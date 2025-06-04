Kódy SWIFT/BIC
Vyhledejte potřebný kód SWIFT/BIC pomocí našeho jednoduchého nástroje pro vyhledávání kódů SWIFT. Vyhledávejte podle země, názvu banky nebo města a získejte přesné kódy pro mezinárodní převody peněz.
Najít SWIFT kód
Co je to kód SWIFT/BIC?
Kód SWIFT, známý také jako BIC, je mezinárodní bankovní identifikátor, který se používá k zajištění toho, aby se vaše peníze dostaly na správné místo při odesílání nebo přijímání peněz přes hranice. Banky díky němu přesně vědí, která finanční instituce se na převodu podílí, což pomáhá zajistit bezpečné a přesné doručení mezinárodních plateb.
Formát kódu SWIFT/BIC
Kód SWIFT/BIC má 8 až 11 znaků a identifikuje konkrétní banku a pobočku na světě. Každá část kódu má svůj význam:
Kód banky (AAAA): 4 písmena, která představují banku - často zkrácená verze jejího názvu.
Kód země (BB): 2 písmena, která udávají, ve které zemi se banka nachází.
Kód lokality (CC): 2 znaky (písmena nebo číslice), které označují ústředí nebo region banky.
Kód pobočky (123): Tři číslice, které určují konkrétní pobočku. Pokud je v tomto oddíle uvedeno "XXX", týká se to ústředí banky.
Příklad SWIFT kódu
Kdy potřebujete kód SWIFT/BIC?
Při mezinárodním odesílání nebo přijímání peněz můžete potřebovat kód SWIFT/BIC. Pomáhá směrovat převod do správné banky a pobočky. Některé země mohou v závislosti na cílové destinaci vyžadovat i další údaje, jako je IBAN nebo místní kód banky.
Kde najdu svůj SWIFT/BIC kód?
Svůj SWIFT/BIC kód obvykle najdete ve svém internetovém bankovnictví, na výpisu z účtu nebo na webových stránkách banky. K vyhledání správného kódu banky a pobočky můžete použít také náš vyhledávač SWIFT/BIC kódů.
Často kladené otázky ke kódům SWIFT/BIC
Kód SWIFT je jedinečný identifikátor používaný k rozpoznávání bank a finančních institucí po celém světě při mezinárodních převodech peněz. SWIFT je zkratka pro Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci. Tyto kódy pomáhají zajistit, aby byly platby směrovány do správné banky a země. Typický kód SWIFT má 8 nebo 11 znaků a obsahuje informace o bance, zemi, místě a někdy i konkrétní pobočce.
Kód BIC neboli identifikační kód banky je stejný jako kód SWIFT. Používá se k identifikaci konkrétní banky při mezinárodních převodech. Zatímco některé země nebo banky používají termín "BIC" a jiné "SWIFT kód," oba označují stejný formát kódu a slouží ke stejnému účelu - zajistit, aby se finanční prostředky dostaly do správné finanční instituce.
Kódy SWIFT pomáhají bankám bezpečně a přesně komunikovat při mezinárodních převodech peněz. Při posílání peněz do zahraničí používá vaše banka k identifikaci přijímající banky a jejího sídla SWIFT kód příjemce. Každý kód obsahuje:
Kód banky (4 písmena)
Kód země (2 písmena)
Kód místa (2 písmena nebo číslice).
Nepovinný kód pobočky (3 znaky)
Tento globální systém zajišťuje, že vaše platba bude efektivně a bezpečně přesměrována na správné místo určení.
Mezi kódem SWIFT a kódem BIC není funkční rozdíl. Tyto termíny se používají zaměnitelně. "SWIFT" označuje mezinárodní síť (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), která tento systém vyvinula a spravuje. "BIC" je zkratka pro identifikační kód banky, což je formální označení pro samotný kód. Ať už jsou označeny SWIFT nebo BIC, znamenají totéž.
Kód SWIFT identifikuje banku, zatímco IBAN (mezinárodní číslo bankovního účtu) identifikuje jednotlivý účet v rámci této banky. Kódy SWIFT zajišťují, že peníze jdou do správné instituce, a kódy IBAN zajišťují, že peníze přijdou na správný účet. U mezinárodních převodů - zejména v rámci Evropy - budete často potřebovat oba k úspěšnému dokončení transakce.
Kód SWIFT se používá pro mezinárodní převody peněz a identifikuje konkrétní banku a pobočku, která platbu přijímá, kdekoli na světě. Naproti tomu směrovací číslo se používá pro vnitrostátní převody v rámci Spojených států a identifikuje finanční instituci, která se na transakci podílí. Kódy SWIFT mají 8-11 alfanumerických znaků, zatímco směrovací čísla jsou devítimístné kódy. Jednoduše řečeno, kódy SWIFT jsou určeny pro globální převody a směrovací čísla pro platby v rámci USA.
Kód SWIFT se používá pro mezinárodní převody peněz a identifikuje konkrétní banku a pobočku, která přijímá finanční prostředky po celém světě. Kód třídění se naopak používá pro tuzemské platby v rámci Spojeného království a Irska a pomáhá směrovat platby do správné banky a pobočky na místě. Kódy SWIFT mají 8-11 alfanumerických znaků, zatímco třídicí kódy jsou šestimístná čísla. Stručně řečeno, kódy SWIFT jsou určeny pro globální převody, zatímco třídicí kódy se používají pro místní transakce ve Spojeném království a Irsku.
Ne vždy. Některé banky používají pro všechny pobočky jeden kód SWIFT (kódy ústředí obvykle končí na XXX). Jiné přiřazují jednotlivým pobočkám jedinečné SWIFT kódy, často se specifickými posledními třemi znaky. Pokud příjemce uvede kód specifický pro pobočku, je lepší jej použít - může pomoci urychlit zpracování nebo zajistit, že platba dorazí na správné místo rychleji.
Chcete-li použít vyhledávač kódů SWIFT, jednoduše zadejte svou zemi a název banky. Pokud znáte město, můžete ho přidat, abyste zúžili výsledky, ale není to nutné. Jakmile najdete správný kód SWIFT/BIC, použijte jej v mezinárodním převodu, abyste měli jistotu, že vaše peníze půjdou do správné finanční instituce.
