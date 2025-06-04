Dedicated expert support

Podpora přizpůsobená vašim jedinečným potřebám
Chcete si rezervovat převod nebo potřebujete pomoc s účtem? Náš specializovaný tým odborníků je zde, aby vám poskytl potřebnou podporu.
Typy podpory
Podpora přenosu
Potřebujete pomoci s rezervací transferu nebo jste se zasekli v některém kroku procesu? Náš tým klientských služeb je zde, aby vám pomohl a zajistil, že vaše transakce budou vždy efektivně vyřízeny.
Podpora účtu
Náš tým péče je připraven pomoci vám s jakýmikoliv problémy s účtem. Chápeme, jak frustrující mohou být tyto problémy, a snažíme se, aby váš zážitek s Xe byl hladký a bez stresu.
Centrum nápovědy
Centrum nápovědy Xe nabízí rychlé odpovědi na běžné otázky - od nápovědy k přihlášení až po zabezpečení a aktualizace - a usnadňuje tak hledání řešení a efektivní správu účtu.
24/5 odborná globální podpora přenosu
Pokud jde o mezinárodní převody peněz, chápeme, že někdy potřebujete další pokyny. Ať už provádíte běžný převod, nebo spravujete větší transakci, náš tým specializovaných odborníků vám pomůže na každém kroku.
Získejte individuální podporu pro velké převody peněz
Při mezinárodním převodu velkých částek potřebujete víc než jen výhodnou sazbu - potřebujete vyšší limity pro odesílání, individuální podporu a bezpečné převody. Náš tým klientských služeb je zde proto, aby zajistil hladký průběh vaší transakce a abyste ze svých peněz získali maximum.
Obraťte se na náš tým, který vám pomůže s...
Zasílání peněz
Potřebujete pomoc s prvním přenosem? Rádi vám pomůžeme zajistit, aby vaše peníze dorazily bezpečně, rychle a včas.
Vytvoření účtu
Nastavení účtu je jednoduché. Pokud potřebujete pomoc, náš specializovaný tým je tu pro vás, aby vám usnadnil celý proces.
Převody finančních prostředků
Nejste si jisti, jak zaplatit? Náš tým vás seznámí s možnostmi platby a zajistí vám bezproblémový převod.
Limity pro přenos
Na základě vaší měny a polohy vám řekneme, kolik můžete poslat jedním převodem.
Získání skvělých sazeb
Jsme hrdí na naše sazby, které překonávají bankovní sazby. Poradíme vám, jak můžete za své peníze získat co největší hodnotu.
Učení se o bezpečnosti
Máte obavy o bezpečnost? Náš tým je zde, aby vám vysvětlil naše pokročilé ochrany a bezpečnostní opatření.
Chcete si promluvit o svém přestupu?
Náš tým podpory je zde, aby vám poskytl bezproblémové služby - od odpovědí na vaše dotazy až po průvodce jednotlivými kroky. Připojíme vás.
Chatujte s naším týmem ve více než 100 jazycích
Kontaktujte náš tým péče prostřednictvím chatu a získejte rychlou pomoc. Ať už potřebujete pomoc s obnovením hesla, aktualizací osobních údajů nebo navigací v nastavení účtu, poskytneme vám potřebnou podporu.
Navštivte naše centrum nápovědy a učte se vlastním tempem
V našem centru nápovědy najdete vše, co potřebujete ke správě svého účtu Xe a převodům peněz. Najdete zde užitečné odpovědi na nejčastější dotazy a průvodce - od řešení problémů až po nastavení přenosů. Většinu odpovědí získáte pouhým kliknutím, ale pokud potřebujete další pomoc, je vám k dispozici i náš tým podpory.
Často kladené otázky (FAQ)
Dokončení převodu může zabránit několik faktorů:
Nedostatek finančních prostředků: Ujistěte se, že máte na účtu dostatečný zůstatek na pokrytí částky převodu a případných souvisejících poplatků.
Nesprávné údaje o příjemci: Zkontrolujte, zda jsou údaje příjemce, jako je číslo bankovního účtu a kód SWIFT/BIC, správné.
Dodržování právních předpisů: Převody mohou být zastaveny z důvodu kontroly dodržování předpisů nebo omezení uložených finančními institucemi nebo vládami.
Technické problémy: Občasné systémové chyby mohou narušit proces přenosu.
Pokud se váš převod nepodařilo dokončit, kontaktujte prosím tým klientských služeb společnosti Xe a požádejte o pomoc.
Přijetí mezinárodního převodu peněz:
Zadejte své bankovní údaje: Sdělte odesílateli číslo svého bankovního účtu, SWIFT/BIC kód a další požadované informace.
Potvrďte údaje o převodu: Ujistěte se, že odesílatel má přesné údaje, aby nedošlo ke zpoždění.
Počkejte na zálohu: Po zahájení převodu budou peníze připsány na váš účet. Obvykle to trvá 1 až 3 pracovní dny v závislosti na měnách a zemích.
Pokud máte problémy s přihlášením:
Zkontrolujte pověření: Zkontrolujte, zda zadáváte správné uživatelské jméno a heslo.
Obnovení hesla: Pokud jste zapomněli heslo, použijte možnost "Forgot Password" na přihlašovací stránce a obnovte heslo.
Vymazat mezipaměť prohlížeče: Někdy může problémy s přihlášením vyřešit vymazání mezipaměti prohlížeče.
Kontaktní podpora: Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na tým péče o zákazníky společnosti Xe.
Sledování přenosu:
Použijte aplikaci Xe nebo webové stránky: Přihlaste se ke svému účtu a přejděte do sekce "Activity" nebo "Transfers" a zobrazte stav svého převodu.
Kontaktujte oddělení péče o zákazníky: Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte tým péče o zákazníky společnosti Xe.
Převody mohou být zrušeny z důvodu:
Žádost odesílatele: Odesílatel mohl iniciovat zrušení.
Problémy s dodržováním předpisů: Regulační požadavky nebo obavy o bezpečnost mohou vést ke zrušení.
Technické chyby: Systémové chyby mohou někdy vést ke zrušení rezervace.
Pro konkrétní informace o zrušeném převodu kontaktujte tým klientských služeb společnosti Xe.
Nastavení prvního přenosu:
Vytvoření účtu: Zaregistrujte se na webových stránkách nebo v aplikaci Xe.
Ověřte svou totožnost: Dokončete všechny nezbytné kroky ověření podle požadavků společnosti Xe.
Zadejte údaje o převodu: Zadejte údaje o příjemci a částku, kterou chcete poslat.
Zvolte způsob platby: Zvolte preferovanou možnost platby.
Potvrďte přenos: Zkontrolujte všechny podrobnosti a potvrďte převod.