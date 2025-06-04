Zabezpečení, na které se můžete spolehnout
Víme, jak důležité jsou bezpečné služby, pokud jde o vaše peníze a informace. Proto používáme pokročilé technologie a přísná opatření, abychom zajistili, že vaše převody budou vždy chráněné a bezpečné.
Vaše finanční a datová bezpečnost je pro nás na prvním místě
Vaše bezpečnost je základem všeho, co děláme. Díky nejmodernějším technologiím a přísným bezpečnostním opatřením jdeme nad rámec ochrany vašich peněz a osobních údajů. Při každém využití našich služeb vám zajistíme bezpečný a bezstarostný zážitek.
Součást třetí největší transferové sítě na světě
Společnost Xe je součástí rodiny Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT) a je součástí třetí největší sítě pro převody peněz na světě. Jsme celosvětově regulovaní a dodržujeme nejpřísnější bezpečnostní protokoly, které zajišťují, že každá transakce je bezpečná a spolehlivá. Jsme tu, abychom zůstali a poskytovali vám vždy špičkovou ochranu za vaše peníze.
Jak chráníme to, co je vaše
Bezpečná infrastruktura
Používáme spolehlivé systémy pro bezpečné a rychlé přenosy. Nejmodernější technologie a nepřetržité monitorování zajišťují bezpečnost vašich transakcí, takže si můžete být jisti při každém posílání peněz.
Ověřování & řízení přístupu
Pro přihlašování používáme vícefaktorové ověřování (MFA) s biometrickým ověřením. Aktivita na účtu je monitorována v reálném čase, aby bylo možné okamžitě odhalit a zablokovat jakýkoli neoprávněný přístup.
Celková ochrana osobních údajů
Soukromí považujeme za základní právo. Vaše údaje nebudou nikdy prodány ani zneužity. Dodržujeme celosvětové předpisy, jako je GDPR a CCPA, a zajišťujeme, aby s nimi bylo vždy bezpečně nakládáno a byly plně chráněny.
Monitorování & detekce hrozeb
Náš tým monitoruje systémy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pomocí detekce hrozeb založené na umělé inteligenci. Provádíme pravidelné skenování zranitelností a každoroční penetrační testy třetích stran, abychom proaktivně zjišťovali a řešili bezpečnostní rizika.
Ochrana peněz a dat pomocí 2FA
Váš účet Xe je chráněn jako vysoce zabezpečený trezor pomocí dvoufaktorového ověřování (2FA) a biometrického ověření. Tyto vrstvy ochrany zajišťují, že k účtu máte přístup pouze vy, a vaše peníze a osobní údaje jsou tak v bezpečí před neoprávněným přístupem.
nepřetržitý protokol pro reakci na incidenty
V případě, že se něco pokazí, náš tým okamžitě zareaguje, zabezpečí váš účet a zastaví hrozby v jejich počátku. Máte obavy o svůj účet nebo transakce? Náš specializovaný tým podpory je k dispozici 24 hodin denně a 5 dní v týdnu a je připraven vám pomoci, kdykoli budete potřebovat.
Zabezpečení dat začíná školením a vzděláváním
Před udělením přístupu k citlivým údajům pečlivě prověřujeme každého zaměstnance pomocí prověrek třetích stran. Náš tým také pravidelně absolvuje školení o kybernetické bezpečnosti, díky čemuž je vždy informován o nejnovějších osvědčených postupech pro zajištění bezpečnosti vašich dat.
Jak převést peníze do zahraničí pomocí Xe
Vytvořit účet
Zabere to jen několik minut. Potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu a několik dalších informací.
Okamžitá nabídka
Získejte živý bankovní kurz převodu peněz pro zvolenou měnu.
Poslat peníze
Přidejte všechny potřebné údaje a nastavte převod. Jakmile získáme finanční prostředky, postaráme se o zbytek.
Sledování přenosu
Sledujte svůj převod na každém kroku. Povolte oznámení, abyste dostávali aktualizace o průběhu přenosu.
Klíčové zásady, které dodržujeme
Udržujeme robustní soubor bezpečnostních zásad a technických standardů, které jsou v souladu s osvědčenými postupy v oboru. Ty jsou každoročně revidovány, abychom měli jistotu, že jsme vždy aktuální. Mezi klíčové zásady patří:
Politika zabezpečení informací
Zásady reakce na bezpečnostní incidenty
Zásady vzdáleného přístupu
Politika klasifikace dat
Zásady správy zranitelností
Zásady šifrování dat
Zásady logického přístupu
Navrženo pro ochranu vašich dat
Integrujeme bezpečnostní opatření pomocí vrstveného přístupu, který pomáhá zmírnit kybernetické hrozby a zajišťuje odolnost tím, že se vyhýbá jednotlivým bodům selhání, takže vaše data jsou vždy chráněna.
Datová centra
Naše datová centra jsou chráněna fyzickými a logickými bezpečnostními opatřeními, včetně firewallů, systémů detekce narušení a nepřetržitého monitorování pomocí lidských zdrojů a nástrojů založených na umělé inteligenci. K zajištění redundance a odolnosti proti chybám využíváme více zón dostupnosti.
Zabezpečení sítě
Používáme pokročilá síťová bezpečnostní opatření, včetně ochrany proti útokům DDoS, malwaru a neoprávněnému přístupu. Naše systémy využívají šifrování, detekci hrozeb v reálném čase a automatické reakce k zajištění integrity dat a zmírnění rizik.
Splňujeme požadavky mnoha světových bank a regulačních orgánů
Odesílejte s důvěrou
Jako součást rodiny Euronet Worldwide nám naši zákazníci v loňském roce svěřili bezpečné zpracování mezinárodních převodů peněz v hodnotě více než 115 miliard dolarů. Díky skvělým sazbám a nízkým poplatkům je posílání peněz do zahraničí snadné.
Často kladené otázky týkající se zabezpečení
Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, mohou zahrnovat jméno, e-mail, telefonní číslo, adresu bydliště a/nebo podnikání a další kontaktní údaje ("kontaktní údaje"), titul, datum narození, pohlaví, obrázky, videa nebo podpis.
Naše oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak a proč můžeme zpracovávat vaše osobní údaje.
Přístup k osobním údajům je omezen na základě zásady "need-to-know" s využitím zásady nejmenšího oprávnění. Tím bylo zajištěno, že přístup mají pouze ti zaměstnanci společnosti Xe, kteří jej potřebují k výkonu své práce. Příkladem je tým péče o zákazníky.
Společnost Xe používá hybridní model pro naše webové stránky a mobilní aplikace. Naše produkční servery jsou umístěny v AWS a v datových centrech EU.
Používáme pokročilé šifrovací technologie, které zajišťují nejvyšší úroveň zabezpečení vašich citlivých informací. Naše systémy využívají standardní šifrování AES-256 pro data v klidovém stavu, zatímco data při přenosu jsou šifrována pomocí TLS 1.2 a TLS1.3.
Naši zpracovatelé plateb jsou poskytovateli služeb 1. úrovně. Společnost Xe nikdy nezpracovává údaje o platebních kartách.
Ochrana vašich dat je zásadní pro zachování bezpečnosti vašich osobních údajů. Zde je několik jednoduchých kroků, které můžete podniknout:
Používejte silná hesla
Vytvořte si jedinečná a silná hesla pro své účty a nepoužívejte stejné heslo pro více služeb.
Povolte vícefaktorové ověřování (MFA):
Pokud je to možné, zapněte funkci MFA, která přidává účtům další úroveň zabezpečení.
Buďte obezřetní při zasílání e-mailů
Vyvarujte se klikání na podezřelé odkazy nebo stahování příloh od neznámých odesílatelů.
Dávejte pozor na osobní údaje
Buďte opatrní při sdílení citlivých údajů online a poskytujte je pouze důvěryhodným zdrojům.
Dodržováním těchto tipů můžete výrazně snížit riziko narušení dat a chránit své soukromí online.
Pokud se domníváte, že jste se stali obětí podvodu, neprodleně nás kontaktujte.
Uchovávejte důkazy: Uložte si všechny relevantní dokumenty nebo e-maily jako důkazy na podporu své zprávy.
Včasným nahlášením podvodu můžete ochránit sebe i ostatní před možnou újmou a přispět k tomu, že pachatelé budou postaveni před soud.
Vaše důvěra je pro nás nejvyšší prioritou a zavazujeme se chránit vaše osobní a finanční údaje. Pro více informací o našich bezpečnostních postupech nebo v případě jakýchkoli obav kontaktujte náš bezpečnostní tým na adrese security@xe.com.