Dedicated support tailored to your needs

Podpora přizpůsobená vašim jedinečným potřebám

Chcete si rezervovat převod nebo potřebujete pomoc s účtem? Náš specializovaný tým odborníků je zde, aby vám poskytl potřebnou podporu.

Zavolejte nám: +1 (800) 772-7779

Typy podpory

Transfer Support

Podpora přenosu

Potřebujete pomoci s rezervací transferu nebo jste se zasekli v některém kroku procesu? Náš tým klientských služeb je zde, aby vám pomohl a zajistil, že vaše transakce budou vždy efektivně vyřízeny.

Zavolejte nám: +1 (800) 772-7779
Account Support

Podpora účtu

Náš tým péče je připraven pomoci vám s jakýmikoliv problémy s účtem. Chápeme, jak frustrující mohou být tyto problémy, a snažíme se, aby váš zážitek s Xe byl hladký a bez stresu.

Kontakt na oddělení péče o zákazníky
Help Centre

Centrum nápovědy

Centrum nápovědy Xe nabízí rychlé odpovědi na běžné otázky - od nápovědy k přihlášení až po zabezpečení a aktualizace - a usnadňuje tak hledání řešení a efektivní správu účtu.

Navštivte centrum nápovědy
Dedicated expert support

24/5 odborná globální podpora přenosu

Pokud jde o mezinárodní převody peněz, chápeme, že někdy potřebujete další pokyny. Ať už provádíte běžný převod, nebo spravujete větší transakci, náš tým specializovaných odborníků vám pomůže na každém kroku.

Zavolejte nám: +1 (800) 772-7779
Get personalized support for large money transfers

Získejte individuální podporu pro velké převody peněz

Při mezinárodním převodu velkých částek potřebujete víc než jen výhodnou sazbu - potřebujete vyšší limity pro odesílání, individuální podporu a bezpečné převody. Náš tým klientských služeb je zde proto, aby zajistil hladký průběh vaší transakce a abyste ze svých peněz získali maximum.

Zavolejte nám: +1 (800) 772-7779

Obraťte se na náš tým, který vám pomůže s...

Sending money

Zasílání peněz

Potřebujete pomoc s prvním přenosem? Rádi vám pomůžeme zajistit, aby vaše peníze dorazily bezpečně, rychle a včas.

Creating an account

Vytvoření účtu

Nastavení účtu je jednoduché. Pokud potřebujete pomoc, náš specializovaný tým je tu pro vás, aby vám usnadnil celý proces.

Funding transfers

Převody finančních prostředků

Nejste si jisti, jak zaplatit? Náš tým vás seznámí s možnostmi platby a zajistí vám bezproblémový převod.

Sending limits

Limity pro přenos

Na základě vaší měny a polohy vám řekneme, kolik můžete poslat jedním převodem.

Competitive rates

Získání skvělých sazeb

Jsme hrdí na naše sazby, které překonávají bankovní sazby. Poradíme vám, jak můžete za své peníze získat co největší hodnotu.

Secure transfers

Učení se o bezpečnosti

Máte obavy o bezpečnost? Náš tým je zde, aby vám vysvětlil naše pokročilé ochrany a bezpečnostní opatření.

Chcete si promluvit o svém přestupu?

Náš tým podpory je zde, aby vám poskytl bezproblémové služby - od odpovědí na vaše dotazy až po průvodce jednotlivými kroky. Připojíme vás.

Zavolejte nám: +1 (800) 772-7779
Chat with our team in over 100 languages

Chatujte s naším týmem ve více než 100 jazycích

Kontaktujte náš tým péče prostřednictvím chatu a získejte rychlou pomoc. Ať už potřebujete pomoc s obnovením hesla, aktualizací osobních údajů nebo navigací v nastavení účtu, poskytneme vám potřebnou podporu.

Kontaktujte nás Centrum nápovědy
Want to find the answers yourself?

Navštivte naše centrum nápovědy a učte se vlastním tempem

V našem centru nápovědy najdete vše, co potřebujete ke správě svého účtu Xe a převodům peněz. Najdete zde užitečné odpovědi na nejčastější dotazy a průvodce - od řešení problémů až po nastavení přenosů. Většinu odpovědí získáte pouhým kliknutím, ale pokud potřebujete další pomoc, je vám k dispozici i náš tým podpory.

Navštivte centrum nápovědy

Často kladené otázky (FAQ)