CAD - Kanadský dolar

Kanadský dolar je měnou země Kanada. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Kanadský dolar je CAD vůči USD. Kód měny pro Dollary je CAD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Kanadský dolar a měnový převodník.

Důležitost kanadského dolaru
Kanadský dolar je sedmou nejvíce obchodovanou měnou na trhu Forex, protože mnoho institucí a jednotlivců obchoduje s CAD. Lidé také označují CAD jako Loonie, buck, Huard a Piastre (ve francouzštině). Kanadský dolar je držen jako rezervní měna mnoha centrálními bankami. Je také znám jako komoditní měna, díky značnému vývozu surovin v zemi.

Úvod do CAD
Měna byla poprvé zavedena do Kanady na počátku 60. let 17. století, kdy francouzští kolonisté přivezli mince do této oblasti. První bankovky byly vydány v Kanadě v roce 1821 Montrealskou bankou a brzy se staly hlavním způsobem platby. V roce 1841, jako britská kolonie, začala provincie Kanada vydávat měnu nazvanou kanadská libra; ale v roce 1858 byla kanadská libra nahrazena dolarem a sladila se s americkým dolarem. Během této doby byly americké dolary a britské zlaté sovereigny zákonným platidlem na území Kanady. Po kanadské konfederaci vláda decimalizovala měnu a byla vydána nová série mincí v Dominionu Kanady. Banka Kanady byla založena v roce 1934 a první emise bankovek byla o rok později. První mince Loonie byla představena v roce 1987 a dvoudolarová mince (často nazývaná Toonie) byla uvedena na trh v roce 1996. V roce 2011 vydala Centrální banka Kanady novou sérii bankovek tištěných na polymerovém materiálu.

Statistiky Kanadský dolar

NázevKanadský dolar
Symbol$
Menší jednotka1/100 = cent
Symbol menší jednotky¢
Nejlepší převod CADCAD vůči USD
Nejlepší graf CADCAD vůči USD graf

Profil Kanadský dolar

PřezdívkyLoonie, buck (English), Huard, piastre (French)
MinceČasto používané: 5¢, 10¢, 25¢, $1, $2
Zřídka používané: 1¢, 50¢
BankovkyČasto používané: $5, $10, $20, $50, $100
Zřídka používané: $1, $2, $500, $1000
Centrální bankaBanka Kanady
Uživatelé
Kanada

