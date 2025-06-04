Poplatky za převod peněz

Money transfer fees explained

Nízké nebo žádné poplatky při každém převodu

Nabízíme nízké nebo žádné poplatky, takže si můžete ponechat více toho, co vám patří. Naše poplatky jsou vždy transparentní, takže budete znát přesné náklady předem - žádná překvapení, jen přehlednost a vyšší hodnota každého převodu.

Začněte šetřit na převodech
No surprises with upfront rates and fees

Žádná překvapení s předem stanovenými sazbami a poplatky

Kurz uvedený předem
Kurz, který vidíte při potvrzení převodu, je kurz, který dostanete.

Přehledné zobrazení případných poplatků
Všechny poplatky jsou uvedeny předem před potvrzením převodu.

Začněte odesílat

Jak určujeme poplatky za přestup

Transfer method

Metoda přenosu

Debetní/kreditní karty nabízejí rychlé doručení, ale jsou spojeny s vyššími poplatky. Pokud hledáte levnější variantu, může být vhodnou volbou přímé inkaso nebo bankovní převody, i když trvají o něco déle.

Transfer speed

Rychlost přenosu

Rychlé převody, jako jsou převody pomocí debetních nebo kreditních karet, jsou spojeny s vyššími poplatky za rychlejší zpracování. Debetní nebo bankovní převody mají obvykle nižší poplatky, ale jejich dokončení trvá déle.

Transfer amount Simple

Převodní částka

Větší převody jsou často spojeny s nižšími nebo žádnými poplatky, takže jsou cenově výhodnější. Menší převody jsou obvykle zpoplatněny pevnou částkou, proto je důležité při plánování nákladů zohlednit velikost převodu.

Destination country Simple

Země určení

Poplatky se liší v závislosti na cílové zemi. V některých zemích mohou být poplatky vyšší kvůli místním předpisům, bankovním systémům nebo měnovým faktorům, což ovlivňuje celkové náklady na převod.

Potential third-party fees

Potenciální poplatky třetích stran

V některých případech mohou banky nebo zprostředkovatelé účtovat další poplatky. Důležité je informovat se u příjemce o případných poplatcích, které by jeho banka mohla za převod účtovat. Příjemce může obdržet méně kvůli poplatkům účtovaným bankou příjemce a zahraničním daním. Společnost Xe bohužel nemá kontrolu nad poplatky instituce příjemce.

Registrace a posílání peněz
Watch for hidden fees

Pozor na skryté poplatky

Někteří poskytovatelé tvrdí, že "žádné poplatky,", ale často je zahrnují do svých směnných kurzů, čímž vám poskytnou horší přepočet. Vždy porovnávejte poplatky i směnné kurzy, abyste si byli jisti, že jste získali nejlepší nabídku. Služba Xe je transparentní a předem zobrazuje sazbu i případné poplatky, takže přesně víte, kolik platíte.

Odeslat nyní

Způsoby, jak snížit náklady na převod

Choose the right method

Vyberte levnější metodu

Chcete-li snížit poplatky, pečlivě zvažte, který způsob platby nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Vyvážení rychlosti a nákladů pomáhá minimalizovat náklady, aniž by se zpozdil váš přenos.

Understand fee structures

Vyberte si nejlepší službu

Seznamte se s poplatky své banky a porovnejte poskytovatele, abyste ušetřili na převodech. Porozumění tomu, kdy a proč se poplatky uplatňují, vám pomůže činit chytřejší a nákladově efektivnější rozhodnutí.

Time your transfer

Načasujte svůj přenos

Načasování převodu na příznivé období může výrazně snížit náklady. Směnné kurzy mohou kolísat, proto je vhodné sledovat trendy a posílat peníze, když jsou kurzy nejlepší.

Odesílejte s důvěrou

Jako součást rodiny Euronet Worldwide nám naši zákazníci v loňském roce svěřili bezpečné zpracování mezinárodních převodů peněz v hodnotě více než 115 miliard dolarů. Díky skvělým sazbám a nízkým poplatkům je posílání peněz do zahraničí snadné.

Začněte

Poplatky za převod peněz