Převod velkých částek peněz
Náš závazek přesahuje rámec bankovních sazeb. Využijte naši specializovanou odbornou podporu, nízké poplatky, flexibilní metody přenosu a bleskovou rychlost přenosu.
Porovnejte nás se svou bankou a poznejte rozdíl Xe
Trvale nabízíme směnné kurzy, které překonávají bankovní sazby, takže si můžete ponechat více peněz v kapse. Díky cenám předem a žádným překvapivým poplatkům předčíme tradiční banky.
Proč si vybrat Xe
Rychlé přenosy
Posílání peněz do zahraničí je s Xe rychlé a snadné. 90% převodů dorazí během několika minut, takže vaše peníze dorazí na místo určení včas.
Nízké nebo žádné poplatky
Získejte nízké poplatky při mezinárodním posílání peněz. Naše poplatky jsou transparentní, takže předem přesně víte, kolik zaplatíte.
Zabezpečené transakce
Vaše bezpečnost je naší prioritou. Používáme špičkovou ochranu dat a zabezpečení na podnikové úrovni, abychom ochránili vás i vaše peníze.
Sledování v reálném čase
Sledujte průběh přenosu od začátku až do konce. Dostávejte oznámení o každém kroku, který vaše prostředky učiní.
24/5 odborná globální podpora přenosu
Jste připraveni nastavit velký převod peněz, ale potřebujete poradit s postupem nebo máte další otázky? Jsme tu, abychom vám pomohli a zajistili hladký průběh vašeho přestupu.
Ať už je důvod jakýkoli, my se o vás postaráme.
Nákup nemovitostí v zahraničí
Nákup domu v zahraničí je vzrušující, ale složitá cesta. Klíčové je zajistit, aby vaše převody byly bezpečné, nákladově efektivní a aby se s nimi zacházelo opatrně. Dovolte nám, abychom vám pomohli co nejlépe využít vaše peníze.
Stěhování do zámoří
Věci máte sbalené a jste připraveni přestěhovat se do zahraničí, ale nyní si nejste jisti, jak přesunout peníze. To může být skličující, ale s naší pomocí to tak být nemusí.
Investování v zahraničí
Chcete rozšířit své portfolio o mezinárodní investice? Naše úrokové sazby, které překonávají úrokové sazby bank, vám zajistí, že ze svých peněz získáte maximum a budete moci více investovat a zvyšovat svůj majetek.
Správa bydlení
Ať už převádíte příjmy z pronájmu, nebo platíte mezinárodní hypotéku, vždy zajistíme bezpečné a rychlé doručení vašich prostředků.
Podpora rodiny
Vytvořit lepší život pro sebe a svou rodinu vyžaduje srdce a odhodlání. Se společností Xe se můžete spolehnout, že vaši blízcí dostanou potřebné peníze rychle a spolehlivě.
Převody dědictví
Přesun dědictví do zahraničí může být složitý a zdrcující. Chápeme, že je třeba pečlivosti a přesnosti, a jsme tu, abychom vás podpořili na každém kroku.
Převody velkých částek peněz do zahraničí pomocí Xe
Vytvořit účet
Zabere to jen několik minut. Potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu a několik dalších informací.
Okamžitá nabídka
Získejte živý bankovní kurz převodu peněz pro zvolenou měnu.
Poslat peníze
Přidejte všechny potřebné údaje a nastavte převod. Jakmile získáme finanční prostředky, postaráme se o zbytek.
Sledování přenosu
Sledujte svůj převod na každém kroku. Povolte oznámení, abyste získali aktuální informace o svém přenosu.
Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.
Xe pro podnikání
Hledáte globální obchodní řešení?
Ať už potřebujete provádět přeshraniční platby, nebo řešení pro řízení devizových rizik, máme pro vás řešení. Plánujte mezinárodní převody a spravujte měnové riziko ve více než 130 měnách ve více než 190 zemích.
Časté dotazy k velkým převodům peněz
Posílání velkých částek peněz pomocí služby Xe je velmi snadné. Stačí postupovat podle následujících 6 kroků.
Krok 1: Zaregistrujte se zdarma
Přihlaste se ke svému účtu Xe nebo se zaregistrujte zdarma. Zabere to jen několik minut a potřebujete pouze e-mailovou adresu.
Krok 2: Získejte cenovou nabídku
Sdělte nám měnu, v jaké chcete převést peníze, kolik peněz chcete poslat, a místo určení.
Krok 3: Přidejte příjemce
Zadejte platební údaje příjemce (budete potřebovat údaje jako jeho jméno a adresu).
Krok 4: Ověřte svou totožnost
U některých převodů můžeme potřebovat identifikační doklady, abychom potvrdili, že jste to skutečně vy, a zajistili bezpečnost vašich peněz.
Krok 5: Potvrďte svou nabídku
Potvrďte a zaplaťte svůj převod pomocí bankovního účtu, kreditní nebo debetní karty a je hotovo!
Krok 6: Sledujte svůj převod
Podívejte se, kde jsou vaše peníze a kdy dorazí k příjemci. Získejte živou podporu přes chat, telefon a e-mail.
Ve společnosti Xe nabízíme více způsobů, jak posílat peníze.
Přímé inkaso ACH (doporučeno pro velké převody):
Přímé inkaso (ACH) nebo automatické zúčtovací centrum (ACH) provádí platby přímo z vašeho bankovního účtu.
Bankovní převod (doporučeno pro velké převody):
Bankovní převody přesunou peníze z vaší banky do naší. Peníze obvykle obdržíme do 24 hodin.
Debetní nebo kreditní karta:
Platba kartou trvá obvykle méně než 24 hodin. Platby kartou jsou však zpoplatněny malým příplatkem.
Zahájení převodu peněz ukazuje typické doby trvání. Odhadovaná doba dodání se může měnit v závislosti na měně, destinaci a způsobu platby. Převody můžete sledovat na obrazovce Aktivita v aplikaci Xe nebo na webových stránkách a v živém chatu s naší virtuální asistentkou Lexi.
Nejrychlejší možnosti platby:
Převody začnou, jakmile obdržíme vaši platbu.
Platby kartou jsou nejrychlejší, zpracovávají se téměř okamžitě. Pro urgentní převody zvolte platbu kartou.
Bankovní převody, inkasa a ACH jsou o něco pomalejší a trvají až 2 pracovní dny.
Dodací lhůty:
Po obdržení platby odešleme peníze. V závislosti na měně a cílové destinaci vyčkejte 1 až 3 pracovní dny, než převody dorazí k příjemcům. V případě obav se obraťte na Lexi a sledujte převody.
K provedení převodu peněz pomocí služby Xe budete potřebovat bankovní údaje své banky, bankovní údaje příjemce, částku, kterou chcete převést, a měnu, na kterou chcete převod provést.
Po potvrzení údajů a přijetí platby se zahájí převod.
Pro vaši bezpečnost máme limity, kolik můžete poslat jedním online převodem.
Limit pro online převody v jednotlivých regionech:
Velká Británie & Evropa (GBEU): 350 000 GBP nebo ekvivalent v odesílací měně
Spojené státy (USA): 535 000 USD nebo ekvivalent v odesílací měně
Kanada (CA): 560 000 CAD nebo ekvivalent v odesílací měně
Austrálie & Nový Zéland (AUNZ): nebo ekvivalent v odesílací měně
Způsob platby, který si zvolíte, může také určit, jakou částku můžete s námi odeslat. Přečtěte si naše často kladené dotazy, kde najdete další informace, a prohlédněte si seznam dostupných platebních metod.
Zákazníci v Kanadě a USA platící bankovním nebo bezhotovostním převodem:
Zákazníci v Kanadě musí pro platbu bankovním nebo bezhotovostním převodem zaslat nejméně 3000 CAD
Zákazníci v USA musí pro platbu bankovním nebo bezhotovostním převodem zaslat nejméně 3000 USD.
Ve společnosti Xe používáme nejmodernější bezpečnostní opatření na ochranu vašich finančních prostředků a osobních údajů. Patří sem:
Šifrování:
Všechna data přenášená přes naši platformu jsou šifrována pomocí technologie SSL (Secure Socket Layer).
Soulad s předpisy:
Jsme regulováni finančními úřady v mnoha jurisdikcích, což zajišťuje dodržování přísných bezpečnostních standardů.
Dvoufaktorové ověřování:
Nabízíme dvoufaktorové ověřování (2FA), které vašemu účtu dodá další úroveň zabezpečení.
Prevence podvodů:
K odhalování a prevenci podvodných činností jsou zavedeny pokročilé monitorovací systémy.
Bezpečné platební metody:
Používáme pouze bezpečné a spolehlivé platební metody, abychom zajistili bezpečnost vašich prostředků během procesu převodu.
Pokud pošlete více než 50 000 USD ročně (nebo ekvivalent v místní měně), máte na tuto službu nárok.
Zde je jen několik věcí, se kterými vám tým může pomoci:
- Podpora při nastavování velkých převodů
- Nastavení forwardového příkazu pro uzamčení aktuálního kurzu pro zasílání až na 24 měsíců
- Vytvoření tržních příkazů, které vám umožní zasílat peníze při dosažení cílového kurzu
- Vytvoření pravidelné platby pro provádění pravidelných, automatizovaných převodů s pevným kurzem, stejně jako u vašich obvyklých inkas
Pokud byste chtěli mluvit s členem našeho týmu, můžete nám zavolat pomocí níže uvedených údajů:
United Kingdom (GB):
Evropa (EU): +441753441800 (8:00-18:00 GMT):Nový Zéland (NZ): +441753441800 (8:00-18:00 GMT):Austrálie (AU): +6499054625 (9:00-19:00 NZT): +(9:00-19:00 NZT)
Spojené státy (US): +(7:00-17:00 PT)
Kanada (CA): +16474753660 (7:00-17:00 PT)