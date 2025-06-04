Spravujte svůj majetek v zahraničí pomocí Xe

Zaplaťte hypotéku v zahraničí nebo vybírejte nájemné pomocí rychlých a bezpečných převodů, které vám zjednoduší správu financí.

Přenos s jistotou
Snadná správa hypotéky & převody nájemného

Ať už jde o splácení mezinárodní hypotéky nebo správu převodů nájemného, umožňujeme snadné a bezstresové globální převody peněz. Využijte spolehlivé přeshraniční převody a odbornou podporu pro bezproblémový zážitek.

24/5 odborná globální podpora přenosu

Výměna a převod peněz by měly být jednoduché. Pokud máte dotazy ohledně velkých převodů peněz nebo jak zahájit mezinárodní převod hypotéky či nájemného, kontaktujte odborníky na převody společnosti Xe.

Vyzkoušejte výhodu Xe

Sazby, které překonávají bankovní sazby

Trvale nabízíme sazby, které překonávají sazby bank, a za své peníze tak získáte nejvyšší hodnotu. Porovnejte nás se svou bankou a uvidíte rozdíl.

Nízké nebo žádné poplatky

Účtujeme méně, takže ušetříte více. Před potvrzením převodu navíc vždy zobrazíme všechny poplatky, takže přesně víte, za co platíte.

Bleskové přenosy

Posílání peněz do zahraničí je u nás rychlé a snadné. 90% převodů dorazí během několika minut, takže vaše peníze dorazí na místo určení, kdy je potřebujete.

Více než 30 let excelence

Naše pověst je založena na důvěře. Na naše bezpečné služby se spoléhá více než 280 milionů lidí, kteří každý den zpracovávají tisíce globálních transakcí.

Sledování v reálném čase

Díky našemu sledování přenosů v reálném čase budete vždy v obraze. Přístup k aktualizacím v reálném čase kdykoli přímo z vašeho účtu.

Opakující se platby

Chcete nastavit opakované platby, například daní, účtů, investic nebo hypoték? Xe vám usnadňuje nastavení opakovaných plateb.

Společnost Xe neustále nabízí směnné kurzy, které překonávají kurzy bank, takže si můžete nechat více peněz v kapse. Díky cenám předem a žádným překvapivým poplatkům předčíme tradiční banky.

Jak spravovat hypotéku & převody nájemného pomocí Xe

Vytvořit účet

Zabere to jen několik minut. Potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu a několik dalších informací.

Okamžitá nabídka

Získejte živý bankovní kurz převodu peněz pro zvolenou měnu.

Poslat peníze

Přidejte všechny potřebné údaje a nastavte převod. Jakmile získáme finanční prostředky, postaráme se o zbytek.

Sledování přenosu

Sledujte svůj převod na každém kroku. Povolte oznámení, abyste získali aktuální informace o svém přenosu.

Nikdy nezmeškáte datum splatnosti díky plánovaným převodům

Není nic horšího než zmeškat datum splatnosti platby. Pomocí služby Xe můžete automatizovat velké převody peněz, čímž snížíte riziko zmeškání platby a vzniku poplatků za zpoždění a komplikací.

Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.

Zjistěte, co dalšího pro vás může Xe udělat

Zajímá vás dosah našich odborných znalostí? Naši zákazníci se na nás spoléhají při všech běžných převodech i významných transakcích. Prozkoumejte naše nejoblíbenější možnosti přepravy.

Časté dotazy k velkým převodům peněz