AUD - Australský dolar
Australský dolar je měnou země Austrálie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Australský dolar je AUD vůči USD. Kód měny pro Dollary je AUD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Australský dolar a měnový převodník.
Důležitost australského dolaru
Centrální banka v Austrálii se nazývá Rezervní banka Austrálie. Jako pátá nejvíce obchodovaná měna na světě je australský dolar také označován jako buck, dough nebo Aussie. Australský dolar je známý jako komoditní měna díky svým značným exportům surovin. V důsledku toho je AUD ovlivněn Čínou a dalšími asijskými importními trhy. Díky relativně vysokým úrokovým sazbám je australský dolar často používán v carry obchodech s japonským jenem. Carry obchod je strategie, při které je měna s nízkou úrokovou sazbou prodána za účelem nákupu měny s vyšší úrokovou sazbou.
Raně měna v Austrálii
Když byl Nový Jižní Wales poprvé založen v roce 1788, byla oficiální měnou anglická libra, i když španělské dolary byly používány docela pravidelně. V roce 1813, aby se pokusili odradit od nelegálního používání španělských dolarů, byly středy mincí vyříznuty; staly se známými jako 'dírové dolary' a jádra byla nazývána 'dumps'; to byla první forma mincovnictví v Austrálii.
Od libry šterlinků k australskému dolaru
V roce 1825 vláda zavedla standard šterlinků a britské mince začaly být raženy v Austrálii. Tyto stříbrné a bronzové mince byly používány až do roku 1910, kdy byla zavedena nová národní měna, australská libra. Australská libra byla fixována na hodnotu libry šterlinků a v důsledku toho používala zlatý standard. O tři roky později byla vydána první série australských bankovek. V únoru 1966 byl zaveden australský dolar (AUD) v rámci decimalizovaného systému; dolary a centy nahradily libry, šilinky a pence. V roce 1988 byly bankovky převedeny na polymer, technologii původně vyvinutou v Austrálii, aby se pomohlo zabránit padělání.
Statistiky Australský dolar
|Název
|Australský dolar
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|c
|Nejlepší převod AUD
|AUD vůči USD
|Nejlepší graf AUD
|AUD vůči USD graf
Profil Australský dolar
|Přezdívky
|Buck, Dough
|Mince
|Často používané: 5c, 10c, 20c, 50c, $1, $2
|Bankovky
|Často používané: $5, $10, $20, $50, $100
|Centrální banka
|Rezervní banka Austrálie
|Uživatelé
Austrálie, Vánoční ostrov, Ostrovy Cocos (Keeling), Norfolkský ostrov, Ostrovy Ashmore a Cartier, Australské antarktické území, Ostrovy Korálového moře, Ostrov Heard, McDonaldovy ostrovy, Kiribati, Nauru
Proč vás zajímá AUD?
