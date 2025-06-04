Posílání peněz rodině
Rodina je všechno a my to chápeme. Posílejte peníze svým blízkým do zahraničí pomocí převodů, které jsou rychlé, bezpečné a spolehlivé - protože na jejich štěstí a vašem klidu záleží nejvíce.
Porovnejte sazby a zjistěte, kolik ušetříte
Posílání peněz rodině do zahraničí je u nás jednoduché, bezpečné a rychlé. A díky našim výhodným sazbám a nízkým poplatkům si můžete být jisti, že vaši blízcí dostanou z každého převodu maximum.
24/5 odborná globální podpora přenosu
Věříme, že převod peněz na podporu rodiny by měl být jednoduchý a bezpečný. Pokud máte dotazy ohledně přestupu nebo potřebujete pomoci s jeho zahájením, naši odborníci na přestupy jsou vám kdykoli k dispozici.
Vyzkoušejte výhodu Xe
Sazby, které překonávají bankovní sazby
Trvale nabízíme sazby, které překonávají sazby bank, a za své peníze tak získáte nejvyšší hodnotu. Porovnejte nás se svou bankou a uvidíte rozdíl.
Nízké nebo žádné poplatky
Účtujeme méně, takže ušetříte více. Před potvrzením převodu navíc vždy zobrazíme všechny poplatky, takže přesně víte, za co platíte.
Bleskové přenosy
Posílání peněz do zahraničí je u nás rychlé a snadné. 90% převodů dorazí během několika minut, takže vaše peníze dorazí na místo určení, kdy je potřebujete.
Více než 30 let excelence
Naše pověst je založena na důvěře. Na naše bezpečné služby se spoléhá více než 280 milionů lidí, kteří každý den zpracovávají tisíce globálních transakcí.
Sledování v reálném čase
Díky našemu sledování přenosů v reálném čase budete vždy v obraze. Přístup k aktualizacím v reálném čase kdykoli přímo z vašeho účtu.
Opakující se platby
Chcete nastavit opakované platby, například daní, účtů, investic nebo hypoték? Xe vám usnadňuje nastavení opakovaných plateb.
Odesílejte s důvěrou
Jako součást rodiny Euronet Worldwide nám naši zákazníci v loňském roce svěřili bezpečné zpracování mezinárodních převodů peněz v hodnotě více než 115 miliard dolarů. Díky skvělým sazbám a nízkým poplatkům je posílání peněz do zahraničí snadné.
Automatizace převodů pro včasné platby
Automatizace velkých peněžních převodů umožňuje vám i vašim blízkým lépe spravovat rozpočet a přispívá k větší konzistenci vašeho života i života vašich příjemců. Pomocí systému Xe můžete tyto opakující se platby snadno spravovat.
Nová definice mezinárodních převodů peněz
Společnost Xe již více než 30 let překonává banky tím, že zrychluje, usnadňuje a zlevňuje mezinárodní převody. Zatímco se banky snaží dohnat náskok, my jsme zvládli umění globálních plateb. Není divu, že nám 280 milionů lidí svěřilo všechny své globální peněžní potřeby.
Jak posílat peníze svým blízkým do zahraničí pomocí Xe
Vytvořit účet
Zabere to jen několik minut. Potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu a několik dalších informací.
Okamžitá nabídka
Získejte živý bankovní kurz převodu peněz pro zvolenou měnu.
Poslat peníze
Přidejte všechny potřebné údaje a nastavte převod. Jakmile získáme finanční prostředky, postaráme se o zbytek.
Sledování přenosu
Sledujte svůj převod na každém kroku. Povolte oznámení, abyste získali aktuální informace o svém přenosu.
Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.
Zjistěte, co dalšího pro vás může Xe udělat
Zajímá vás dosah našich odborných znalostí? Naši zákazníci se na nás spoléhají při všech běžných převodech i významných transakcích. Prozkoumejte naše nejoblíbenější možnosti přepravy.
Časté dotazy k velkým převodům peněz
Posílání velkých částek peněz pomocí služby Xe je velmi snadné. Stačí postupovat podle následujících 6 kroků.
Krok 1: Zaregistrujte se zdarma
Přihlaste se ke svému účtu Xe nebo se zaregistrujte zdarma. Zabere to jen několik minut a potřebujete pouze e-mailovou adresu.
Krok 2: Získejte cenovou nabídku
Sdělte nám měnu, v jaké chcete převést peníze, kolik peněz chcete poslat, a místo určení.
Krok 3: Přidejte příjemce
Zadejte platební údaje příjemce (budete potřebovat údaje jako jeho jméno a adresu).
Krok 4: Ověřte svou totožnost
U některých převodů můžeme potřebovat identifikační doklady, abychom potvrdili, že jste to skutečně vy, a zajistili bezpečnost vašich peněz.
Krok 5: Potvrďte svou nabídku
Potvrďte a zaplaťte svůj převod pomocí bankovního účtu, kreditní nebo debetní karty a je hotovo!
Krok 6: Sledujte svůj převod
Podívejte se, kde jsou vaše peníze a kdy dorazí k příjemci. Získejte živou podporu přes chat, telefon a e-mail.
Ve společnosti Xe nabízíme více způsobů, jak posílat peníze.
Přímé inkaso ACH (doporučeno pro velké převody):
Přímé inkaso (ACH) nebo automatické zúčtovací centrum (ACH) provádí platby přímo z vašeho bankovního účtu.
Bankovní převod (doporučeno pro velké převody):
Bankovní převody přesunou peníze z vaší banky do naší. Peníze obvykle obdržíme do 24 hodin.
Debetní nebo kreditní karta:
Platba kartou trvá obvykle méně než 24 hodin. Platby kartou jsou však zpoplatněny malým příplatkem.
Zahájení převodu peněz ukazuje typické doby trvání. Odhadovaná doba dodání se může měnit v závislosti na měně, destinaci a způsobu platby. Převody můžete sledovat na obrazovce Aktivita v aplikaci Xe nebo na webových stránkách a v živém chatu s naší virtuální asistentkou Lexi.
Nejrychlejší možnosti platby:
Převody začnou, jakmile obdržíme vaši platbu.
Platby kartou jsou nejrychlejší, zpracovávají se téměř okamžitě. Pro urgentní převody zvolte platbu kartou.
Bankovní převody, inkasa a ACH jsou o něco pomalejší a trvají až 2 pracovní dny.
Dodací lhůty:
Po obdržení platby odešleme peníze. V závislosti na měně a cílové destinaci vyčkejte 1 až 3 pracovní dny, než převody dorazí k příjemcům. V případě obav se obraťte na Lexi a sledujte převody.
K provedení převodu peněz pomocí služby Xe budete potřebovat bankovní údaje své banky, bankovní údaje příjemce, částku, kterou chcete převést, a měnu, na kterou chcete převod provést.
Po potvrzení údajů a přijetí platby se zahájí převod.
Pro vaši bezpečnost máme limity, kolik můžete poslat jedním online převodem.
Limit pro online převody v jednotlivých regionech:
Velká Británie & Evropa (GBEU): 350 000 GBP nebo ekvivalent v odesílací měně
Spojené státy (USA): 535 000 USD nebo ekvivalent v odesílací měně
Kanada (CA): 560 000 CAD nebo ekvivalent v odesílací měně
Austrálie & Nový Zéland (AUNZ): nebo ekvivalent v odesílací měně
Způsob platby, který si zvolíte, může také určit, jakou částku můžete s námi odeslat. Přečtěte si naše často kladené dotazy, kde najdete další informace, a prohlédněte si seznam dostupných platebních metod.
Zákazníci v Kanadě a USA platící bankovním nebo bezhotovostním převodem:
Zákazníci v Kanadě musí pro platbu bankovním nebo bezhotovostním převodem zaslat nejméně 3000 CAD
Zákazníci v USA musí pro platbu bankovním nebo bezhotovostním převodem zaslat nejméně 3000 USD.
Ve společnosti Xe používáme nejmodernější bezpečnostní opatření na ochranu vašich finančních prostředků a osobních údajů. Patří sem:
Šifrování:
Všechna data přenášená přes naši platformu jsou šifrována pomocí technologie SSL (Secure Socket Layer).
Soulad s předpisy:
Jsme regulováni finančními úřady v mnoha jurisdikcích, což zajišťuje dodržování přísných bezpečnostních standardů.
Dvoufaktorové ověřování:
Nabízíme dvoufaktorové ověřování (2FA), které vašemu účtu dodá další úroveň zabezpečení.
Prevence podvodů:
K odhalování a prevenci podvodných činností jsou zavedeny pokročilé monitorovací systémy.
Bezpečné platební metody:
Používáme pouze bezpečné a spolehlivé platební metody, abychom zajistili bezpečnost vašich prostředků během procesu převodu.
Pokud pošlete více než 50 000 USD ročně (nebo ekvivalent v místní měně), máte na tuto službu nárok.
Zde je jen několik věcí, se kterými vám tým může pomoci:
- Podpora při nastavování velkých převodů
- Nastavení forwardového příkazu pro uzamčení aktuálního kurzu pro zasílání až na 24 měsíců
- Vytvoření tržních příkazů, které vám umožní zasílat peníze při dosažení cílového kurzu
- Vytvoření pravidelné platby pro provádění pravidelných, automatizovaných převodů s pevným kurzem, stejně jako u vašich obvyklých inkas
Pokud byste chtěli mluvit s členem našeho týmu, můžete nám zavolat pomocí níže uvedených údajů:
United Kingdom (GB):
Evropa (EU): +441753441800 (8:00-18:00 GMT):Nový Zéland (NZ): +441753441800 (8:00-18:00 GMT):Austrálie (AU): +6499054625 (9:00-19:00 NZT): +(9:00-19:00 NZT)
Spojené státy (US): +(7:00-17:00 PT)
Kanada (CA): +16474753660 (7:00-17:00 PT)