Webové semináře o platbách ERP

Naučte se zefektivnit správu závazků pomocí integrovaných platebních funkcí a FX řešení pro ERP.

R.I.P. bank transfer files. Hello, embedded payments.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Objevte sílu vestavěných plateb

Zjistěte, jak zefektivnit platby dodavatelům v Microsoft Dynamics 365 Business Central pomocí integrovaného řešení plateb společnosti Xe. Zjednodušte pracovní postupy, využívejte ověřování bank v reálném čase a automatizované výkazy pro zvýšení efektivity.

Automate your invoice process and payments

Microsoft Dynamics 365 Finance

Automatizace procesu fakturace a plateb

Zjistěte, jak automatizovat zpracování faktur pomocí OCR a následně zpracovávat platby v rámci Dynamics 365 Finance. Podívejte se na živé ukázky odborníků společností Xe a Microsoft, které vám ukáží, jak optimalizovat pracovní postupy v oblasti závazků.

ERP Integrations with Xe

Chcete vidět naše řešení ERP v akci?

Zefektivněte své operace a zjednodušte globální platby pomocí řešení ERP společnosti Xe. Vyzkoušejte si na vlastní kůži, jak hladce se naše integrovaná platební technologie integruje do vašeho systému ERP, zvyšuje efektivitu a šetří váš čas. Jste připraveni změnit svůj podnik?