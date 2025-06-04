Převodník měn Xe
Zkontrolujte živé směnné kurzy cizích měn
1.00 USD = 0.85784557 EUR
Střední kurz v 03:38 UTC
Promluvte si dnes s měnovým expertem. Předčíme kurzy konkurence.
Pro náš převodník používáme střední kurz. Slouží pouze pro informační účely. Při posílání peněz tento kurz neobdržíte. Přihlaste se pro zobrazení sazeb za odeslání
Živé směnné kurzy
Porovnejte více než 100 měn v reálném čase & a najděte správný okamžik pro převod peněz.
Správa měn na cestách pomocí aplikace Xe
Nástroje měny Xe
FX insights, pokročilé indikátory, živé zpravodajské kanály & přizpůsobitelné dashboardy
Mezinárodní transfery
Upozornění na rychlost
Historické měnové kurzy
Kalkulačka IBAN
Aktualizace měny e-mailem
Rozhraní API pro měnová data Xe
Poskytování komerčních směnných kurzů více než 3000 společnostem po celém světě
Nejdůvěryhodnější zdroj měnových dat na světě
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
{
"from": USD,
"to": {
"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.
Xe pro podnikání
Zjednodušené globální obchodní platby.
Ať už potřebujete provádět přeshraniční platby, nebo řešení pro řízení devizových rizik, máme pro vás řešení. Plánujte mezinárodní převody ve více než 130 měnách ve více než 190 zemích.
Odesílání peněz do destinací
Propojení světa
Poslat peníze do Spojené arabské emiráty
Poslat peníze do Albánie
Poslat peníze do Arménie
Poslat peníze do Argentina
Poslat peníze do Austrálie
Poslat peníze do Ázerbájdžán
Poslat peníze do Bosna a Hercegovina
Poslat peníze do Belgie
Poslat peníze do Barbados
Poslat peníze do Bangladéš
Poslat peníze do Bulharsko
Poslat peníze do Bahrajn