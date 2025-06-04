Currency converter & money transfer app

Převodník měn & aplikace pro převod peněz

Aplikace Xe obsahuje vše, co potřebujete pro globální převody peněz a konverzi měn. Převádějte měny, kontrolujte živé kurzy a bezpečně převádějte peníze s naprostou transparentností poplatků. Stáhněte si ještě dnes!

Funkce aplikace Xe

Poslat peníze

Snadno převádějte peníze do více než 200 zemí ve více než 130 měnách pouhými několika klepnutími. Naše intuitivní rozhraní zajišťuje bezproblémové ovládání a umožňuje rychlé a snadné odeslání finančních prostředků na místo určení.

Sledování přenosu

Mějte aktuální informace o stavu svých převodů v reálném čase. Díky naší funkci sledování můžete sledovat transakce na každém kroku a zajistit si tak klid a transparentnost.

Nastavení upozornění na sazby

Nikdy nezmeškejte příležitost ušetřit. Nastavte si kurzová upozornění a nechte se upozornit na dosažení požadovaného kurzu, abyste z každého převodu vytěžili maximum.

Zobrazit směnné kurzy

Získejte přístup k živým směnným kurzům kdykoli a kdekoli. Naše aplikace vám poskytne nejnovější kurzy, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí a udržet si náskok na měnovém trhu. Můžete sledovat až 10 měn najednou.

Nechat se upozornit

Buďte informováni pomocí push oznámení v reálném čase. Získejte okamžité aktualizace o převodech peněz, upozornění na směnné kurzy a důležité aktivity na účtu, abyste měli vše pod kontrolou, ať jste kdekoli.

Bezpečné přihlášení

Zabezpečte svůj účet bez námahy pomocí Face ID nebo Touch ID. Tyto biometrické přihlašovací metody nabízejí rychlý a bezpečný způsob přístupu k účtu, který zajistí, že jediným pohledem nebo dotykem odemknete své údaje.

Posílání peněz na cestách

Posílání peněz po celém světě je s aplikací Xe jednoduché. Užívejte si rychlé a bezpečné přenosy z chytrého telefonu kdykoli a kdekoli. Ať už jde o osobní, nebo firemní potřeby, díky službě Xe máte mezinárodní převody peněz přímo v kapse.

Pohodlné převody mobilních peněz

Překonejte omezení tradičního mobilního bankovnictví díky rychlejším a flexibilnějším převodům mezi bankami. Získejte lepší sazby, vyhněte se vysokým poplatkům a posílejte peníze do více než 190 zemí - to vše z pohodlí mobilního zařízení.

Převod peněz po celém světě je snadný

Vytvořit účet

Zabere to jen několik minut. Potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu a několik dalších informací.

Okamžitá nabídka

Získejte živý bankovní kurz převodu peněz pro zvolenou měnu.

Poslat peníze

Přidejte všechny potřebné údaje a nastavte převod. Jakmile získáme finanční prostředky, postaráme se o zbytek.

Sledování přenosu

V naší aplikaci Xe můžete sledovat každý krok svého transferu. Povolte oznámení, abyste dostávali aktualizace o průběhu přenosu.

Způsoby zasílání peněz

Zvolte si správnou možnost platby podle svých potřeb.

Přímé inkaso
Vybírá prostředky z vaší banky. Obvykle dorazí do 3 pracovních dnů.

Bankovní převod
Převod z vaší banky do naší. Obvykle dorazí do 24 hodin.

Debetní/kreditní karta
Nejrychlejší způsob, ale zahrnuje malé poplatky. Peníze přicházejí téměř okamžitě.

Způsoby přijímání peněz

Nabízíme pohodlné možnosti přijímání peněz po celém světě.

Bankovní vklad
Odesílejte přímo do stovek významných bank po celém světě.

Vyzvednutí hotovosti
Vyzvedněte si hotovost na více než 500 000 místech ve více než 150 zemích.

Mobilní peněženka
Posílejte peníze přímo na mobilní telefon svých blízkých ve více než 35 zemích.

Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.

Často kladené otázky (FAQ)