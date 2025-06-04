EUR - Euro
Euro je měnou země Členské země eurozóny. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Euro je EUR vůči USD. Kód měny pro Eura je EUR, a symbol měny je €. Níže najdete kurzy Euro a měnový převodník.
Centrální banka v Evropě se nazývá Evropská centrální banka (ECB). V současnosti 17 členských států EU přijalo euro. Je to druhá nejvíce obchodovaná měna na forex trhu, po americkém dolaru, a také hlavní globální rezervní měna. Další běžné názvy pro euro zahrnují Yoyo (irská angličtina), Leru (španělština) a Ege (finština).
Úvod do eura
Dne 1. ledna 1999 bylo euro (EUR) zavedeno jako účetní měna, která nahradila Evropskou měnovou jednotku v paritě. Evropská měnová jednotka byla teoretickým košem měn, nikoli fyzickou měnou sama o sobě. Zpočátku jedenáct zemí v Evropské hospodářské a měnové unii nahradilo své vlastní měny eurem: Rakousko, Belgie, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko a Španělsko. Řecko následovalo v roce 2001, Slovinsko v roce 2007, Malta a Kypr v roce 2008, Slovensko v roce 2009 a Lotyšsko v roce 2014.
Použití eura mimo EU
Několik suverénních států, které nejsou součástí Evropské unie, od té doby přijalo euro, včetně knížectví Andorra, knížectví Monako, republiky San Marino a Vatikánu. Euro se také používá v mnoha územích, departmentech a suverénních státech zemí eurozóny, jako jsou Azory, Baleáry, Kanárské ostrovy, ostrov Europa, Francouzská Guiana, Guadeloupe, Juan de Nova, Madeirské ostrovy, Martinik, Mayotte, Réunion, Saint-Martin, Saint Pierre a Miquelon, abychom jmenovali alespoň některé. Euro se používá jako obchodní měna na Kubě, v Severní Koreji a v Sýrii a několik měn je na něj navázáno.
|Měna
|Peg Rate
|Konvertibilní marka Bosny a Hercegoviny
|1.95583
|Bulharský lev
|1.95583
|Kapverdské escudo
|110.265
|CFA frank BEAC
|655.957
|CFA frank
|655.957
|CFP frank
|119.3317
|Komorský frank
|491.9678
|Litevský litas
|3.45280
Hodnota zastaralých národních měn
Bankovky a mince eura začaly cirkulovat v roce 2002, přičemž staré bankovky a mince byly postupně stahovány z oběhu. Přesné datum, kdy každá stará měna přestala být zákonným platidlem a jejich oficiální pevné kurzy, jsou uvedeny v tabulce níže.
|Dědictví (staré) měny
|Převod z EUR
|Zastaralé
|ATS Rakousko, šilink
|1 EUR = 13.7603 ATS
|28-Úno-2002
|BEF Belgie, frank
|1 EUR = 40.3399 BEF
|28-Úno-2002
|CYP Kypr, libra
|1 EUR = 0.58527 CYP
|31-Lis-2008
|DEM Německo, německá marka
|1 EUR = 1.95583 DEM
|28-Úno-2002
|EEK Estonsko, kroon
|1 EUR = 15.6466 EEK
|15-Lis-2011
|ESP Španělsko, peseta
|1 EUR = 166.386 ESP
|28-Úno-2002
|FIM Finsko, marka
|1 EUR = 5.94573 FIM
|31-Lis-2008
|FRF Francie, frank
|1 EUR = 6.55957 FRF
|17-Úno-2002
|GRD Řecko, drachma
|1 EUR = 340.750 GRD
|28-Úno-2002
|HRK Chorvatsko, kuna
|1 EUR = 7.53450 HRK
|1-Lis-2023
|IEP Irsko, libra
|1 EUR = 0.78756 IEP
|9-Úno-2002
|ITL Itálie, lira
|1 EUR = 1936.27 ITL
|28-Úno-2002
|LTL Litva, litas
|1 EUR = 3.45280 LTL
|15-Lis-2015
|LUF Lucembursko, frank
|1 EUR = 40.3399 LUF
|28-Úno-2002
|LVL Lotyšsko, lats
|1 EUR = 0.70280 LVL
|15-Lis-2014
|MTL Malta, lira
|1 EUR = 0.42930 MTL
|31-Lis-2008
|NLG Nizozemsko, gulden (florin)
|1 EUR = 2.20371 NLG
|28-Lis-2008
|PTE Portugalsko, escudo
|1 EUR = 200.482 PTE
|28-Úno-2002
|SIT Slovinsko, tolar
|1 EUR = 239.640 SIT
|14-Lis-2007
|SKK Slovensko, koruna
|1 EUR = 30.1260 SKK
|17-Lis-2009
XE Currency Converter podporuje výše uvedené zastaralé měny; pro provedení převodu zadejte název měny do vyhledávacího pole. Některé staré měny jsou stále fyzicky směnitelné na speciálních místech. Pro podrobnosti se odkazujte na oficiální web ECB uvedený v sekci Relevantní odkazy níže.
Pravopis a velká písmena
Oficiální pravopis měnové jednotky EUR je "euro", s malým "e"; nicméně běžná praxe v oboru je psát to "Euro", s velkým "E". Mnoho jazyků má různé oficiální pravopisy pro euro, které se také mohou nebo nemusí shodovat s obecným použitím. Kromě toho existují různé přezdívky pro měnu, včetně Ege (finština), Pavo (španělština) a Euráče (slovenština).
Relevantní odkazy
Pro více informací o EUR vás vyzýváme, abyste navštívili níže uvedené odkazy, zejména Evropskou centrální banku. Tyto stránky obsahují aktuální zprávy o euru, stejně jako otázky jako implementace, pravopis, legislativa a další.
Statistiky Euro
|Název
|Euro
|Symbol
|€
|Menší jednotka
|1/100 = cent
|Symbol menší jednotky
|cent
|Nejlepší převod EUR
|EUR vůči USD
|Nejlepší graf EUR
|EUR vůči USD graf
Profil Euro
|Přezdívky
|Ege (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
|Mince
|Často používané: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2
Zřídka používané: 1cent, 2cent
|Bankovky
|Často používané: €5, €10, €20, €50, €100
Zřídka používané: €200, €500
|Centrální banka
|Evropská centrální banka
|Uživatelé
Členské země eurozóny, Andorra, Rakousko, Azory, Baleáry (Baleárské ostrovy), Belgie, Kanárské ostrovy, Kypr, Finsko, Francie, Francouzská Guayana, Francouzská jižní území, Německo, Řecko, Guadeloupe, Holandsko (Nizozemsko), Svatý stolec (Vatikán), Irsko (Eire), Itálie, Lucembursko, Madeirské ostrovy, Malta, Monako, Černá Hora, Nizozemsko, Portugalsko, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Saint-Martin, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Vatikán (Svatý stolec), Estonsko, Litva, Lotyšsko
Proč vás zajímá EUR?
