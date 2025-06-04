  1. Domů
EUR - Euro

Euro je měnou země Členské země eurozóny. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Euro je EUR vůči USD. Kód měny pro Eura je EUR, a symbol měny je €. Níže najdete kurzy Euro a měnový převodník.

EUREuro

Centrální banka v Evropě se nazývá Evropská centrální banka (ECB). V současnosti 17 členských států EU přijalo euro. Je to druhá nejvíce obchodovaná měna na forex trhu, po americkém dolaru, a také hlavní globální rezervní měna. Další běžné názvy pro euro zahrnují Yoyo (irská angličtina), Leru (španělština) a Ege (finština).

Úvod do eura
Dne 1. ledna 1999 bylo euro (EUR) zavedeno jako účetní měna, která nahradila Evropskou měnovou jednotku v paritě. Evropská měnová jednotka byla teoretickým košem měn, nikoli fyzickou měnou sama o sobě. Zpočátku jedenáct zemí v Evropské hospodářské a měnové unii nahradilo své vlastní měny eurem: Rakousko, Belgie, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko a Španělsko. Řecko následovalo v roce 2001, Slovinsko v roce 2007, Malta a Kypr v roce 2008, Slovensko v roce 2009 a Lotyšsko v roce 2014.

Použití eura mimo EU
Několik suverénních států, které nejsou součástí Evropské unie, od té doby přijalo euro, včetně knížectví Andorra, knížectví Monako, republiky San Marino a Vatikánu. Euro se také používá v mnoha územích, departmentech a suverénních státech zemí eurozóny, jako jsou Azory, Baleáry, Kanárské ostrovy, ostrov Europa, Francouzská Guiana, Guadeloupe, Juan de Nova, Madeirské ostrovy, Martinik, Mayotte, Réunion, Saint-Martin, Saint Pierre a Miquelon, abychom jmenovali alespoň některé. Euro se používá jako obchodní měna na Kubě, v Severní Koreji a v Sýrii a několik měn je na něj navázáno.

Měna Peg Rate
Konvertibilní marka Bosny a Hercegoviny 1.95583
Bulharský lev 1.95583
Kapverdské escudo 110.265
CFA frank BEAC 655.957
CFA frank 655.957
CFP frank 119.3317
Komorský frank 491.9678
Litevský litas 3.45280

Hodnota zastaralých národních měn
Bankovky a mince eura začaly cirkulovat v roce 2002, přičemž staré bankovky a mince byly postupně stahovány z oběhu. Přesné datum, kdy každá stará měna přestala být zákonným platidlem a jejich oficiální pevné kurzy, jsou uvedeny v tabulce níže.

Dědictví (staré) měny Převod z EUR Zastaralé
ATS Rakousko, šilink 1 EUR = 13.7603 ATS 28-Úno-2002
BEF Belgie, frank 1 EUR = 40.3399 BEF 28-Úno-2002
CYP Kypr, libra 1 EUR = 0.58527 CYP 31-Lis-2008
DEM Německo, německá marka 1 EUR = 1.95583 DEM 28-Úno-2002
EEK Estonsko, kroon 1 EUR = 15.6466 EEK 15-Lis-2011
ESP Španělsko, peseta 1 EUR = 166.386 ESP 28-Úno-2002
FIM Finsko, marka 1 EUR = 5.94573 FIM 31-Lis-2008
FRF Francie, frank 1 EUR = 6.55957 FRF 17-Úno-2002
GRD Řecko, drachma 1 EUR = 340.750 GRD 28-Úno-2002
HRK Chorvatsko, kuna 1 EUR = 7.53450 HRK 1-Lis-2023
IEP Irsko, libra 1 EUR = 0.78756 IEP 9-Úno-2002
ITL Itálie, lira 1 EUR = 1936.27 ITL 28-Úno-2002
LTL Litva, litas 1 EUR = 3.45280 LTL 15-Lis-2015
LUF Lucembursko, frank 1 EUR = 40.3399 LUF 28-Úno-2002
LVL Lotyšsko, lats 1 EUR = 0.70280 LVL 15-Lis-2014
MTL Malta, lira 1 EUR = 0.42930 MTL 31-Lis-2008
NLG Nizozemsko, gulden (florin) 1 EUR = 2.20371 NLG 28-Lis-2008
PTE Portugalsko, escudo 1 EUR = 200.482 PTE 28-Úno-2002
SIT Slovinsko, tolar 1 EUR = 239.640 SIT 14-Lis-2007
SKK Slovensko, koruna 1 EUR = 30.1260 SKK 17-Lis-2009

XE Currency Converter podporuje výše uvedené zastaralé měny; pro provedení převodu zadejte název měny do vyhledávacího pole. Některé staré měny jsou stále fyzicky směnitelné na speciálních místech. Pro podrobnosti se odkazujte na oficiální web ECB uvedený v sekci Relevantní odkazy níže.

Pravopis a velká písmena
Oficiální pravopis měnové jednotky EUR je "euro", s malým "e"; nicméně běžná praxe v oboru je psát to "Euro", s velkým "E". Mnoho jazyků má různé oficiální pravopisy pro euro, které se také mohou nebo nemusí shodovat s obecným použitím. Kromě toho existují různé přezdívky pro měnu, včetně Ege (finština), Pavo (španělština) a Euráče (slovenština).

Relevantní odkazy
Pro více informací o EUR vás vyzýváme, abyste navštívili níže uvedené odkazy, zejména Evropskou centrální banku. Tyto stránky obsahují aktuální zprávy o euru, stejně jako otázky jako implementace, pravopis, legislativa a další.

