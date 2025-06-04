GBP - Britská libra
Britská libra je měnou země Spojené království. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Britská libra je GBP vůči USD. Kód měny pro Libry je GBP, a symbol měny je £. Níže najdete kurzy Britská libra a měnový převodník.
Centrální banka Spojeného království je Bank of England. Jako čtvrtá nejvíce obchodovaná měna je britská libra třetí nejvíce drženou rezervní měnou na světě. Běžné názvy pro britskou libru zahrnují Pound Sterling, Sterling, Quid, Cable a Nicker.
Důležitost britské libry
Britská libra je nejstarší měnou, která se stále používá, a také jednou z nejčastěji konvertovaných měn. Falklandské ostrovy, Gibraltar a Svatá Helena jsou všechny navázány na GBP v paritě.
Raně měny v Británii
S původem sahajícím až do roku 760 byla libra šterlinků poprvé představena jako stříbrný penny, který se rozšířil po anglosaských královstvích. V roce 1158 byl design změněn a místo čistého stříbra byly nové mince raženy z 92,5% stříbra a začaly být známé jako Sterling Pound. Stříbrné penny byly jedinou měnou používanou v Anglii až do zavedení šilinku v roce 1487 a libry, o dva roky později, v roce 1489.
Bankovky britské libry a zlatý standard
První papírové bankovky byly zavedeny v roce 1694, přičemž jejich právní základ byl změněn ze stříbra na zlato. Bank of England, jedna z prvních centrálních bank na světě, byla založena o rok později, v roce 1695. Všechny šterlinkové bankovky byly ručně psané až do roku 1855, kdy banka začala tisknout celé bankovky. Na počátku 20. století začalo více zemí vázat své měny na zlato. Byl vytvořen zlatý standard, který umožnil konverzi mezi měnami různých zemí a revolucionalizoval obchod a mezinárodní ekonomiku. Velká Británie oficiálně přijala zlatý standard v roce 1816, ačkoli tento systém používala již od roku 1670. Síla šterlinku, která přišla se zlatým standardem, vedla k období významného ekonomického růstu v Británii až do roku 1914.
Britská libra a oblast šterlinku
Britská libra nebyla používána pouze ve Velké Británii, ale také cirkulovala v koloniích Britského impéria. Země, které používaly libru, se staly známými jako oblast šterlinku a libra se stala globálně populární, držená jako rezervní měna v mnoha centrálních bankách. Nicméně, jak britská ekonomika začala klesat, americký dolar získal na dominanci. V roce 1940 byla libra navázána na americký dolar v poměru 1 libra k 4,03 USD a mnoho dalších zemí následovalo, když navázaly své příslušné měny. V roce 1949 byla libra devalvována o 30% a následovala druhá devalvace v roce 1967. Když byla britská libra decimalizována a začala volně plavat na trhu, v roce 1971 byla oblast šterlinku ukončena. Následně britská libra zažila řadu vzestupů a pádů.
- 1976: Vznikla krize šterlinku a UK se obrátila na Mezinárodní měnový fond pro půjčku
- 1988: GBP začala sledovat Deutsche Mark
- 1990: UK se připojila k Mechanismu směnných kurzů Evropské unie, ale o dva roky později z něj vystoupila
- 1997: Kontrola úrokových sazeb se stala odpovědností Bank of England
Statistiky Britská libra
|Název
|Britská libra
|Symbol
|£
|Menší jednotka
|1/100 = penny
|Symbol menší jednotky
|p
|Nejlepší převod GBP
|GBP vůči USD
|Nejlepší graf GBP
|GBP vůči USD graf
Profil Britská libra
|Přezdívky
|Pound Sterling, Sterling, Quid, Nicker
|Mince
|Často používané: 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1, £2
|Bankovky
|Často používané: £5, £10, £20, £50
Zřídka používané: £100
|Centrální banka
|Bank of England
|Uživatelé
Spojené království (UK), Anglie, Severní Irsko, Skotsko, Wales, Falklandy, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Svatá Helena a Ascension, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, Tristan da Cunha
Proč vás zajímá GBP?
