Rychlý a důvěryhodný způsob posílání peněz

Miliony lidí kontrolují naše mezinárodní kurzy a posílají peníze online do více než 190 zemí ve více než 130 měnách.

Poplatek za odeslání
Doručení...

Celkem

Výhoda Xe

Kolik můžete ušetřit při posílání mezinárodních peněžních převodů s Xe?

Porovnat směnné kurzy
PoskytovatelPříjemce dostane
XE
£15,868

+205.07 GBP

Bank of America
£15,662.93

-205.07 GBP

Chase
£15,662

-206.00 GBP

HSBC
£15,644

-224.00 GBP

Wells Fargo
£15,598.19

-269.81 GBP

Kurzy správné k 12:00 GMT 2/11/25

Proč si vybrat Xe

Více než 30 let excelence

  1. Rychlé převody

    Posílejte peníze během několika sekund svým blízkým po celém světě.

    Sledujte své převody

  2. Transparentní poplatky

    Vždy se snažíme poskytnout vám nejlepší kurz s jednoduchými poplatky.

    Podívejte se na naše poplatky

  3. Zabezpečení

    Chráníme vaše peníze a data dodržováním právních předpisů a zásad.

    O zabezpečení Xe

Posílejte peníze online, doma nebo na cestách

Aplikace Xe má vše, co potřebujete pro mezinárodní peněžní převody. Je snadná, bezpečná a bez skrytých poplatků.

Co říkají lidé

80,540 zákazníků doporučuje Xe

    Jak posílat peníze online s Xe

    6 snadných kroků

    1. 1

      Zaregistrujte se zdarma

      Přihlaste se ke svému účtu Xe nebo se zdarma zaregistrujte. Trvá to jen pár minut, vše, co potřebujete, je e-mailová adresa

    2. 2

      Získejte nabídku

      Dejte nám vědět, jakou měnu chcete převést, kolik peněz chcete poslat a cíl.

    3. 3

      Přidejte příjemce

      Poskytněte platební údaje příjemce (budete potřebovat údaje jako jméno a adresa).

    4. 4

      Ověřte svou totožnost

      U některých převodů můžeme potřebovat identifikační doklady, abychom potvrdili, že jste to opravdu vy, a udrželi vaše peníze v bezpečí.

    5. 5

      Potvrďte svou nabídku

      Potvrďte a financujte svůj převod bankovním účtem, kreditní kartou nebo debetní kartou a máte hotovo!

    6. 6

      Sledujte svůj převod

      Podívejte se, kde jsou vaše peníze a kdy dorazí k příjemci. Získejte podporu prostřednictvím živého chatu, telefonu a e-mailu.

    Posílejte peníze do více než 190 zemí ve více než 130 měnách

      Přímé inkaso ACH

      Přímé inkaso nebo platby Automated Clearing House (ACH) berou prostředky přímo z vašeho bankovního účtu.

      Bankovní převod

      Bankovní převody přesunou peníze převodem z vaší banky do naší. Obvykle obdržíme peníze do 24 hodin.

      Debetní nebo kreditní karta

      Platby kartou obvykle trvají méně než 24 hodin. Platby kartou však mají malý dodatečný poplatek.

