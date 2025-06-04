  1. Domů
NZD - Novozélandský dolar

Novozélandský dolar je měnou země Nový Zéland. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Novozélandský dolar je NZD vůči USD. Kód měny pro Dollary je NZD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Novozélandský dolar a měnový převodník.

Novozélandská libra byla zavedena v roce 1840 jako první oficiální měna Nového Zélandu. Až do té doby obíhaly na Novém Zélandu britské a australské mince a pokračovaly v oběhu až do roku 1897. Bankovky libry byly vyráběny šesti různými obchodními bankami až do roku 1924, kdy byl zaveden jednotný design. O deset let později byla založena Rezervní banka Nového Zélandu.

Myšlenka na decimalizaci byla poprvé vznesena v roce 1933, ale nebyla realizována až do roku 1967, kdy novozélandský dolar nahradil novozélandskou libru. Bylo mnoho veřejných diskusí o tom, jak se nová měna bude jmenovat, přičemž byly navrženy názvy jako 'kiwi' a 'zeal', ale nakonec byl zvolen termín 'dolar'. Novozélandský dolar byl zpočátku fixován na americký dolar v poměru 1,62 USD za 1 NZD. Sazba fixace se několikrát změnila až do roku 1985, kdy měna začala volně plavat na trhu. V roce 1999 byl vydán nový design novozélandského dolaru v pokusu o modernizaci, přičemž nové bankovky byly vyrobeny z polymeru. Od roku 2006 neexistují mince pod hodnotou pěti centů a hodnoty hotovostních transakcí jsou zaokrouhleny.

Statistiky Novozélandský dolar

NázevNovozélandský dolar
Symbol$
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyc
Nejlepší převod NZDNZD vůči USD
Nejlepší graf NZDNZD vůči USD graf

Profil Novozélandský dolar

MinceČasto používané: 10c, 20c, 50c, $1, $2
BankovkyČasto používané: $5, $10, $20, $50, $100
Centrální bankaRezervní banka Nového Zélandu
Uživatelé
Nový Zéland, Cookovy ostrovy, Niue, Pitcairnovy ostrovy, Tokelau

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17699
GBP / EUR1.14669
USD / JPY156.566
GBP / USD1.34965
USD / CHF0.789834
USD / CAD1.36689
EUR / JPY184.276
AUD / USD0.670927

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%