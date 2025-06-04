Zabezpečení, na které se můžete spolehnout

Víme, jak důležité jsou bezpečné služby, pokud jde o vaše peníze a informace. Proto používáme pokročilé technologie a přísná opatření, abychom zajistili, že vaše převody budou vždy chráněné a bezpečné.

Přenos s jistotou
Security at Xe

Vaše finanční a datová bezpečnost je pro nás na prvním místě

Vaše bezpečnost je základem všeho, co děláme. Díky nejmodernějším technologiím a přísným bezpečnostním opatřením jdeme nad rámec ochrany vašich peněz a osobních údajů. Při každém využití našich služeb vám zajistíme bezpečný a bezstarostný zážitek.

Xe and Euronet

Součást třetí největší transferové sítě na světě

Společnost Xe je součástí rodiny Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT) a je součástí třetí největší sítě pro převody peněz na světě. Jsme celosvětově regulovaní a dodržujeme nejpřísnější bezpečnostní protokoly, které zajišťují, že každá transakce je bezpečná a spolehlivá. Jsme tu, abychom zůstali a poskytovali vám vždy špičkovou ochranu za vaše peníze.

Jak chráníme to, co je vaše

Secure infrastructure

Bezpečná infrastruktura

Používáme spolehlivé systémy pro bezpečné a rychlé přenosy. Nejmodernější technologie a nepřetržité monitorování zajišťují bezpečnost vašich transakcí, takže si můžete být jisti při každém posílání peněz.

Authentication & access control

Ověřování & řízení přístupu

Pro přihlašování používáme vícefaktorové ověřování (MFA) s biometrickým ověřením. Aktivita na účtu je monitorována v reálném čase, aby bylo možné okamžitě odhalit a zablokovat jakýkoli neoprávněný přístup.

Data privacy

Celková ochrana osobních údajů

Soukromí považujeme za základní právo. Vaše údaje nebudou nikdy prodány ani zneužity. Dodržujeme celosvětové předpisy, jako je GDPR a CCPA, a zajišťujeme, aby s nimi bylo vždy bezpečně nakládáno a byly plně chráněny.

Monitoring & threat detection

Monitorování & detekce hrozeb

Náš tým monitoruje systémy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pomocí detekce hrozeb založené na umělé inteligenci. Provádíme pravidelné skenování zranitelností a každoroční penetrační testy třetích stran, abychom proaktivně zjišťovali a řešili bezpečnostní rizika.

Safeguarding your money and data with 2FA

Ochrana peněz a dat pomocí 2FA

Váš účet Xe je chráněn jako vysoce zabezpečený trezor pomocí dvoufaktorového ověřování (2FA) a biometrického ověření. Tyto vrstvy ochrany zajišťují, že k účtu máte přístup pouze vy, a vaše peníze a osobní údaje jsou tak v bezpečí před neoprávněným přístupem.

24/7 dedicated incident response protocol

nepřetržitý protokol pro reakci na incidenty

V případě, že se něco pokazí, náš tým okamžitě zareaguje, zabezpečí váš účet a zastaví hrozby v jejich počátku. Máte obavy o svůj účet nebo transakce? Náš specializovaný tým podpory je k dispozici 24 hodin denně a 5 dní v týdnu a je připraven vám pomoci, kdykoli budete potřebovat.

Employee screening, training & awareness at Xe

Zabezpečení dat začíná školením a vzděláváním

Před udělením přístupu k citlivým údajům pečlivě prověřujeme každého zaměstnance pomocí prověrek třetích stran. Náš tým také pravidelně absolvuje školení o kybernetické bezpečnosti, díky čemuž je vždy informován o nejnovějších osvědčených postupech pro zajištění bezpečnosti vašich dat.

Jak převést peníze do zahraničí pomocí Xe

Create account

Vytvořit účet

Zabere to jen několik minut. Potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu a několik dalších informací.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Okamžitá nabídka

Získejte živý bankovní kurz převodu peněz pro zvolenou měnu.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Poslat peníze

Přidejte všechny potřebné údaje a nastavte převod. Jakmile získáme finanční prostředky, postaráme se o zbytek.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Sledování přenosu

Sledujte svůj převod na každém kroku. Povolte oznámení, abyste dostávali aktualizace o průběhu přenosu.

Committed to security at Xe

Klíčové zásady, které dodržujeme

Udržujeme robustní soubor bezpečnostních zásad a technických standardů, které jsou v souladu s osvědčenými postupy v oboru. Ty jsou každoročně revidovány, abychom měli jistotu, že jsme vždy aktuální. Mezi klíčové zásady patří:

  • Politika zabezpečení informací

  • Zásady reakce na bezpečnostní incidenty

  • Zásady vzdáleného přístupu

  • Politika klasifikace dat

  • Zásady správy zranitelností

  • Zásady šifrování dat

  • Zásady logického přístupu

Navrženo pro ochranu vašich dat

Integrujeme bezpečnostní opatření pomocí vrstveného přístupu, který pomáhá zmírnit kybernetické hrozby a zajišťuje odolnost tím, že se vyhýbá jednotlivým bodům selhání, takže vaše data jsou vždy chráněna.

Center Icon

Datová centra

Naše datová centra jsou chráněna fyzickými a logickými bezpečnostními opatřeními, včetně firewallů, systémů detekce narušení a nepřetržitého monitorování pomocí lidských zdrojů a nástrojů založených na umělé inteligenci. K zajištění redundance a odolnosti proti chybám využíváme více zón dostupnosti.

Network security

Zabezpečení sítě

Používáme pokročilá síťová bezpečnostní opatření, včetně ochrany proti útokům DDoS, malwaru a neoprávněnému přístupu. Naše systémy využívají šifrování, detekci hrozeb v reálném čase a automatické reakce k zajištění integrity dat a zmírnění rizik.

Splňujeme požadavky mnoha světových bank a regulačních orgánů

European Securities and Markets Authority

Odesílejte s důvěrou

Jako součást rodiny Euronet Worldwide nám naši zákazníci v loňském roce svěřili bezpečné zpracování mezinárodních převodů peněz v hodnotě více než 115 miliard dolarů. Díky skvělým sazbám a nízkým poplatkům je posílání peněz do zahraničí snadné.

