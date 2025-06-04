Rychlejší způsob odesílání a přijímání peněz
Když jde o čas, potřebujete, aby se vaše peníze pohybovaly rychle. Díky možnostem téměř okamžitého převodu se můžete spolehnout, že vaše prostředky dorazí přesně tehdy, kdy je potřebujete. Žádné zpoždění. Bez obav.
90% transferů dorazí během několika minut
Po nastavení převodu získáte přesný odhad doby, za jak dlouho bude převod proveden, a to v závislosti na měně, cílové destinaci a způsobu platby. 90% převodů dorazí během několika minut, takže můžete očekávat, že vaše peníze dorazí na místo určení rychleji, než si myslíte.
Téměř okamžité převody prostřednictvím debetních & kreditních karet
Nejrychlejší způsob, jak poslat peníze do zahraničí, je debetní nebo kreditní karta. Obě možnosti poskytují peníze rychle, ale debetní karty jsou často zatíženy nižšími poplatky. Jakmile je vaše platba zpracována, převod je na cestě a vaše peníze se v mžiku dostanou tam, kam potřebujete.
Rychlost začíná vaší platbou
Debetní karta
Nejrychlejší způsob posílání peněz je pomocí debetní karty. Díky malým nebo žádným poplatkům je to cenově výhodná volba, která nabízí rychlost a pohodlí.
Peníze obvykle dorazí do 24 hodin.
Kreditní karta
Platby kreditní kartou jsou jedním z nejrychlejších způsobů posílání peněz. Přestože se za převod platí malý poplatek, bude na cestě během chvilky.
Peníze obvykle dorazí do 24 hodin.
Bankovní převod
Bankovními převody se peníze přesunou z vaší banky do naší. Peníze obvykle obdržíme do 24 hodin.
Peníze obvykle dorazí do 24 hodin.
Přímé inkaso
Přímé inkaso se provádí přímo z vašeho bankovního účtu a představuje jednoduchý a pohodlný způsob správy pravidelných plateb.
Peníze obvykle dorazí do 3 pracovních dnů.
Převod peněz pomocí Xe je rychlý a snadný
Vytvořit účet
Zabere to jen několik minut. Potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu a několik dalších informací.
Okamžitá nabídka
Získejte živý bankovní kurz převodu peněz pro zvolenou měnu.
Poslat peníze
Přidejte všechny potřebné údaje a nastavte převod. Jakmile získáme finanční prostředky, postaráme se o zbytek.
Sledování přenosu
Sledujte svůj převod na každém kroku. Povolte oznámení, abyste dostávali aktualizace o svém přenosu.
Rychlost, která není na úkor bezpečnosti
Při každém přenosu dáváme přednost rychlosti i bezpečnosti. Zajistíme rychlý pohyb vašich peněz, ale zároveň učiníme veškerá opatření k jejich ochraně. Díky pokročilému šifrování a přísnému dodržování předpisů jsou vaše finanční prostředky a osobní údaje v bezpečí na každém kroku.
Sledujte svůj přenos a získávejte aktualizace v reálném čase
Buďte informováni po celou dobu přepravy. Získávejte aktualizace v reálném čase, jak vaše prostředky postupují, a snadno sledujte jejich stav od začátku až do konce. Na každém kroku si můžete být jisti, že přesně víte, kde jsou vaše peníze.
Proč můj převod trvá déle, než se očekávalo?
Potřebujeme více informací
Všechny převody prověřujeme z hlediska bezpečnosti. Pokud budeme potřebovat další informace, pošleme vám e-mail a stav vašeho převodu se aktualizuje na "Akce vyžadována".
Banka potřebuje více informací
Je možné, že banka příjemce bude muset převod zkontrolovat. Pokud si vyžádají informace, pošleme vám e-mail a předáme je bance, jakmile je poskytnete.
Banka zpracovává
Pokud převod zpracovává banka příjemce, může to trvat až 4 dny. Všimněte si, že se nezobrazí jméno odesílatele, ale jméno Xe nebo našeho partnera.
Pomalejší způsob placení
Zúčtování bankovním převodem a inkasem trvá až 3 dny. Chcete-li převody urychlit, zaplaťte debetní nebo kreditní kartou, aby se zpracování urychlilo.
Víkendy nebo svátky
Převody mohou být zpožděny o víkendech, svátcích nebo v místní pracovní době. Při posílání peněz zvažte tyto faktory, abyste se vyhnuli zpoždění.
Odmítnutí banky
Převody se mohou zpozdit, pokud je banka odmítne z důvodu nesprávných údajů nebo problémů s účtem. Pokud se tak stane, budeme vás informovat.
Odesílejte s důvěrou
Jako součást rodiny Euronet Worldwide nám naši zákazníci v loňském roce svěřili bezpečné zpracování mezinárodních převodů peněz v hodnotě více než 115 miliard dolarů. Díky skvělým sazbám a nízkým poplatkům je posílání peněz do zahraničí snadné.
Nejčastější dotazy k časům přestupů
Doba dokončení převodu závisí na několika faktorech, jako je měna, cílová země a použitý způsob platby. Většina převodů je zpravidla dokončena do 1 až 3 pracovních dnů.
Nejrychlejší způsob, jak poslat peníze do zahraničí, je použít debetní nebo kreditní kartu. Tyto metody zahájí převod ihned po zpracování platby a peníze obvykle dorazí do 24 hodin. I když jsou poplatky za debetní karty nižší než za kreditní karty, obě možnosti jsou spojeny s malým poplatkem.
Zpoždění může způsobit několik faktorů, včetně víkendů nebo svátků, nesprávných nebo neúplných informací o příjemci nebo dalších požadavků na ověření. Volba způsobu platby může také vést ke zpoždění, protože bankovní převody a inkasní platby (ACH) se obvykle zpracovávají déle než platby kartou.
Ano, prostřednictvím aplikace Xe můžete sledovat každý krok svého převodu. Můžete také povolit zasílání oznámení o průběhu převodu, abyste vždy věděli, kde se vaše peníze nacházejí a kdy dorazí.