Webové semináře o platbách ERP
Naučte se zefektivnit správu závazků pomocí integrovaných platebních funkcí a FX řešení pro ERP.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Objevte sílu vestavěných plateb
Zjistěte, jak zefektivnit platby dodavatelům v Microsoft Dynamics 365 Business Central pomocí integrovaného řešení plateb společnosti Xe. Zjednodušte pracovní postupy, využívejte ověřování bank v reálném čase a automatizované výkazy pro zvýšení efektivity.
Microsoft Dynamics 365 Finance
Automatizace procesu fakturace a plateb
Zjistěte, jak automatizovat zpracování faktur pomocí OCR a následně zpracovávat platby v rámci Dynamics 365 Finance. Podívejte se na živé ukázky odborníků společností Xe a Microsoft, které vám ukáží, jak optimalizovat pracovní postupy v oblasti závazků.
Chcete vidět naše řešení ERP v akci?
Zefektivněte své operace a zjednodušte globální platby pomocí řešení ERP společnosti Xe. Vyzkoušejte si na vlastní kůži, jak hladce se naše integrovaná platební technologie integruje do vašeho systému ERP, zvyšuje efektivitu a šetří váš čas. Jste připraveni změnit svůj podnik?