. XECD nabízí historické sazby, měsíční průměry, volatilitu měn a možnost přidat přizpůsobitelné marže na sazby.
220+ měn, kovů a kryptoměn
Naše rozhraní API pro měnová data nabízí stovky světových měn, drahých kovů, vybraných kryptoměn a přesné kurzy centrálních bank.
Přesné, spolehlivé a aktuální sazby
Zobrazte si aktualizované sazby až každých 60 sekund. Díky našemu směšovači měn zajišťuje společnost Xe, že naše rozhraní API pro měnová data obsahuje nejpřesnější globální kurzy.
Výkonné a škálovatelné rozhraní API pro měnová data
Rozhraní API pro měnová data společnosti Xe využívají tisíce firem, od malých a středních podniků až po společnosti z žebříčku Fortune 500, a to ve všech odvětvích. S naším rozhraním API pro převod měn FX získáte zaručenou dostupnost, škálovatelné objemy a odpovědi během milisekund. Snadno jej integrujete se svým stávajícím softwarem, včetně Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP a dalších.
Rozsáhlá dokumentace API
Naše podrobná dokumentace API měny obsahuje jednoduché pokyny a příklady kódu pro snadnou implementaci.
Non-Technical Quick Start Guide - Vyzkoušejte si naše API pomocí bezplatné zkušební verze
Technical Specification PDF - Výkonné JSON API vytvořené pro vývojáře
Xe
Currency Data Swagger - Přístup k SDK na straně klienta a serveru
Our API GitHub Repository - Využijte naše API pro měnová data na maximum.
Vyberte si svůj balíček
Rozhraní API měnových dat společnosti Xe poskytuje důvěryhodné směnné kurzy pro vaše obchodní potřeby. Vyberte frekvenci aktualizací sazeb a počet požadavků na sazby API za měsíc.
Pokud níže uvedené plány nevyhovují vašim potřebám, kontaktujte nás.
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
Spolupracujte s námi
Hledáme dodavatele softwaru, profesionální IT služby a referenční partnery, kteří by s námi spolupracovali a využívali naše rozhraní API k vytváření inovativních produktů a služeb.
Spolupráce se společností Xe Currency Data nabízí robustní infrastrukturu, dobře zdokumentované rozhraní API, možnosti redistribuce, co-brandingu a referenčních programů.
ISV
Naše rozhraní API je skvělým řešením pro nezávislé dodavatele softwaru, kteří chtějí do svých produktů integrovat údaje o směnných kurzech. Pomocí XECD získáte přístup k aktuálním sazbám, historickým datům a dalším údajům. Tím zlepšíte své produkty a poskytnete zákazníkům větší hodnotu.
Profesionální služby IT
XECD se snadno používá, ale některé podniky mohou potřebovat pomoc s integrací, přizpůsobením a dalšími technickými aspekty. Díky spolupráci s námi můžete svým klientům nabídnout komplexní řešení, které zahrnuje naše rozhraní API a vaše odborné znalosti.
Doporučení
Zapojte se do našeho programu doporučování a získejte další příležitosti k zisku. Získejte provizi z každého úspěšného doporučení, které nám pošlete. Nabízíme také možnosti co-brandingu, které vám umožní propagovat naše produkty a služby pod vaší značkou.
Integrace rozhraní API pro měnová data společnosti Xe
Ve společnosti Xe se snažíme poskytovat kvalitní podporu. Rádi vám přizpůsobíme balíček rozhraní API pro měnová data tak, aby vyhovoval jedinečnému případu použití ve vaší firmě. Pokud máte zájem o spolupráci se společností Xe, napište nám.
Další informace naleznete na naší stránce s nejčastějšími dotazy.
Společnost Xe stále hledá nové nápady, jak sdílet naše celosvětově důvěryhodná měnová data. Stále potřebujete pomoc? Zavolejte nám: +1 416 214-5606 - možnost 1
Nejčastější dotazy k rozhraní API pro měnu
Rozhraní API měnových dat společnosti Xe je nástroj pro vývojáře, který poskytuje přesná data o směnných kurzech v reálném čase pro více než 220 měn z více než 100 globálních zdrojů. Implementujte XECD a získejte přístup k historickým kurzům, měsíčním průměrům a volatilitě měn.
Naše rozhraní API pro měnová data je rozhraní API, na které se můžete spolehnout a které čerpá kurzy z více než 100 finančních zdrojů a centrálních bank. Zjišťujeme a filtrujeme všechny chyby a aktualizujeme údaje o směnných kurzech až každých 60 sekund, abychom získali nejaktuálnější informace.
Další funkce se mohou lišit v závislosti na balíčku. Všechna rozhraní API XECD mají:
Směnné kurzy v reálném čase a historické kurzy
Měsíční průměry
Údaje o volatilitě měny
Časové dotazy
Přizpůsobitelné funkce marží a cen
Aby byl proces integrace co nejjednodušší, poskytuje Xe SDK v jazycích Java, NodeJS, PHP a Python. Poskytujeme také rozsáhlou dokumentaci API, jako je netechnický stručný průvodce, technická specifikace PDF a úložiště GitHub.
Rozhraní API společnosti Xe je škálovatelné a lze jej integrovat s platformami, jako jsou Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP a další. V závislosti na balíčku funguje rozhraní Currency Data API s ERP, CRM a aplikacemi SaaS.
Ano! Xe nabízí bezplatnou zkušební verzi, takže můžete prozkoumat možnosti rozhraní API a zjistit, jak se hodí do vašeho softwarového prostředí. Než si vyberete balíček, vyzkoušejte si ho sami a bez závazků.