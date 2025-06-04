Převodník měn & aplikace pro převod peněz

Funkce aplikace Xe
Poslat peníze
Snadno převádějte peníze do více než 190 zemí ve více než 130 měnách pouhými několika klepnutími. Naše jednoduché rozhraní zajišťuje bezproblémový provoz a usnadňuje posílání finančních prostředků po celém světě.
Sledování přenosu
Mějte aktuální informace o stavu svých převodů v reálném čase. Své transakce můžete snadno sledovat na každém kroku, což vám zajistí klid a plnou transparentnost.
Nastavení upozornění na sazby
Nikdy nezmeškejte příležitost ušetřit. Nastavte si kurzová upozornění a nechte se upozornit na dosažení požadovaného kurzu, abyste z každého převodu vytěžili maximum.
Zobrazit směnné kurzy
Získejte přístup k živým směnným kurzům kdykoli a kdekoli. Naše aplikace vám poskytne nejnovější kurzy, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí a udržet si náskok na měnovém trhu.
Nechat se upozornit
Buďte informováni pomocí push oznámení v reálném čase. Získejte okamžité aktualizace o převodech peněz, upozornění na směnné kurzy a důležité aktivity na účtu, abyste měli vše pod kontrolou.
Bezpečné přihlášení
Zabezpečte svůj účet bez námahy pomocí Face ID nebo Touch ID. Tyto biometrické přihlašovací metody nabízejí rychlý a bezpečný způsob přístupu k účtu, který zajistí, že své údaje můžete odemknout pouze vy.
Převod peněz po celém světě je snadný
Vytvořit účet
Zabere to jen několik minut. Potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu a několik dalších informací.
Okamžitá nabídka
Získejte živý bankovní kurz převodu peněz pro zvolenou měnu.
Poslat peníze
Přidejte všechny potřebné údaje a nastavte převod. Jakmile získáme finanční prostředky, postaráme se o zbytek.
Sledování přenosu
V naší aplikaci Xe můžete sledovat každý krok svého transferu. Povolte oznámení, abyste dostávali aktualizace o průběhu přenosu.
Způsoby zasílání peněz
Zvolte si správnou možnost platby podle svých potřeb.
Přímé inkaso
Vybírá prostředky z vaší banky. Obvykle dorazí do 3 pracovních dnů.
Bankovní převod
Převod z vaší banky do naší. Obvykle dorazí do 24 hodin.
Debetní/kreditní karta
Nejrychlejší způsob, ale zahrnuje malé poplatky. Peníze přicházejí téměř okamžitě.
Způsoby přijímání peněz
Nabízíme pohodlné možnosti přijímání peněz po celém světě.
Bankovní vklad
Odesílejte přímo do stovek významných bank po celém světě.
Vyzvednutí hotovosti
Vyzvedněte si hotovost na více než 500 000 místech ve více než 150 zemích.
Mobilní peněženka
Posílejte peníze přímo na mobilní telefon svých blízkých ve více než 35 zemích.
Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.
Často kladené otázky (FAQ)
Aplikace Xe je k dispozici ke stažení v App Store pro iOS i v Google Play Store pro zařízení se systémem Android. S aplikací Xe získáte komplexní platformu pro snadnou správu svých globálních měnových potřeb a mezinárodních převodů peněz. Ať už sledujete více měn, nastavujete kurzová upozornění nebo posíláte prostředky do více než 200 zemí ve více než 130 měnách, aplikace je navržena tak, abyste měli vše pod kontrolou. Kromě toho máte přístup ke směnným kurzům v reálném čase, můžete si prohlížet historická data a bezpečně a efektivně spravovat své transakce, ať jste kdekoli.
Limity odesílání pro aplikaci Xe jsou stejné jako pro webové stránky. To znamená, že aplikaci můžete pohodlně používat k převodu velkých i malých částek.
Chcete-li poslat peníze, musíte uvést údaje, jako je celé jméno příjemce, informace o bankovním účtu (včetně kódů IBAN nebo SWIFT/BIC) a způsob platby. V některých případech může být vyžadována další identifikace.
Společnost Xe používá k ochraně vašich prostředků několik bezpečnostních opatření, včetně šifrovací technologie, dvoufaktorového ověřování (2FA) a bezpečných přihlašovacích funkcí, jako je biometrické ověřování. Vaše osobní a platební údaje jsou chráněny v každém kroku.
Ano, zákaznickou podporu můžete získat přímo prostřednictvím aplikace Xe. Najdete zde odpovědi na běžné otázky a v případě potřeby můžete kontaktovat podporu pro individuálnější pomoc.
Doba dokončení převodu závisí na několika faktorech, jako je měna, cílová země a použitý způsob platby. Většina převodů je zpravidla dokončena do 1 až 3 pracovních dnů.
Ano, prostřednictvím aplikace Xe můžete sledovat každý krok svého převodu. Můžete také povolit zasílání oznámení o průběhu převodu, abyste vždy věděli, kde se vaše peníze nacházejí a kdy dorazí.