CHF - Švýcarský frank

Švýcarský frank je měnou země Švýcarsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Švýcarský frank je CHF vůči USD. Kód měny pro Franky je CHF, a symbol měny je CHF. Níže najdete kurzy Švýcarský frank a měnový převodník.

CHFŠvýcarský frank

Důležitost švýcarského franku
Švýcarský frank má pověst bezpečného přístavu nebo tvrdé měny; často se kupuje během finanční nejistoty díky své spolehlivosti a stabilitě. Pravidelně se používá jako globální rezervní měna, švýcarský frank je šestou nejvíce obchodovanou měnou na světě. Všechny bankovky CHF obsahují čtyři národní jazyky Švýcarska: němčinu, románštinu, francouzštinu a italštinu.

Stručná historie švýcarského franku
Před Helvetickou republikou obíhalo ve Švýcarsku více než 860 různých mincí. V roce 1798 byla zavedena měna frank a používala se až do roku 1803 spolu s řadou zahraničních měn. Během této doby existoval složitý měnový systém zahrnující více než 8 000 různých mincí a bankovek v oběhu. Podle zákona o federálním mincovnictví byly všechny měny nahrazeny švýcarským frankem, který byl zaveden na paritě s francouzským frankem v roce 1850. Švýcarsko přijalo zlatý standard v roce 1865 jako člen Latinské měnové unie a legálně jej udržovalo až do roku 2000.

Statistiky Švýcarský frank

NázevŠvýcarský frank
SymbolCHF
Menší jednotka1/100 = Rappen
Symbol menší jednotkyRp.
Nejlepší převod CHFCHF vůči USD
Nejlepší graf CHFCHF vůči USD graf

Profil Švýcarský frank

PřezdívkyStutz, Stei, Eier (Swiss), Chuffs
MinceČasto používané: 5Rp., 10Rp., 20Rp., 50Rp., CHF1, CHF2, CHF5
BankovkyČasto používané: CHF10, CHF20, CHF50, CHF100, CHF200, CHF1000
Centrální bankaŠvýcarská národní banka
Uživatelé
Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Campione d'Italia, Büsingen am Hochrhein

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17746
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.479
GBP / USD1.34988
USD / CHF0.789195
USD / CAD1.36586
EUR / JPY184.249
AUD / USD0.671252

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%