Příběhy zákazníků ERP
Podívejte se, jak zákazníci vyřešili své problémy a ušetřili čas díky vestavěným platebním řešením Xe pro ERP.
Ultrasource - Microsoft Dynamics 365 Finance
Zjistěte, jak společnost UltraSource, dodavatel zařízení z Kansasu, změnila svůj proces placení závazků integrací systému Xe Global Business Payments do systému Microsoft Dynamics 365 Finance. Tato automatizace odstranila manuální úkony, zefektivnila platby dodavatelům a umožnila společnosti zaměřit se na strategický růst, a to vše pod vedením progresivního finančního ředitele Roba Mogrena.
Hansen - Microsoft Dynamics 365 Finance
Společnost Hansen Technologies, globální poskytovatel softwaru, vylepšila svůj proces účtování závazků integrací platebního řešení Xe.com do systému Microsoft Dynamics 365 Finance. Tato automatizace zefektivnila domácí i mezinárodní platby, omezila manuální chyby a zvýšila provozní efektivitu, což finančnímu řediteli Richardu Englishovi a jeho týmu umožnilo bezpečně spravovat platby v rámci systému ERP.
Atlas Pearls - D365 Business Central
Společnost Atlas Pearls, významný producent perel z Jižního moře, modernizovala své platební operace pomocí systému Xe Global Business Payments integrovaného do Microsoft Dynamics 365 Business Central. Pod vedením finanční kontrolorky Rebeccy McKeatingové se díky automatizaci zvýšila efektivita plateb, nahradily se manuální pracovní postupy a společnost mohla upřednostnit růst a inovace.
Chcete vidět naše řešení ERP v akci?
Zefektivněte své operace a zjednodušte globální platby pomocí řešení ERP společnosti Xe. Vyzkoušejte si na vlastní kůži, jak hladce se naše integrovaná platební technologie integruje do vašeho systému ERP, zvyšuje efektivitu a šetří váš čas. Jste připraveni změnit svůj podnik?