NZD - Novozélandský dolar
Novozélandský dolar je měnou země Nový Zéland. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Novozélandský dolar je NZD vůči USD. Kód měny pro Dollary je NZD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Novozélandský dolar a měnový převodník.
Novozélandská libra byla zavedena v roce 1840 jako první oficiální měna Nového Zélandu. Až do té doby obíhaly na Novém Zélandu britské a australské mince a pokračovaly v oběhu až do roku 1897. Bankovky libry byly vyráběny šesti různými obchodními bankami až do roku 1924, kdy byl zaveden jednotný design. O deset let později byla založena Rezervní banka Nového Zélandu.
Myšlenka na decimalizaci byla poprvé vznesena v roce 1933, ale nebyla realizována až do roku 1967, kdy novozélandský dolar nahradil novozélandskou libru. Bylo mnoho veřejných diskusí o tom, jak se nová měna bude jmenovat, přičemž byly navrženy názvy jako 'kiwi' a 'zeal', ale nakonec byl zvolen termín 'dolar'. Novozélandský dolar byl zpočátku fixován na americký dolar v poměru 1,62 USD za 1 NZD. Sazba fixace se několikrát změnila až do roku 1985, kdy měna začala volně plavat na trhu. V roce 1999 byl vydán nový design novozélandského dolaru v pokusu o modernizaci, přičemž nové bankovky byly vyrobeny z polymeru. Od roku 2006 neexistují mince pod hodnotou pěti centů a hodnoty hotovostních transakcí jsou zaokrouhleny.
Statistiky Novozélandský dolar
|Název
|Novozélandský dolar
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|c
|Nejlepší převod NZD
|NZD vůči USD
|Nejlepší graf NZD
|NZD vůči USD graf
Profil Novozélandský dolar
|Mince
|Často používané: 10c, 20c, 50c, $1, $2
|Bankovky
|Často používané: $5, $10, $20, $50, $100
|Centrální banka
|Rezervní banka Nového Zélandu
|Uživatelé
Nový Zéland, Cookovy ostrovy, Niue, Pitcairnovy ostrovy, Tokelau
