Bezproblémová integrace ERP
Integrace ERP pro globální platby
Rozlučte se s žonglováním s několika platformami pro provádění domácích a přeshraničních plateb. Naše jednoduchá platforma vám umožní posílat rychlé globální platby do více než 190 zemí ve více než 130 měnách. Spravujte své FX expozice a potřeby přímo ze systému ERP.
Prozkoumejte webové semináře a příběhy zákazníků systému ERP
Webové semináře
Zjistěte, jak fungují naše integrované platby, prozkoumejte osvědčené postupy pro finanční týmy a objevte nejnovější technologie, které vám umožní plně využít potenciál systému ERP - to vše v pohodlí, které vám vyhovuje.
Příběhy zákazníků
Přečtěte si skutečné příběhy zákazníků a zjistěte, jak podniky implementovaly řešení Xe pro integrované platby a devizové operace do svých řešení ERP, aby zefektivnily proces účtování závazků.
Jednoduché integrace ERP
Naše řešení ERP umožňuje spravovat, sledovat a platit výdaje zaměstnanců a dodavatelů po celém světě. Přenosy souborů a ruční účetní zápisy nechte v minulosti, protože Xe zefektivní váš účetní proces.
Sledování FX v reálném čase
Díky odsouhlasení závazků v reálném čase nebylo vykazování zisků a ztrát nikdy jednodušší a přesnější. Navíc se každá platba provedená prostřednictvím systému Xe synchronizuje a zaúčtuje pro odsouhlasení v reálném čase - takže je vše zaúčtováno tam, kde je to opravdu důležité.
Síla dat
Zachyťte směnné kurzy v reálném čase v době transakce a využijte okamžitou analýzu zisků a ztrát, abyste měli přehled o svém měnovém riziku a měli jistotu, že víte, do čeho jdete, než transakci provedete.
Důvěryhodná světová měnová autorita od roku 1993
Díky 30 letům zkušeností s poskytováním přesných měnových údajů a zpracováním přeshraničních obchodních plateb je společnost Xe světovou jedničkou v oblasti mezinárodních plateb.
Směnárna a odbornost v oblasti ERP
Vzhledem k tomu, že se v roce 2021 přesunulo přes hranice více než 14,5 miliardy dolarů, máme znalosti a zkušenosti, abychom pomohli vašemu jedinečnému podnikání.
Rychlé a bezpečné obchodní platby
Bleskově rychlé kanály platební sítě Xe mají spojení do více než 200 zemí po celém světě.
Data o měnách, kterým důvěřují miliony lidí
S více než 280 miliony návštěvníků služby Xe jsme důvěryhodnou světovou autoritou v oblasti údajů o směně měn a globálních platbách.
Tisíce podniků používají Xe
Nabízíme odborné znalosti více než 18 000 globálních firemních uživatelů, kterým pomáháme dosahovat jejich jedinečných obchodních cílů.
Proč používat Xe pro své podnikání
Díky téměř 30 letům zkušeností s měnami, transparentním kurzům a efektivní online platformě usnadňujeme správu a odesílání mezinárodních převodů peněz.
Jsme měnovou autoritou
Existuje důvod, proč Xe každoročně navštíví více než 280 milionů lidí. Nabízíme přesné kurzy a jednoduchá devizová řešení s dlouholetými zkušenostmi.
Bezpečnost a zabezpečení
Jako součást rodiny Euronet nám naši zákazníci důvěřují při zpracování více než 115 miliard dolarů ročně. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.
Konkurenční sazby
Náš tým pro vás sleduje trh 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Využijte naši kalkulačku směnných kurzů a získejte aktualizace, jakmile dosáhnete cílových kurzů.
Žádné překvapivé poplatky
Považujeme za naši prioritu chránit tu vaši. Rozhodujte se na základě informací bez minimální výše převodu a s téměř nulovými poplatky.
Zajímají vás podniková řešení ERP společnosti Xe?
Náš zkušený tým je připraven projednat jedinečné potřeby vaší společnosti. Pokud máte zájem o spolupráci se společností Xe, napište nám. Jeden z našich odborníků na mezinárodní obchod vám rád pomůže.
Dotazy k integracím systému ERP společnosti Xe
Řešení ERP společnosti Xe pomáhá podnikům spravovat mezinárodní platby přímo z platformy ERP. Automatizujte globální transakce, závazky a úlohy odsouhlasování ve více než 190 zemích a více než 130 měnách.
Xe se v současné době integruje s oblíbenými platformami ERP včetně Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics 365 Finance a Sage Intacct.
Xe pomáhá vaší firmě eliminovat potřebu používat více platforem nebo ruční přenosy souborů. Získejte přístup ke sledování devizových kurzů v reálném čase, vykazování zisků a ztrát a vyšší efektivitě díky našim řešením ERP.
Integrace systému ERP společnosti Xe zjednodušují a zefektivňují operace vaší firmy, jako je sledování globálních výdajů, vykazování zisků a ztrát a nahrávání souborů.
Zjednodušené procesy v oblasti závazků
Sledování transakcí v reálném čase
Snížení počtu ručně zadávaných údajů
Vylepšené řízení měnových rizik