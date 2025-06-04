Rychlejší způsob odesílání a přijímání peněz

Když jde o čas, potřebujete, aby se vaše peníze pohybovaly rychle. Díky možnostem téměř okamžitého převodu se můžete spolehnout, že vaše prostředky dorazí přesně tehdy, kdy je potřebujete. Žádné zpoždění. Bez obav.

Jste připraveni provést převod?
When will my money arrive with Xe

90% transferů dorazí během několika minut

Po nastavení převodu získáte přesný odhad doby, za jak dlouho bude převod proveden, a to v závislosti na měně, cílové destinaci a způsobu platby. 90% převodů dorazí během několika minut, takže můžete očekávat, že vaše peníze dorazí na místo určení rychleji, než si myslíte.

Začněte odesílat
Need it there fast?

Téměř okamžité převody prostřednictvím debetních & kreditních karet

Nejrychlejší způsob, jak poslat peníze do zahraničí, je debetní nebo kreditní karta. Obě možnosti poskytují peníze rychle, ale debetní karty jsou často zatíženy nižšími poplatky. Jakmile je vaše platba zpracována, převod je na cestě a vaše peníze se v mžiku dostanou tam, kam potřebujete.

Zažijte rychlé přenosy

Rychlost začíná vaší platbou

Debit or Credit Card

Debetní karta

Nejrychlejší způsob posílání peněz je pomocí debetní karty. Díky malým nebo žádným poplatkům je to cenově výhodná volba, která nabízí rychlost a pohodlí.

Peníze obvykle dorazí do 24 hodin.

Zjistěte více
Debit or Credit Card

Kreditní karta

Platby kreditní kartou jsou jedním z nejrychlejších způsobů posílání peněz. Přestože se za převod platí malý poplatek, bude na cestě během chvilky.

Peníze obvykle dorazí do 24 hodin.

Zjistěte více
Wire Transfer

Bankovní převod

Bankovními převody se peníze přesunou z vaší banky do naší. Peníze obvykle obdržíme do 24 hodin.

Peníze obvykle dorazí do 24 hodin.

Zjistěte více
Direct Debit

Přímé inkaso

Přímé inkaso se provádí přímo z vašeho bankovního účtu a představuje jednoduchý a pohodlný způsob správy pravidelných plateb.

Peníze obvykle dorazí do 3 pracovních dnů.

Zjistěte více

Převod peněz pomocí Xe je rychlý a snadný

Create account

Vytvořit účet

Zabere to jen několik minut. Potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu a několik dalších informací.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Okamžitá nabídka

Získejte živý bankovní kurz převodu peněz pro zvolenou měnu.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Poslat peníze

Přidejte všechny potřebné údaje a nastavte převod. Jakmile získáme finanční prostředky, postaráme se o zbytek.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Sledování přenosu

Sledujte svůj převod na každém kroku. Povolte oznámení, abyste dostávali aktualizace o svém přenosu.

Safe, fast transfers

Rychlost, která není na úkor bezpečnosti

Při každém přenosu dáváme přednost rychlosti i bezpečnosti. Zajistíme rychlý pohyb vašich peněz, ale zároveň učiníme veškerá opatření k jejich ochraně. Díky pokročilému šifrování a přísnému dodržování předpisů jsou vaše finanční prostředky a osobní údaje v bezpečí na každém kroku.

Zahájení přenosu
Track your transfer

Sledujte svůj přenos a získávejte aktualizace v reálném čase

Buďte informováni po celou dobu přepravy. Získávejte aktualizace v reálném čase, jak vaše prostředky postupují, a snadno sledujte jejich stav od začátku až do konce. Na každém kroku si můžete být jisti, že přesně víte, kde jsou vaše peníze.

Začněte odesílat

Proč můj převod trvá déle, než se očekávalo?

We need more info

Potřebujeme více informací

Všechny převody prověřujeme z hlediska bezpečnosti. Pokud budeme potřebovat další informace, pošleme vám e-mail a stav vašeho převodu se aktualizuje na "Akce vyžadována".

The bank needs more info

Banka potřebuje více informací

Je možné, že banka příjemce bude muset převod zkontrolovat. Pokud si vyžádají informace, pošleme vám e-mail a předáme je bance, jakmile je poskytnete.

The recipient bank is processing

Banka zpracovává

Pokud převod zpracovává banka příjemce, může to trvat až 4 dny. Všimněte si, že se nezobrazí jméno odesílatele, ale jméno Xe nebo našeho partnera.

You chose a slower way to pay

Pomalejší způsob placení

Zúčtování bankovním převodem a inkasem trvá až 3 dny. Chcete-li převody urychlit, zaplaťte debetní nebo kreditní kartou, aby se zpracování urychlilo.

Weekends or holidays

Víkendy nebo svátky

Převody mohou být zpožděny o víkendech, svátcích nebo v místní pracovní době. Při posílání peněz zvažte tyto faktory, abyste se vyhnuli zpoždění.

Bank rejection

Odmítnutí banky

Převody se mohou zpozdit, pokud je banka odmítne z důvodu nesprávných údajů nebo problémů s účtem. Pokud se tak stane, budeme vás informovat.

Odesílejte s důvěrou

Jako součást rodiny Euronet Worldwide nám naši zákazníci v loňském roce svěřili bezpečné zpracování mezinárodních převodů peněz v hodnotě více než 115 miliard dolarů. Díky skvělým sazbám a nízkým poplatkům je posílání peněz do zahraničí snadné.

Začněte

Nejčastější dotazy k časům přestupů