Pro vás nový začátek, pro nás známé území

Stěhování do zahraničí přináší spoustu změn a nejistoty, ale naše spolehlivost zůstává neměnná.

Přenos s jistotou
Move your money with you

Posílení vašeho stěhování do zahraničí

Ať už se stěhujete za novou prací, vzděláváním nebo začínáte novou kapitolu v nové zemi, společnost Xe zajistí, že se vaše peníze dostanou bezpečně a efektivně tam, kam potřebujete. Díky našim bezproblémovým převodům budete mít během velkého stěhování o starost méně.

Speak with our transfer experts

24/5 odborná globální podpora přenosu

Pokud máte dotazy k velkým převodům peněz nebo se chcete dozvědět, jak vám může společnost Xe pomoci ušetřit při stěhování do zahraničí, kontaktujte nás. Spojte se s našimi odborníky na transfer ještě dnes prostřednictvím telefonu, chatu nebo e-mailu.

Vyzkoušejte výhodu Xe

Maximize your money with Xe

Sazby, které překonávají bankovní sazby

Trvale nabízíme sazby, které překonávají sazby bank, a za své peníze tak získáte nejvyšší hodnotu. Porovnejte nás se svou bankou a uvidíte rozdíl.

What you see is what you get

Nízké nebo žádné poplatky

Účtujeme méně, takže ušetříte více. Před potvrzením převodu navíc vždy zobrazíme všechny poplatky, takže přesně víte, za co platíte.

90% of transfers arrive in minutes.

Bleskové přenosy

Posílání peněz do zahraničí je u nás rychlé a snadné. 90% převodů dorazí během několika minut, takže vaše peníze dorazí na místo určení, kdy je potřebujete.

Trusted & Secure

Více než 30 let excelence

Naše pověst je založena na důvěře. Na naše bezpečné služby se spoléhá více než 280 milionů lidí, kteří každý den zpracovávají tisíce globálních transakcí.

Track every step of the way

Sledování v reálném čase

Díky našemu sledování přenosů v reálném čase budete vždy v obraze. Přístup k aktualizacím v reálném čase kdykoli přímo z vašeho účtu.

Set it and forget it

Opakující se platby

Chcete nastavit opakované platby, například daní, účtů, investic nebo hypoték? Xe vám usnadňuje nastavení opakovaných plateb.

Porovnejte nás se svou bankou

Společnost Xe neustále nabízí směnné kurzy, které překonávají kurzy bank, takže si můžete nechat více peněz v kapse. Díky cenám předem a žádným překvapivým poplatkům předčíme tradiční banky.

The better way to transfer bank-to-bank

Přeneste více s vyššími limity odesílání

Nabízíme vyšší limity převodů než tradiční banky, což vám umožní poslat více peněz jedním převodem. Rozlučte se s rozdělováním větších částek a užijte si jednodušší a efektivnější způsob přesunu peněz.

Save on recurring bills

Ušetřete více na každodenních účtech a výdajích

Při stěhování do zahraničí je důležité počítat s opakujícími se účty. Díky službě Xe můžete tyto platby snadno spravovat a ušetřit více díky sazbám, které překonávají bankovní sazby, a zajistit si tak prostředky potřebné na pokrytí pravidelných nákladů.

Jak převést peníze na stěhování do zahraničí pomocí Xe

Create account

Vytvořit účet

Zabere to jen několik minut. Potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu a několik dalších informací.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Okamžitá nabídka

Získejte živý bankovní kurz převodu peněz pro zvolenou měnu.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Poslat peníze

Přidejte všechny potřebné údaje a nastavte převod. Jakmile získáme finanční prostředky, postaráme se o zbytek.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Sledování přenosu

Sledujte svůj převod na každém kroku. Povolte oznámení, abyste získali aktuální informace o svém přenosu.

Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.

More ways Xe can help you

Zjistěte, co dalšího pro vás může Xe udělat

Zajímá vás dosah našich odborných znalostí? Naši zákazníci se na nás spoléhají při všech běžných převodech i významných transakcích. Prozkoumejte naše nejoblíbenější možnosti přepravy.

Časté dotazy k velkým převodům peněz