$
Poplatek za odeslání
Doručení...

Celkem

Máte otázky? Kontaktujte nás

Převod velkých částek peněz

Náš závazek přesahuje rámec bankovních sazeb. Využijte naši specializovanou odbornou podporu, nízké poplatky, flexibilní metody přenosu a bleskovou rychlost přenosu.

Compare us to your bank today.

Porovnejte nás se svou bankou a poznejte rozdíl Xe

Trvale nabízíme směnné kurzy, které překonávají bankovní sazby, takže si můžete ponechat více peněz v kapse. Díky cenám předem a žádným překvapivým poplatkům předčíme tradiční banky.

Porovnání sazeb Začněte odesílat

Proč si vybrat Xe

Fast transfers

Rychlé přenosy

Posílání peněz do zahraničí je s Xe rychlé a snadné. 90% převodů dorazí během několika minut, takže vaše peníze dorazí na místo určení včas.

Zjistěte více
Icon | Transparent fees

Nízké nebo žádné poplatky

Získejte nízké poplatky při mezinárodním posílání peněz. Naše poplatky jsou transparentní, takže předem přesně víte, kolik zaplatíte.

Zjistěte více
Icon | Secure transactions Simple

Zabezpečené transakce

Vaše bezpečnost je naší prioritou. Používáme špičkovou ochranu dat a zabezpečení na podnikové úrovni, abychom ochránili vás i vaše peníze.

Zjistěte více
Icon | Trackable transfers

Sledování v reálném čase

Sledujte průběh přenosu od začátku až do konce.  Dostávejte oznámení o každém kroku, který vaše prostředky učiní.

Zjistěte více
Speak with our transfer experts

24/5 odborná globální podpora přenosu

Jste připraveni nastavit velký převod peněz, ale potřebujete poradit s postupem nebo máte další otázky? Jsme tu, abychom vám pomohli a zajistili hladký průběh vašeho přestupu.

Zavolejte nám: +1 (800) 772-7779
Easily send money abroad with Xe.

Posílejte peníze na cestách pomocí naší aplikace

Vyzkoušejte si pohodlí digitálních převodů peněz. Stačí pár kliknutí a můžete převádět peníze do více než 190 zemí světa. Připojte se k tisícům lidí, kteří nám denně důvěřují v oblasti převodu peněz.

Ať už je důvod jakýkoli, my se o vás postaráme.

Transfer funds with Xe to purchase property.

Nákup nemovitostí v zahraničí

Nákup domu v zahraničí je vzrušující, ale složitá cesta. Klíčové je zajistit, aby vaše převody byly bezpečné, nákladově efektivní a aby se s nimi zacházelo opatrně. Dovolte nám, abychom vám pomohli co nejlépe využít vaše peníze.

Zjistěte více
Transfer funds with Xe to help when relocating overseas.

Stěhování do zámoří

Věci máte sbalené a jste připraveni přestěhovat se do zahraničí, ale nyní si nejste jisti, jak přesunout peníze. To může být skličující, ale s naší pomocí to tak být nemusí.

Zjistěte více
Transfer funds with Xe to invest.

Investování v zahraničí

Chcete rozšířit své portfolio o mezinárodní investice? Naše úrokové sazby, které překonávají úrokové sazby bank, vám zajistí, že ze svých peněz získáte maximum a budete moci více investovat a zvyšovat svůj majetek.

Zjistěte více
Transfer funds with Xe to pay or receive mortgage/rental bills.

Správa bydlení

Ať už převádíte příjmy z pronájmu, nebo platíte mezinárodní hypotéku, vždy zajistíme bezpečné a rychlé doručení vašich prostředků.

Zjistěte více
Transfer funds with Xe to support your family.

Podpora rodiny

Vytvořit lepší život pro sebe a svou rodinu vyžaduje srdce a odhodlání. Se společností Xe se můžete spolehnout, že vaši blízcí dostanou potřebné peníze rychle a spolehlivě.

Zjistěte více
Transfer inheritance funds with Xe.

Převody dědictví

Přesun dědictví do zahraničí může být složitý a zdrcující. Chápeme, že je třeba pečlivosti a přesnosti, a jsme tu, abychom vás podpořili na každém kroku.

Zjistěte více

Převody velkých částek peněz do zahraničí pomocí Xe

Create account

Vytvořit účet

Zabere to jen několik minut. Potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu a několik dalších informací.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Okamžitá nabídka

Získejte živý bankovní kurz převodu peněz pro zvolenou měnu.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Poslat peníze

Přidejte všechny potřebné údaje a nastavte převod. Jakmile získáme finanční prostředky, postaráme se o zbytek.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Sledování přenosu

Sledujte svůj převod na každém kroku. Povolte oznámení, abyste získali aktuální informace o svém přenosu.

Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.

Xe pro podnikání

Hledáte globální obchodní řešení?

Ať už potřebujete provádět přeshraniční platby, nebo řešení pro řízení devizových rizik, máme pro vás řešení. Plánujte mezinárodní převody a spravujte měnové riziko ve více než 130 měnách ve více než 190 zemích.

Objevte obchodní řešení

Časté dotazy k velkým převodům peněz