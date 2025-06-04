Posílání peněz rodině

Rodina je všechno a my to chápeme. Posílejte peníze svým blízkým do zahraničí pomocí převodů, které jsou rychlé, bezpečné a spolehlivé - protože na jejich štěstí a vašem klidu záleží nejvíce.

Podívejte se, jak je to snadné
Save more, transfer more

Porovnejte sazby a zjistěte, kolik ušetříte

Posílání peněz rodině do zahraničí je u nás jednoduché, bezpečné a rychlé. A díky našim výhodným sazbám a nízkým poplatkům si můžete být jisti, že vaši blízcí dostanou z každého převodu maximum.

We’re here to help

24/5 odborná globální podpora přenosu

Věříme, že převod peněz na podporu rodiny by měl být jednoduchý a bezpečný. Pokud máte dotazy ohledně přestupu nebo potřebujete pomoci s jeho zahájením, naši odborníci na přestupy jsou vám kdykoli k dispozici.

Zavolejte nám: +1 (800) 772-7779

Vyzkoušejte výhodu Xe

Maximize your money with Xe

Sazby, které překonávají bankovní sazby

Trvale nabízíme sazby, které překonávají sazby bank, a za své peníze tak získáte nejvyšší hodnotu. Porovnejte nás se svou bankou a uvidíte rozdíl.

What you see is what you get

Nízké nebo žádné poplatky

Účtujeme méně, takže ušetříte více. Před potvrzením převodu navíc vždy zobrazíme všechny poplatky, takže přesně víte, za co platíte.

90% of transfers arrive in minutes.

Bleskové přenosy

Posílání peněz do zahraničí je u nás rychlé a snadné. 90% převodů dorazí během několika minut, takže vaše peníze dorazí na místo určení, kdy je potřebujete.

Trusted & Secure

Více než 30 let excelence

Naše pověst je založena na důvěře. Na naše bezpečné služby se spoléhá více než 280 milionů lidí, kteří každý den zpracovávají tisíce globálních transakcí.

Track every step of the way

Sledování v reálném čase

Díky našemu sledování přenosů v reálném čase budete vždy v obraze. Přístup k aktualizacím v reálném čase kdykoli přímo z vašeho účtu.

Set it and forget it

Opakující se platby

Chcete nastavit opakované platby, například daní, účtů, investic nebo hypoték? Xe vám usnadňuje nastavení opakovaných plateb.

Odesílejte s důvěrou

Jako součást rodiny Euronet Worldwide nám naši zákazníci v loňském roce svěřili bezpečné zpracování mezinárodních převodů peněz v hodnotě více než 115 miliard dolarů. Díky skvělým sazbám a nízkým poplatkům je posílání peněz do zahraničí snadné.

Money there when you need

Automatizace převodů pro včasné platby

Automatizace velkých peněžních převodů umožňuje vám i vašim blízkým lépe spravovat rozpočet a přispívá k větší konzistenci vašeho života i života vašich příjemců. Pomocí systému Xe můžete tyto opakující se platby snadno spravovat.

Your bank doesn’t want you to know about us

Nová definice mezinárodních převodů peněz

Společnost Xe již více než 30 let překonává banky tím, že zrychluje, usnadňuje a zlevňuje mezinárodní převody. Zatímco se banky snaží dohnat náskok, my jsme zvládli umění globálních plateb. Není divu, že nám 280 milionů lidí svěřilo všechny své globální peněžní potřeby.

Jak posílat peníze svým blízkým do zahraničí pomocí Xe

Create account

Vytvořit účet

Zabere to jen několik minut. Potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu a několik dalších informací.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Okamžitá nabídka

Získejte živý bankovní kurz převodu peněz pro zvolenou měnu.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Poslat peníze

Přidejte všechny potřebné údaje a nastavte převod. Jakmile získáme finanční prostředky, postaráme se o zbytek.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Sledování přenosu

Sledujte svůj převod na každém kroku. Povolte oznámení, abyste získali aktuální informace o svém přenosu.

Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.

More ways Xe can help you

Zjistěte, co dalšího pro vás může Xe udělat

Zajímá vás dosah našich odborných znalostí? Naši zákazníci se na nás spoléhají při všech běžných převodech i významných transakcích. Prozkoumejte naše nejoblíbenější možnosti přepravy.

Časté dotazy k velkým převodům peněz