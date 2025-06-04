  1. Domů
USD - Americký dolar

Americký dolar je měnou země Spojené státy. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Americký dolar je USD vůči EUR. Kód měny pro Dollary je USD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Americký dolar a měnový převodník.

USDAmerický dolar

Centrální banka USA se nazývá Federální rezervní banka (běžně označována jako "Fed"). USD je nejvíce obchodovanou měnou na forex trhu a může být párován se všemi ostatními hlavními měnami. Běžné názvy pro USD zahrnují greenback, buck, green, dough, smacker, bones, dead presidents, scrillas a paper.

Důležitost amerického dolaru
Americký dolar je nejčastěji konvertovanou měnou na světě a pravidelně se používá jako benchmark na forexovém trhu. Jako dominantní globální rezervní měna je držen téměř každou centrální bankou na světě. Kromě toho je dolar používán jako standardní měna na trhu s komoditami a má tedy přímý dopad na ceny komodit.

Dolarizace USD
Díky své mezinárodní akceptaci používají některé země, jako je Panama a Ekvádor, USD jako oficiální zákonné platidlo, což je praxe známá jako dolarizace. Pro jiné země je dolar akceptovanou alternativní formou platby, i když není oficiální měnou pro danou zemi. Více měn je navázáno na americký dolar:

Země Peg Rate
Arubský nebo holandský guilder		 1.79000
Bahamský dolar		 1.00000
Bahrajnský dinár		 0.37690
Barbadoský dolar		 2.00000
Belizský dolar		 2.00000
Bermudský dolar		 1.00000
Krymský dolar		 0.82000
Kubánský konvertibilní peso		 1.00000
Džibutský frank		 177.721
Holandský guilder		 1.79000
Východokaribský dolar		 2.70000
Eritrejský nakfa		 15.0000
Hongkongský dolar		 7.80000
Jordánský dinár		 0.70900
Libanonská libra		 1507.50
Ománský rial		 0.38450
Panamský balboa		 1.00000
Katarijský rial		 3.64000
Saúdský rial		 3.75000
Dirham Spojených arabských emirátů		 3.67250
Venezuelanský bolívar		 6.30000

Úvod amerického dolaru
V roce 1785 byl dolar oficiálně přijat jako měnová jednotka Spojených států. Zákon o mincovnictví z roku 1792 vytvořil první mincovnu USA a zavedl federální měnový systém, stejně jako stanovil denominace mincí specifikované jejich hodnotou v zlatě, stříbře a mědi. V roce 1861 vydalo ministerstvo financí USA bezúročné požadované bankovky a první bankovky v hodnotě 10 dolarů, které obsahovaly Abrahama Lincolna, byly uvedeny do oběhu. Tyto bankovky rychle získaly přezdívku 'Greenbacks' kvůli své barvě. V roce 1863 byl zaveden národní bankovní systém a byly vytvořeny pokyny pro národní banky. Tyto banky byly oprávněny vydávat národní měnu zajištěnou nákupem amerických dluhopisů. V roce 1914 byly vydány první bankovky Federální rezervy v hodnotě 10 dolarů.

Stříbrný a zlatý standard v USA
Po mnoho let se Spojené státy snažily vytvořit bimetalický standard, počínaje přijetím stříbrného standardu založeného na španělském dolaru v roce 1785. Nicméně stříbrné mince brzy opustily oběh a do roku 1806 byly zcela pozastaveny. Do té doby většina zemí již začala standardizovat transakce přijetím zlatého standardu, což znamenalo, že jakákoli papírová měna mohla být vládou vyměněna za její hodnotu ve zlatě. Systém Bretton-Woods byl přijat většinou zemí k určení směnných kurzů pro všechny měny v hodnotě zlata. Vzhledem k tomu, že Spojené státy měly většinu zlata na světě, mnoho zemí jednoduše navázalo hodnotu své měny na dolar. Centrální banky udržovaly pevné směnné kurzy mezi svými měnami a dolarem, což přeměnilo americký dolar na de facto měnu světa. V roce 1973 Spojené státy konečně zcela oddělily hodnotu dolaru od zlata.

Statistiky Americký dolar

NázevAmerický dolar
Symbol$
Menší jednotka1/100 = cent
Symbol menší jednotky¢
Nejlepší převod USDUSD vůči EUR
Nejlepší graf USDUSD vůči EUR graf

Profil Americký dolar

Přezdívkygreenback, buck, green, dough, smacker, bones, dead presidents, scrillas, paper
MinceČasto používané: 1¢, 5¢, 10¢, 25¢
Zřídka používané: 50¢, $1
BankovkyČasto používané: $1, $5, $10, $20, $50, $100
Zřídka používané: $2
Centrální bankaFederální rezervní banka
Uživatelé
Spojené státy, Amerika, Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Britské indickooceánské území, Britské Panenské ostrovy, Ekvádor, El Salvador, Guam, Haiti, Mikronésie, Severní Mariany, Palau, Panama, Portoriko, Turks a Caicos, Menší odlehlé ostrovy Spojených států, Ostrov Wake, Východní Timor

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17743
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.552
GBP / USD1.34969
USD / CHF0.789506
USD / CAD1.36708
EUR / JPY184.329
AUD / USD0.671033

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%