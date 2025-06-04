  1. Home
Zjednodušení globálních obchodních plateb

Držte, spravujte a posílejte peníze po celém světě z jednoho firemního účtu. Zrychlete platby, snižte náklady a spravujte měnové transakce s jistotou.

Důvěra více než 15 000 podniků, které ročně přesunou více než 130 miliard dolarů.

Licence státu USA a registrace FinCEN pro bezpečné obchodní platby

Vlastní společnost Euronet Worldwide, kótovaná na burze NASDAQ, která působí více než 30 let v oblasti finančních služeb.

Účty ve více měnách

Podržet, převést a odeslat vše na jednom místě

Otevřete a spravujte účty ve více měnách bez instalačních nebo měsíčních poplatků. Převádějte, kdy vám to vyhovuje, a posílejte platby okamžitě s předfinancovanými zůstatky.

Plaťte včas pomocí plánovaných plateb

Naplánujte si platby předem tak, aby se automaticky odeslaly ve vámi zvoleném termínu, a vyhněte se tak promeškání termínů a snižte stres z plateb na poslední chvíli.

Zaplatit více příjemcům najednou

Odesílejte platby více příjemcům, ať už je jich několik nebo několik set. Systém Xe zrychluje a zjednodušuje rozsáhlé výplaty, od mezd až po výplaty dodavatelům.

Nastavení přístupu a oprávnění týmu

Přiřazením uživatelských rolí můžete kontrolovat, kdo může zobrazovat, vytvářet nebo schvalovat platby, což vám umožní přísnější interní kontrolu a hladší průběh schvalování.

Odesílání plateb do více než 190 zemí během několika minut

Mezinárodní platby nemusí být drahé, pomalé ani složité. Společnost Xe pomáhá vaší firmě přesouvat peníze rychleji a dál díky levným převodům do více než 190 zemí ve více než 145 měnách.

Chraňte své marže před volatilitou trhu

Kolísání směnných kurzů nemusí mít dopad na vaše hospodářské výsledky. Využijte výkonné nástroje, jako jsou forwardové kontrakty, limitní příkazy a opce, k řízení měnového rizika, plánování plateb a ochraně ziskových marží. Vytvořte si strategii pro měnové riziko s jedním z našich zkušených dealerů.

Vestavěná řešení

Globální řešení přímo z vašeho systému ERP

Propojení globálních platebních řešení Xe s běžnými platformami ERP, jako jsou Microsoft Dynamics 365 a Sage Intacct. Sjednoťte všechny své platby, pracovní postupy a výkazy na jednom místě a zrychlete operace, získejte jasnější přehled a inteligentnější řízení peněžních toků.

Důvěryhodné rozhraní API pro měnová data na světě

Rozhraní API pro měnová data společnosti Xe poskytuje přesné a spolehlivé informace o směně měn v reálném čase pro více než 170 světových měn. Integrujte data pocházející od více než 100 vysoce renomovaných poskytovatelů finančních dat a centrálních bank.

Proč si podniky vybírají Xe

Díky více než 30 letům zkušeností s měnami, transparentním kurzům a jednoduché online platformě usnadňujeme správu a odesílání mezinárodních převodů peněz.

hedging risk small

Nákladově efektivní globální platby

Posílejte peníze do více než 190 zemí a plaťte zaměstnancům a dodavatelům za výhodné směnné kurzy s transparentními poplatky. S Xe získáte z každé platby více.

shield-check

Regulováno globálními orgány

Vaše finanční prostředky jsou chráněny prostřednictvím regulovaných ochranných opatření, špičkových finančních partnerů a zabezpečení na podnikové úrovni, takže můžete bez obav přesouvat peníze.

trophy

S podporou sítě Fortune 500

Společnost Xe je součástí Euronet Worldwide, společnosti kótované na burze NASDAQ s tržní kapitalizací přesahující 4 miliardy dolarů, a přináší více než 30 let vedoucí pozice na trhu finančních služeb.

Human support whenever you need it

Lidská podpora, kdykoli ji potřebujete

Získejte nepřetržitý přístup k našemu týmu FX specialistů. Ve společnosti Xe znamená podpora skutečné lidi, skutečné odpovědi, přesně když je potřebujete.

Průmyslová řešení

Xe business contact support and help center

IT služby

Pomáháme IT firmám šetřit čas a zdroje a zároveň zjednodušujeme globální platební procesy.

Predictable product costs for manufacturing

Výroba

Udržet předvídatelné náklady a zajistit si konkurenceschopné ceny, abyste měli náskok před ostatními výrobci.

Pay global partners

Cestování

Nabízíme vlastní globální platební řešení, která pomáhají cestovním kancelářím řídit měnové riziko a udržet si ziskovost.

Pay international staff and contractors

Mzdy

Spravujte mzdy zaměstnanců a dodavatelů ve více než 190 zemích ve více než 145 měnách.

Accept payments in foreign countries

Maloobchodní prodej

Prodávejte zahraničním zákazníkům, plaťte dodavatelům a spravujte operace pomocí našich globálních platebních řešení.

Access reliable FX solutions

Finanční instituce

Bezproblémově integrujte globální platební řešení Xe a rozšiřte portfolio služeb své finanční instituce.

Začněte zjednodušovat své globální platby

Vytvoření firemního účtu

Spojte se s odborníkem na devizové kurzy

Zjistěte, jak vám naše modernizovaná obchodní platforma pomáhá snížit náklady na FX, ušetřit čas a zjednodušit provoz. Kontaktujte nás a prodiskutujte své jedinečné obchodní potřeby ještě dnes.

