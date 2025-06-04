CHF - Švýcarský frank
Švýcarský frank je měnou země Švýcarsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Švýcarský frank je CHF vůči USD. Kód měny pro Franky je CHF, a symbol měny je CHF. Níže najdete kurzy Švýcarský frank a měnový převodník.
Důležitost švýcarského franku
Švýcarský frank má pověst bezpečného přístavu nebo tvrdé měny; často se kupuje během finanční nejistoty díky své spolehlivosti a stabilitě. Pravidelně se používá jako globální rezervní měna, švýcarský frank je šestou nejvíce obchodovanou měnou na světě. Všechny bankovky CHF obsahují čtyři národní jazyky Švýcarska: němčinu, románštinu, francouzštinu a italštinu.
Stručná historie švýcarského franku
Před Helvetickou republikou obíhalo ve Švýcarsku více než 860 různých mincí. V roce 1798 byla zavedena měna frank a používala se až do roku 1803 spolu s řadou zahraničních měn. Během této doby existoval složitý měnový systém zahrnující více než 8 000 různých mincí a bankovek v oběhu. Podle zákona o federálním mincovnictví byly všechny měny nahrazeny švýcarským frankem, který byl zaveden na paritě s francouzským frankem v roce 1850. Švýcarsko přijalo zlatý standard v roce 1865 jako člen Latinské měnové unie a legálně jej udržovalo až do roku 2000.
Statistiky Švýcarský frank
|Název
|Švýcarský frank
|Symbol
|CHF
|Menší jednotka
|1/100 = Rappen
|Symbol menší jednotky
|Rp.
|Nejlepší převod CHF
|CHF vůči USD
|Nejlepší graf CHF
|CHF vůči USD graf
Profil Švýcarský frank
|Přezdívky
|Stutz, Stei, Eier (Swiss), Chuffs
|Mince
|Často používané: 5Rp., 10Rp., 20Rp., 50Rp., CHF1, CHF2, CHF5
|Bankovky
|Často používané: CHF10, CHF20, CHF50, CHF100, CHF200, CHF1000
|Centrální banka
|Švýcarská národní banka
|Uživatelé
Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Campione d'Italia, Büsingen am Hochrhein
Proč vás zajímá CHF?
