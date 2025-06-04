USD - Americký dolar
Americký dolar je měnou země Spojené státy. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Americký dolar je USD vůči EUR. Kód měny pro Dollary je USD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Americký dolar a měnový převodník.
Centrální banka USA se nazývá Federální rezervní banka (běžně označována jako "Fed"). USD je nejvíce obchodovanou měnou na forex trhu a může být párován se všemi ostatními hlavními měnami. Běžné názvy pro USD zahrnují greenback, buck, green, dough, smacker, bones, dead presidents, scrillas a paper.
Důležitost amerického dolaru
Americký dolar je nejčastěji konvertovanou měnou na světě a pravidelně se používá jako benchmark na forexovém trhu. Jako dominantní globální rezervní měna je držen téměř každou centrální bankou na světě. Kromě toho je dolar používán jako standardní měna na trhu s komoditami a má tedy přímý dopad na ceny komodit.
Dolarizace USD
Díky své mezinárodní akceptaci používají některé země, jako je Panama a Ekvádor, USD jako oficiální zákonné platidlo, což je praxe známá jako dolarizace. Pro jiné země je dolar akceptovanou alternativní formou platby, i když není oficiální měnou pro danou zemi. Více měn je navázáno na americký dolar:
|Země
|Peg Rate
|Arubský nebo holandský guilder
|1.79000
|Bahamský dolar
|1.00000
|Bahrajnský dinár
|0.37690
|Barbadoský dolar
|2.00000
|Belizský dolar
|2.00000
|Bermudský dolar
|1.00000
|Krymský dolar
|0.82000
|Kubánský konvertibilní peso
|1.00000
|Džibutský frank
|177.721
|Holandský guilder
|1.79000
|Východokaribský dolar
|2.70000
|Eritrejský nakfa
|15.0000
|Hongkongský dolar
|7.80000
|Jordánský dinár
|0.70900
|Libanonská libra
|1507.50
|Ománský rial
|0.38450
|Panamský balboa
|1.00000
|Katarijský rial
|3.64000
|Saúdský rial
|3.75000
|Dirham Spojených arabských emirátů
|3.67250
|Venezuelanský bolívar
|6.30000
Úvod amerického dolaru
V roce 1785 byl dolar oficiálně přijat jako měnová jednotka Spojených států. Zákon o mincovnictví z roku 1792 vytvořil první mincovnu USA a zavedl federální měnový systém, stejně jako stanovil denominace mincí specifikované jejich hodnotou v zlatě, stříbře a mědi. V roce 1861 vydalo ministerstvo financí USA bezúročné požadované bankovky a první bankovky v hodnotě 10 dolarů, které obsahovaly Abrahama Lincolna, byly uvedeny do oběhu. Tyto bankovky rychle získaly přezdívku 'Greenbacks' kvůli své barvě. V roce 1863 byl zaveden národní bankovní systém a byly vytvořeny pokyny pro národní banky. Tyto banky byly oprávněny vydávat národní měnu zajištěnou nákupem amerických dluhopisů. V roce 1914 byly vydány první bankovky Federální rezervy v hodnotě 10 dolarů.
Stříbrný a zlatý standard v USA
Po mnoho let se Spojené státy snažily vytvořit bimetalický standard, počínaje přijetím stříbrného standardu založeného na španělském dolaru v roce 1785. Nicméně stříbrné mince brzy opustily oběh a do roku 1806 byly zcela pozastaveny. Do té doby většina zemí již začala standardizovat transakce přijetím zlatého standardu, což znamenalo, že jakákoli papírová měna mohla být vládou vyměněna za její hodnotu ve zlatě. Systém Bretton-Woods byl přijat většinou zemí k určení směnných kurzů pro všechny měny v hodnotě zlata. Vzhledem k tomu, že Spojené státy měly většinu zlata na světě, mnoho zemí jednoduše navázalo hodnotu své měny na dolar. Centrální banky udržovaly pevné směnné kurzy mezi svými měnami a dolarem, což přeměnilo americký dolar na de facto měnu světa. V roce 1973 Spojené státy konečně zcela oddělily hodnotu dolaru od zlata.
Statistiky Americký dolar
|Název
|Americký dolar
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = cent
|Symbol menší jednotky
|¢
|Nejlepší převod USD
|USD vůči EUR
|Nejlepší graf USD
|USD vůči EUR graf
Profil Americký dolar
|Přezdívky
|greenback, buck, green, dough, smacker, bones, dead presidents, scrillas, paper
|Mince
|Často používané: 1¢, 5¢, 10¢, 25¢
Zřídka používané: 50¢, $1
|Bankovky
|Často používané: $1, $5, $10, $20, $50, $100
Zřídka používané: $2
|Centrální banka
|Federální rezervní banka
|Uživatelé
Spojené státy, Amerika, Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Britské indickooceánské území, Britské Panenské ostrovy, Ekvádor, El Salvador, Guam, Haiti, Mikronésie, Severní Mariany, Palau, Panama, Portoriko, Turks a Caicos, Menší odlehlé ostrovy Spojených států, Ostrov Wake, Východní Timor
Spojené státy, Amerika, Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Britské indickooceánské území, Britské Panenské ostrovy, Ekvádor, El Salvador, Guam, Haiti, Mikronésie, Severní Mariany, Palau, Panama, Portoriko, Turks a Caicos, Menší odlehlé ostrovy Spojených států, Ostrov Wake, Východní Timor
Proč vás zajímá USD?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím USDZískat USD kurzy do telefonuZískat USD měnové datové API pro firmu