Grafy měn Xe

Přehled historických měnových kurzů

PřevodOdeslatGrafyUpozornění
usd
USDAmerický dolar
Používáme střední tržní kurzy
eur
EUREuro
Používáme střední tržní kurzy

Xe currency charts

Grafy měn Xe

Pomocí tohoto praktického nástroje si můžete prohlédnout historii trhu a analyzovat trendy kurzů pro jakýkoli měnový pár. Všechny grafy jsou interaktivní, používají střední tržní sazby a jsou k dispozici až pro desetileté období. Chcete-li zobrazit měnový graf, vyberte dvě měny, zvolte časový rámec a klikněte pro zobrazení.

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.16571
GBP / EUR1.15163
USD / JPY158.048
GBP / USD1.34247
USD / CHF0.798971
USD / CAD1.38940
EUR / JPY184.238
AUD / USD0.669628

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%

Rozhraní API pro měnová data Xe

Napájení komerčních sazeb ve více než 300 společnostech po celém světě

Shopify LogoClearbooks LogoXero LogoVistaprint Logo
Podívejte se na naše plány API

Nejoblíbenější měnové nástroje na světě

Mezinárodní převod peněz Xe

Posílejte peníze online rychle, bezpečně a snadno. Sledování a oznámení v reálném čase + flexibilní možnosti doručení a platby.

Poslat peníze

Grafy měn Xe

Vytvořte si graf pro libovolný měnový pár na světě a podívejte se na jeho měnovou historii. Tyto měnové grafy používají živé kurzy středních trhů, snadno se používají a jsou velmi spolehlivé.

Zobrazit grafy

Upozornění na rychlost Xe

Potřebujete vědět, kdy měna dosáhne určitého kurzu? Upozornění na kurzy Xe vám dá vědět, když se na vybraných měnových párech spustí kurz, který potřebujete.

Vytvořit upozornění
Xe App on iPhone

Stáhněte si aplikaci Xe

Zkontrolujte aktuální kurzy, bezpečně posílejte peníze, nastavte upozornění na kurzy, přijímejte oznámení a další.

Skenujte mě!

app store svggoogle play svg

Více než 113 milionů stažení po celém světě