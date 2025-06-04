Porovnání nejlepších směnných kurzů
Porovnejte směnné kurzy předních poskytovatelů převodů peněz a zajistěte si nejlepší hodnotu pro své devizové transakce.
|Poskytovatel
|Směnný kurz
|Poplatek za převod
|Příjemce obdrží
0.832700
|$0
€832.70
0.826431
|$0
€826.43
-6.26 EUR
0.823036
|$0
€823.03
-9.66 EUR
0.822697
|$0
€822.69
-10.00 EUR
0.823970
|$5.00
€819.85
-12.84 EUR
Hledáte svou banku?
|Zobrazit všechny poskytovatele
Porovnávejte a odemykejte lepší směnné kurzy
Zajímá vás, jak můžeme trvale nabízet sazby, které překonávají sazby bank? Ve společnosti Xe je většina přenosů prováděna lokálně, takže odpadá prostředník, který zvyšuje náklady a zpomaluje práci. To znamená méně poplatků, méně zpoždění a více úspor pro vás.
Porovnání hodnoty nad rámec sazeb za převod peněz
Víme, že skvělé sazby jsou jen začátek. Vaše peníze si zaslouží specializovanou odbornou podporu, flexibilní možnosti přenosu, vysokou rychlost přenosu a zabezpečení, na které se můžete spolehnout. Vše spojujeme dohromady, abychom vám zajistili hladký a bezproblémový přenos.
Poznejte rozdíl Xe
Zabezpečené transakce
Díky pokročilému šifrování dat a regulaci ze strany finančních institucí po celém světě můžete věřit, že jsou vaše peníze v bezpečí.
Rychlé přenosy
Ve společnosti Xe víme, jak důležité je, aby se vaše peníze dostaly na místo určení rychle a spolehlivě. Více než 90% našich transferů je dokončeno do několika minut.
Transparentní poplatky
Nabízíme jednoduché ceny bez překvapivých poplatků. Využívejte našich výhodných směnných kurzů a maximalizujte své převody při odesílání s Xe.
Porovnejte poskytovatele a využijte své peníze dále
Pokud jde o převody peněz, ne všichni poskytovatelé mají stejný dosah nebo hodnotu. Porovnejte a zjistěte, jak naše globální síť, která zahrnuje 220 zemí a více než 35 měn, zajišťuje, že vaše peníze dosáhnou dál, než jste si mysleli.
Porovnejte směnné kurzy Xe s kurzy bank
Načasování převodu v době, kdy jsou směnné kurzy pro vás příznivé, může mít velký význam. Kurzy kolísají, takže sledování trendů a posílání peněz ve správný okamžik výrazně zvyšuje hodnotu vašeho převodu. Mějte náskok díky našemu živému převodníku měn a posílejte v ideální čas.
Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.
Jste připraveni začít?
Proč čekat? Porovnejte směnné kurzy s Xe a získejte nejlepší cenu za mezinárodní převody peněz. Váš první převod je vzdálen jen pár kliknutí - začněte hned a posuňte své peníze dál!
Často kladené otázky
Nástroj pro porovnání směnných kurzů umožňuje vyhodnotit, kolik peněz příjemce obdrží na základě směnného kurzu, poplatků a rychlosti převodu u různých poskytovatelů. Pomáhá vám činit informovaná rozhodnutí a získat nejlepší hodnotu při mezinárodním posílání peněz.
Směnné kurzy se mohou u různých poskytovatelů výrazně lišit - i malý rozdíl může ovlivnit konečnou částku, kterou příjemce obdrží. Porovnáním sazeb a poplatků se vyhnete přeplácení a zajistíte, že se více vašich peněz dostane na místo určení.
Někteří poskytovatelé zahrnují do svých směnných kurzů skryté přirážky nebo si účtují poplatky za služby. Ve společnosti Xe vám předem říkáme, kolik zaplatíte. Náš srovnávací nástroj rozebírá směnný kurz i případné poplatky, abyste viděli skutečné náklady na převod.
"Nejlepší" směnný kurz závisí na směnném kurzu i na souvisejících poplatcích. Náš srovnávací nástroj vypočítá celkovou částku, kterou příjemce obdrží po odečtení poplatků, a pomůže vám tak snadno určit nejvýhodnější možnost pro zvolený měnový pár a částku převodu.
Banky si často účtují vyšší poplatky a nabízejí méně konkurenceschopné směnné kurzy než specializované služby převodu peněz. Poskytovatelé, jako je Xe, jsou vytvořeni speciálně pro mezinárodní převody peněz a nabízejí lepší sazby, rychlejší služby a transparentní ceny.
Doba přepravy se liší podle poskytovatele a destinace. Ve společnosti Xe je více než 90% přenosů dokončeno během několika minut. Náš srovnávací nástroj zahrnuje časování, pokud je k dispozici, takže si můžete vybrat poskytovatele, který vyváží rychlost a náklady.