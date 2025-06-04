Rychlý a důvěryhodný způsob posílání peněz
Miliony lidí kontrolují naše mezinárodní kurzy a posílají peníze online do více než 190 zemí ve více než 130 měnách.
Proč si vybrat Xe
Více než 30 let excelence
Rychlé převody
Posílejte peníze během několika sekund svým blízkým po celém světě.Sledujte své převody
Transparentní poplatky
Vždy se snažíme poskytnout vám nejlepší kurz s jednoduchými poplatky.Podívejte se na naše poplatky
Zabezpečení
Chráníme vaše peníze a data dodržováním právních předpisů a zásad.O zabezpečení Xe
Posílejte peníze online, doma nebo na cestách
Aplikace Xe má vše, co potřebujete pro mezinárodní peněžní převody. Je snadná, bezpečná a bez skrytých poplatků.
Co říkají lidé
80,540 zákazníků doporučuje Xe
Jak posílat peníze online s Xe
6 snadných kroků
- 1
Zaregistrujte se zdarma
Přihlaste se ke svému účtu Xe nebo se zdarma zaregistrujte. Trvá to jen pár minut, vše, co potřebujete, je e-mailová adresa
- 2
Získejte nabídku
Dejte nám vědět, jakou měnu chcete převést, kolik peněz chcete poslat a cíl.
- 3
Přidejte příjemce
Poskytněte platební údaje příjemce (budete potřebovat údaje jako jméno a adresa).
- 4
Ověřte svou totožnost
U některých převodů můžeme potřebovat identifikační doklady, abychom potvrdili, že jste to opravdu vy, a udrželi vaše peníze v bezpečí.
- 5
Potvrďte svou nabídku
Potvrďte a financujte svůj převod bankovním účtem, kreditní kartou nebo debetní kartou a máte hotovo!
- 6
Sledujte svůj převod
Podívejte se, kde jsou vaše peníze a kdy dorazí k příjemci. Získejte podporu prostřednictvím živého chatu, telefonu a e-mailu.
Posílejte peníze do více než 190 zemí ve více než 130 měnách
Přímé inkaso ACH
Přímé inkaso nebo platby Automated Clearing House (ACH) berou prostředky přímo z vašeho bankovního účtu.
Bankovní převod
Bankovní převody přesunou peníze převodem z vaší banky do naší. Obvykle obdržíme peníze do 24 hodin.
Debetní nebo kreditní karta
Platby kartou obvykle trvají méně než 24 hodin. Platby kartou však mají malý dodatečný poplatek.
Spojujeme svět
Cíle pro posílání peněz
Často kladené otázky
V těchto krocích můžete snadno posílat peníze online pomocí služby Xe:
Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro bezplatný profil.
Vyberte "Cílovou zemi" pro převod.
Pro přepočet měny zadejte částku do pole "Odesíláte" nebo "Příjemce obdrží". Pro konkrétní částky nejprve vyplňte "Příjemce dostane".
Zvolte si způsob platby: "Direct Debit (ACH)", "Debetní karta", "Kreditní karta" nebo "Bankovní převod". Pro urgentní převody použijte debetní nebo kreditní kartu.
Odeslat na bankovní účet příjemce, nebo pokud je to možné, zajistit vyzvednutí hotovosti nebo odeslání do mobilní peněženky.
Uveďte údaje o příjemci a důvod převodu.
V případě bankovních převodů vyčkejte na potvrzovací e-mail s našimi bankovními údaji a proveďte platbu.
Pošlete své peníze!
Náklady na posílání peněz do jiné země se mění v závislosti na způsobu platby, typu posílaných peněz a místě odeslání.
Pokud použijete aplikaci Xe nebo přejdete na internet, můžete si před odesláním peněz zjistit přesnou cenu. Protože používáme aktuální směnné kurzy, může se stát, že se cena převodu změní ještě před dokončením transakce. Pokud se tak stane, dáme vám ihned vědět.
V některých zemích musí lidé při použití kreditní nebo debetní karty za převod peněz zaplatit poplatek. Tento poplatek je procentuální podíl z celkové odesílané částky. Pokud používáte kreditní kartu, může vám karetní společnost účtovat samostatný poplatek, tzv. cash advance fee.
Pokud potřebujete poslat peníze rychle, doporučujeme použít kartu - většina převodů kartou je dokončena během několika minut. Pokud platíte bankovním nebo bankovním převodem, nemusíte platit žádný poplatek, ale může trvat až čtyři pracovní dny, než se peníze dostanou k osobě, které je posíláte.
Zahájení převodu peněz ukazuje typické doby trvání. Odhadovaná doba dodání se může měnit v závislosti na měně, destinaci a způsobu platby. Převody můžete sledovat na obrazovce Aktivita v aplikaci Xe nebo na webových stránkách a v živém chatu s naší virtuální asistentkou Lexi.
Nejrychlejší možnosti platby:
Převody začnou, jakmile obdržíme vaši platbu.
Platby kartou jsou nejrychlejší, zpracovávají se téměř okamžitě. Pro urgentní převody zvolte platbu kartou.
Bankovní převody, inkasa a ACH jsou o něco pomalejší a trvají až 2 pracovní dny.
Dodací lhůty:
Po obdržení platby odešleme peníze. V závislosti na měně a cílové destinaci vyčkejte 1 až 3 pracovní dny, než převody dorazí k příjemcům. V případě obav se obraťte na Lexi a sledujte převody.
Pro vaši bezpečnost máme limity, kolik můžete poslat jedním online převodem.
Limit pro online převody v jednotlivých regionech:
Velká Británie & Evropa (GBEU): 350 000 GBP nebo ekvivalent v odesílací měně
Spojené státy (USA): 535 000 USD nebo ekvivalent v odesílací měně
Kanada (CA): 560 000 CAD nebo ekvivalent v odesílací měně
Austrálie & Nový Zéland (AUNZ): nebo ekvivalent v odesílací měně
Způsob platby, který si zvolíte, může také určit, jakou částku můžete s námi odeslat. Přečtěte si naše často kladené dotazy, kde najdete další informace, a prohlédněte si seznam dostupných platebních metod.
Zákazníci v Kanadě a USA platící bankovním nebo bezhotovostním převodem:
Zákazníci v Kanadě musí pro platbu bankovním nebo bezhotovostním převodem zaslat nejméně 3000 CAD
Zákazníci v USA musí pro platbu bankovním nebo bezhotovostním převodem zaslat nejméně 3000 USD.
Protože převod směřuje přímo na váš bankovní účet, musí mít odesílatel k dispozici bankovní údaje, aby mohl převod odeslat.
Ujistěte se, že odesílatel zná následující informace:
Vaše jméno
Vaše adresa (adresa vašeho bydliště, nikoli adresa banky).
Číslo vašeho bankovního účtu
Váš kód BIC nebo SWIFT
Název vaší banky
Většina převodů dorazí ještě tentýž den, ale občas se může stát, že některým bankám příjemců trvá 1 až 4 dny, než peníze na váš účet uloží. V závislosti na způsobu platby a trase doručení se k vám může dostat i během několika minut.
Peníze budou automaticky připsány na váš účet. Nemusíte chodit na pobočku místní banky a čekat ve frontě, stačí počkat, až vám banka oznámí, že na váš účet byl proveden vklad.
S Xe můžete posílat peníze přímo na mobilní zařízení přátel a rodiny ve více než 35 zemích.
Mobilní peněženky poskytují rychlý a bezpečný způsob odesílání, ukládání a přijímání peněz. Jakmile platbu obdržíme, převod je během několika minut k dispozici v aplikaci peněženka příjemce.
K dispozici pro zákazníky ve Velké Británii, Evropě, Kanadě, na Novém Zélandu a v USA od verze aplikace 7.14.0 a online. Aktualizujte aplikaci a získejte nejnovější funkce.
Posílání peněz do mobilní peněženky:
Přihlaste se ke svému účtu Xe online nebo v aplikaci.
Klikněte na tlačítko "Odeslat" v aplikaci nebo na tlačítko "Odeslat peníze" online.
Zvolte "Cílovou zemi".
Vyplňte pole "You send" nebo "Recipient gets".
Vyberte způsob platby. Pro urgentní převody použijte debetní nebo kreditní kartu.
Jako možnost doručení zvolte "Mobilní peněženka".
Uveďte důvod převodu.
Zaplaťte za převod.
Po obdržení vaší platby odešleme peníze do mobilní peněženky příjemce.
Vyzvednutí hotovosti umožňuje uživatelům Xe v Kanadě, na Novém Zélandu, v Evropě, Velké Británii a USA rychle posílat peníze ve fyzické podobě.
Jako odesílatel si vyberte částku a zaplaťte. Příjemci vygenerujeme PIN kód, který mu umožní vyzvednout si peníze na vybraném místě v souladu s našimi smluvními podmínkami.
Zvolte ji jako preferovanou možnost doručení během běžného procesu odesílání.
U nových zákazníků vyberte měny a cílovou zemi a poté přepněte z bankovního převodu na vyzvednutí hotovosti, je-li k dispozici. Pokud ne, vyberte jinou možnost doručení.
Za vyzvednutí v hotovosti můžete platit kreditní/debetní kartou nebo ACH (pouze v USA).
Příjemci si mohou peníze vyzvednout v konkrétním obchodě nebo na kterékoli pobočce vybraných partnerů. O umístění rozhodnete během procesu platby.
Po zaplacení se zobrazí místo vyzvednutí a kód PIN. Sdílejte kód PIN s příjemcem. K vyzvednutí peněz budou potřebovat platný průkaz totožnosti vydaný vládou a PIN.
Pokud pošlete více než 50 000 USD ročně (nebo ekvivalent v místní měně), máte na tuto službu nárok.
Zde je jen několik věcí, se kterými vám tým může pomoci:
Podpora při nastavování velkých převodů Nastavení forwardového příkazu pro uzamčení aktuálního kurzu pro zasílání až na 24 měsíců
Vytvoření tržních příkazů, které vám umožní zasílat peníze při dosažení cílového kurzu
Vytvoření pravidelné platby pro provádění pravidelných, automatizovaných převodů s pevnými kurzy, stejně jako u vašich obvyklých inkas
Pokud byste chtěli mluvit s členem našeho týmu, můžete nám zavolat pomocí níže uvedených údajů:
Spojené království (GB):
Evropa (EU): +441753441800 (8:00-18:00 GMT):Nový Zéland (NZ): +441753441800 (8:00-18:00 GMT):Austrálie (AU): +6499054625 (9:00-19:00 NZT): +(9:00-19:00 NZT)
Spojené státy (US): (7:00-17:00 PT) Kanada (CA): +17372557830 (7:00-17:00 PT): +(7:00-17:00 PT)
Hledáte další informace o velkých převodech peněz?
Podívejte se na naši stránku o velkých převodech peněz.
Kontaktujte náš tým péče o zákazníky telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím Live Chatu a požádejte o pomoc s vaším dotazem.
Abychom vám mohli lépe sloužit, mějte prosím po ruce číslo své smlouvy (začíná písmenem "C" a vypadá jako C12345678), které najdete v e-mailu s potvrzením o převodu nebo ve svém účtu online.
Telefon:
Podpora Xe Money Transfer
+1-877-932-6640
Zástupci zákaznické péče k dispozici:
Od pondělí do čtvrtka: Pátek: 24 hodin denně
Midnight to 5pm (PT)
Saturday:
V neděli: od 13:00 do 24:00 (PT)
Živý chat:
Klikněte na modré tlačítko Chatujte s námi v pravém dolním rohu obrazovky (pokud toto tlačítko nevidíte, jsme právě offline).
Můžeme s vámi komunikovat ve více než 100 jazycích a obvykle odpovídáme do 2 minut.
E-mail:
Vyplňte náš kontaktní formulář a člen našeho týmu vám odpoví e-mailem do 48 hodin a v jednom z více než 100 jazyků.
V aplikaci nebo na svém online účtu můžete zkontrolovat stav svého převodu peněz nebo provést akci, která ho posune dál.
Sledování převodu peněz v aplikaci:
1. Otevřete obrazovku Sledování
2. Klikněte na převod pro zobrazení stavu a časové osy
. Sledujte svůj převod peněz na svém online účtu:
1. Otevřete obrazovku Aktivita
2. Klikněte na tlačítko Převod. Klikněte na Podrobnosti, Sdílet nebo Znovu odeslat pro akce
Požádejte Lexi o sledování převodu peněz:
1. Klikněte na "Chat s námi"
2. Klikněte na "Sdílet". Zadejte číslo smlouvy (např. C12345678)
3. Lexi poskytuje aktualizaci stavu
Při otevřeném převodu (aplikace nebo online):
Zobrazit časovou osu převodu
Provést změny (na základě stavu)
Přístup k bankovním údajům pro platbu
Nahrát požadované informace
Opakovat dokončené převody
V oboru měny působíme již 30 let a zajištění bezpečnosti vašich peněz a informací je jednou z našich hlavních priorit.
Jsme vlastněni společností Euronet Worldwide (EEFT), která je kótovaná na burze NASDAQ, a v každé zemi, kde působíme, dodržujeme regulační normy a máme zavedena bezpečnostní opatření na podnikové úrovni.
Svou pověst bezpečné služby jsme si vybudovali na základě dlouholetých důvěryhodných převodů. Zpracovali jsme více než 115 miliard dolarů ve 170 zemích pro více než 112 000 zákazníků. Vyznáme se v převodech peněz a snažíme se pro vás vytvořit dokonalý zážitek z převodu.
Jako mezinárodní společnost musí naše podnikání splňovat regulační normy, jako jsou:
- Evropské nařízení GDPR (General Data Protection Regulation)
- Kanadský zákon o ochraně osobních údajů
- Americký zákon o ochraně osobních údajů
Naši firemní obchodníci a možnosti forwardových kontraktů minimalizují úbytek vašich peněz v důsledku poplatků a turbulentních hodnot měn.