Mezinárodní převody peněz a globální konverze měn
Přední světová společnost v oblasti převodů měn a globálních převodů peněz již více než 30 let
Převody globálních měn
Chcete provádět velké převody?
Předčíme kurzy konkurence
Posílání peněz online
Snadné mezinárodní převody peněz
Ve společnosti Xe je posílání peněz rychlé, bezpečné a pohodlné. Stačí několik kliknutí a můžete posílat peníze do více než 190 zemí světa. Připojte se k tisícům lidí, kteří nám denně důvěřují v oblasti převodu peněz.
Experience the smarter way to manage your money across borders. Hold funds in multiple currencies, convert when the rates suit you, and send instantly to over 190 countries.
Keep USD, GBP, EUR, AUD, CAD and more in one account. Your money stays ready to move whenever you are.
Živé směnné kurzy
Porovnejte více než 100 měn v reálném čase & a najděte správný okamžik pro převod peněz.
Jak posílat peníze online pomocí Xe
- 1
Zaregistrujte se zdarma
Zabere to jen pár minut - potřebujete jen e-mailovou adresu a můžete začít!
- 2
Získat nabídku
Pro vygenerování nabídky zvolte cílovou zemi, měnu příjemce & a částku odeslání.
- 3
Přidejte příjemce
Zadejte platební údaje příjemce (budete potřebovat údaje jako jméno a adresu).
- 4
Ověřte svou totožnost
U některých převodů můžeme potřebovat identifikační doklady, abychom potvrdili, že jste to skutečně vy, a zajistili bezpečnost vašich peněz.
- 5
Potvrzení nabídky
Potvrďte a zaplaťte převod pomocí bankovního účtu, kreditní nebo debetní karty a je hotovo!
- 6
Sledování přenosu
Podívejte se, kde jsou vaše peníze a kdy dorazí k příjemci. Získejte živou podporu přes chat, telefon a e-mail.
Správa měn na cestách pomocí aplikace Xe
Nástroje měny Xe
FX insights, pokročilé indikátory, živé zpravodajské kanály & přizpůsobitelné dashboardy
Mezinárodní transfery
Upozornění na rychlost
Historické měnové kurzy
Kalkulačka IBAN
Aktualizace měny e-mailem
Rozhraní API pro měnová data Xe
Poskytování komerčních směnných kurzů více než 3000 společnostem po celém světě
Nejdůvěryhodnější zdroj měnových dat na světě
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
{
"from": USD,
"to": {
"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.
Xe pro podnikání
Vyzkoušejte naši vylepšenou obchodní platformu, která umožňuje jednoduše držet, spravovat a posílat peníze přes hranice, a to vše z jednoho účtu.
Globální platby
Posílejte rychlé a spolehlivé obchodní platby po celém světě. Provádějte jednorázové nebo hromadné platby do více než 190 zemí ve více než 145 měnách.
Účty ve více měnách
Držte a spravujte účty ve více měnách bez zřizovacích nebo měsíčních poplatků. Převádějte, když vám to vyhovuje, a posílejte platby okamžitě.
Řízení měnových rizik
Uzamkněte směnné kurzy nebo nastavte limity, aby vaše podnikání zůstalo stabilní, i když se trhy mění.
Integrace a automatizace
Propojte systém Xe se svým ERP nebo účetním systémem nebo se integrujte přímo s naším rozhraním API a automatizujte platby, výkazy a aktualizace.
Odesílání peněz do destinací
Propojení světa
Poslat peníze do Spojené arabské emiráty
Poslat peníze do Albánie
Poslat peníze do Arménie
Poslat peníze do Argentina
Poslat peníze do Austrálie
Poslat peníze do Ázerbájdžán
Poslat peníze do Bosna a Hercegovina
Poslat peníze do Belgie
Poslat peníze do Barbados
Poslat peníze do Bangladéš
Poslat peníze do Bulharsko
Poslat peníze do Bahrajn