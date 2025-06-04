CAD - Kanadský dolar
Kanadský dolar je měnou země Kanada. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Kanadský dolar je CAD vůči USD. Kód měny pro Dollary je CAD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Kanadský dolar a měnový převodník.
Důležitost kanadského dolaru
Kanadský dolar je sedmou nejvíce obchodovanou měnou na trhu Forex, protože mnoho institucí a jednotlivců obchoduje s CAD. Lidé také označují CAD jako Loonie, buck, Huard a Piastre (ve francouzštině). Kanadský dolar je držen jako rezervní měna mnoha centrálními bankami. Je také znám jako komoditní měna, díky značnému vývozu surovin v zemi.
Úvod do CAD
Měna byla poprvé zavedena do Kanady na počátku 60. let 17. století, kdy francouzští kolonisté přivezli mince do této oblasti. První bankovky byly vydány v Kanadě v roce 1821 Montrealskou bankou a brzy se staly hlavním způsobem platby. V roce 1841, jako britská kolonie, začala provincie Kanada vydávat měnu nazvanou kanadská libra; ale v roce 1858 byla kanadská libra nahrazena dolarem a sladila se s americkým dolarem. Během této doby byly americké dolary a britské zlaté sovereigny zákonným platidlem na území Kanady. Po kanadské konfederaci vláda decimalizovala měnu a byla vydána nová série mincí v Dominionu Kanady. Banka Kanady byla založena v roce 1934 a první emise bankovek byla o rok později. První mince Loonie byla představena v roce 1987 a dvoudolarová mince (často nazývaná Toonie) byla uvedena na trh v roce 1996. V roce 2011 vydala Centrální banka Kanady novou sérii bankovek tištěných na polymerovém materiálu.
Statistiky Kanadský dolar
|Název
|Kanadský dolar
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = cent
|Symbol menší jednotky
|¢
|Nejlepší převod CAD
|CAD vůči USD
|Nejlepší graf CAD
|CAD vůči USD graf
Profil Kanadský dolar
|Přezdívky
|Loonie, buck (English), Huard, piastre (French)
|Mince
|Často používané: 5¢, 10¢, 25¢, $1, $2
Zřídka používané: 1¢, 50¢
|Bankovky
|Často používané: $5, $10, $20, $50, $100
Zřídka používané: $1, $2, $500, $1000
|Centrální banka
|Banka Kanady
|Uživatelé
Kanada
Kanada
