Upozornění na směnné kurzy měn
Přihlaste se (nebo se zaregistrujte!) a získejte bezplatné upozornění na směnné kurzy od společnosti Xe
Sledujeme trh za vás
Měnové trhy se neustále pohybují. Získejte upozornění na směnné kurzy, ať vám neunikne požadovaný kurz.
Jak fungují upozornění Xe Rate Alerts
1. Vytvořit účet
Jeden bezplatný účet pro všechny vaše potřeby v cizí měně
2. Nastavení požadované rychlosti
Vytvoření více upozornění pro sledování vybraných měn
3. Nechat se upozornit
Dáme vám vědět, až se spustí požadovaná sazba.
Upozornění na sazby Xe používají střední tržní sazby
Střední tržní kurz je středem mezi poptávkou a nabídkou po dané měně, což znamená, že se může neustále měnit.
Potřebujete vytvořit tržní příkaz a chcete si být jisti, že dostanete nejlepší možnou sazbu? Xe může pomoci! Zaregistrujte se nebo Přihlaste se a zjistěte více o našem produktu převodu peněz a nastavte tržní příkaz.