4.8
na App Store 103k recenze
4.9
na Google Play 330k recenze

Mezinárodní převody peněz a globální konverze měn

Přední světová společnost v oblasti převodů měn a globálních převodů peněz již více než 30 let

Převody globálních měn

1$
usd
USD - Americký dolar
eur
EUR - Euro

Chcete provádět velké převody?

Předčíme kurzy konkurence

Posílání peněz online

Snadné mezinárodní převody peněz

Ve společnosti Xe je posílání peněz rychlé, bezpečné a pohodlné. Stačí několik kliknutí a můžete posílat peníze do více než 190 zemí světa. Připojte se k tisícům lidí, kteří nám denně důvěřují v oblasti převodu peněz.

Multi-currency accounts

Experience the smarter way to manage your money across borders. Hold funds in multiple currencies, convert when the rates suit you, and send instantly to over 190 countries.

Hold funds in multiple currencies

Keep USD, GBP, EUR, AUD, CAD and more in one account. Your money stays ready to move whenever you are.

Živé směnné kurzy

Porovnejte více než 100 měn v reálném čase & a najděte správný okamžik pro převod peněz.

Částka
Graf (24h)
1
Jak posílat peníze online pomocí Xe

  1. 1

    Zaregistrujte se zdarma

    Zabere to jen pár minut - potřebujete jen e-mailovou adresu a můžete začít!

  2. 2

    Získat nabídku

    Pro vygenerování nabídky zvolte cílovou zemi, měnu příjemce & a částku odeslání.

  3. 3

    Přidejte příjemce

    Zadejte platební údaje příjemce (budete potřebovat údaje jako jméno a adresu).

  4. 4

    Ověřte svou totožnost

    U některých převodů můžeme potřebovat identifikační doklady, abychom potvrdili, že jste to skutečně vy, a zajistili bezpečnost vašich peněz.

  5. 5

    Potvrzení nabídky

    Potvrďte a zaplaťte převod pomocí bankovního účtu, kreditní nebo debetní karty a je hotovo!

  6. 6

    Sledování přenosu

    Podívejte se, kde jsou vaše peníze a kdy dorazí k příjemci. Získejte živou podporu přes chat, telefon a e-mail.

Správa měn na cestách pomocí aplikace Xe

Nabízí vše, co potřebujete pro mezinárodní převody peněz - snadné, bezpečné a s nízkými poplatky od 0 USD.
Nástroje měny Xe

FX insights, pokročilé indikátory, živé zpravodajské kanály & přizpůsobitelné dashboardy

Mezinárodní transfery

Posílejte peníze do 190 zemí ve 130 měnách. Využijte flexibilní způsoby odesílání a přijímání peněz.
Upozornění na rychlost

Nastavte si bezplatná kurzová upozornění pro libovolný měnový pár. Upozorníme vás na požadovanou sazbu.
Historické měnové kurzy

Analyzujte trendy kurzů jakékoli měny za několik dní, týdnů, měsíců nebo let. Získejte automatizovaný měnový kanál prostřednictvím rozhraní Xe Currency Data API.
Kalkulačka IBAN

Vyhledejte a ověřte své IBAN (mezinárodní číslo bankovního účtu), abyste se ujistili, že je váš převod odeslán na správné místo určení.
Aktualizace měny e-mailem

Získejte denní analýzu trhů, směnných kurzů a zpráv přímo do své e-mailové schránky.
Rozhraní API pro měnová data Xe

Poskytování komerčních směnných kurzů více než 3000 společnostem po celém světě

Nejdůvěryhodnější zdroj měnových dat na světě

Naše rozhraní API pro směnné kurzy nabízí přesná a spolehlivá data v reálném čase pro stovky měn. Vlastní sazby společnosti Xe pocházejí přímo od poskytovatelů finančních dat a renomovaných bank.
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.

Xe pro podnikání

Vyzkoušejte naši vylepšenou obchodní platformu, která umožňuje jednoduše držet, spravovat a posílat peníze přes hranice, a to vše z jednoho účtu.

Globální platby

Posílejte rychlé a spolehlivé obchodní platby po celém světě. Provádějte jednorázové nebo hromadné platby do více než 190 zemí ve více než 145 měnách.

Účty ve více měnách

Držte a spravujte účty ve více měnách bez zřizovacích nebo měsíčních poplatků. Převádějte, když vám to vyhovuje, a posílejte platby okamžitě.

Řízení měnových rizik

Uzamkněte směnné kurzy nebo nastavte limity, aby vaše podnikání zůstalo stabilní, i když se trhy mění.

Integrace a automatizace

Propojte systém Xe se svým ERP nebo účetním systémem nebo se integrujte přímo s naším rozhraním API a automatizujte platby, výkazy a aktualizace.

