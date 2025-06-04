Bezpečná cesta pro dědictví vaší rodiny

Chápeme, že je důležité zachovat to, na čem vašim blízkým záleží. Svěřte nám bezpečné, rychlé a spolehlivé převody dědictví do zahraničí, které vám i vaší rodině zajistí klid.

Přenos s jistotou
Převod mezinárodního dědictví do vaší banky

Přijetí dědictví, zejména ze zahraničí, může být významným a emotivním zážitkem. Společnost Xe je důvěryhodná pro miliony jednotlivců, kterým pomáhá zajistit co nejhladší a nejbezpečnější průběh procesu, aby se k vám finanční prostředky dostaly rychle a s minimálními poplatky nebo komplikacemi.

Porovnejte sazby a ponechte si více z toho, co vám patří

Trvale nabízíme směnné kurzy, které překonávají bankovní sazby, takže si můžete nechat více peněz v kapse. Díky cenám předem a žádným překvapivým poplatkům předčíme tradiční banky.

Vyzkoušejte výhodu Xe

Sazby, které překonávají bankovní sazby

Trvale nabízíme sazby, které překonávají sazby bank, a za své peníze tak získáte nejvyšší hodnotu. Porovnejte nás se svou bankou a uvidíte rozdíl.

Nízké nebo žádné poplatky

Účtujeme méně, takže ušetříte více. Před potvrzením převodu navíc vždy zobrazíme všechny poplatky, takže přesně víte, za co platíte.

Bleskové přenosy

Posílání peněz do zahraničí je u nás rychlé a snadné. 90% převodů dorazí během několika minut, takže vaše peníze dorazí na místo určení, kdy je potřebujete.

Více než 30 let excelence

Naše pověst je založena na důvěře. Na naše bezpečné služby se spoléhá více než 280 milionů lidí, kteří každý den zpracovávají tisíce globálních transakcí.

Sledování v reálném čase

Díky našemu sledování přenosů v reálném čase budete vždy v obraze. Přístup k aktualizacím v reálném čase kdykoli přímo z vašeho účtu.

Odeslání jedním přenosem

Služba Xe nabízí vyšší limity pro odesílání než jiné převodní služby, takže nemusíte dělit nebo posílat více převodů pro peníze z dědictví.

Odesílejte s důvěrou

Jako součást rodiny Euronet Worldwide nám naši zákazníci v loňském roce svěřili bezpečné zpracování mezinárodních převodů peněz v hodnotě více než 115 miliard dolarů. Díky skvělým sazbám a nízkým poplatkům je posílání peněz do zahraničí snadné.

24/5 odborná globální podpora přenosu

Potřebujete pomoci s odesláním dědictví nebo vyřízením velkého převodu peněz? Naši odborníci na transfer jsou zde, aby vám pomohli - kontaktujte nás ještě dnes a získejte individuální podporu!

Přeneste více s vyššími limity odesílání

Nabízíme vyšší limity převodů než tradiční banky, což vám umožní poslat více peněz jedním převodem. Rozlučte se s rozdělováním větších částek a užijte si jednodušší a efektivnější způsob přesunu peněz.

Jak převést peníze z dědictví pomocí Xe

Vytvořit účet

Zabere to jen několik minut. Potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu a několik dalších informací.

Okamžitá nabídka

Získejte živý bankovní kurz převodu peněz pro zvolenou měnu.

Poslat peníze

Přidejte všechny potřebné údaje a nastavte převod. Jakmile získáme finanční prostředky, postaráme se o zbytek.

Sledování přenosu

Sledujte svůj převod na každém kroku. Povolte oznámení, abyste získali aktuální informace o svém přenosu.

Pozor na potenciální dědické podvody

Podvody s dědictvím jsou běžnou taktikou podvodníků, kteří se snaží vylákat od obětí osobní údaje nebo poplatky za falešné dědictví. Chraňte se tím, že si ověříte tvrzení a zkontrolujete pověření.

Porozumění dědické dani

Dědictví majetku ze zahraničí může přinést složité a neznámé daňové povinnosti. Pokud jste jmenováni jako příjemce mezinárodního majetku, je nezbytné požádat o radu právníka z oblasti daňového práva, který má zkušenosti s přeshraničními záležitostmi. Pomohou vám s jistotou se orientovat v místních i mezinárodních daňových předpisech, ochrání vás před možnými nástrahami a zajistí, abyste plně dodržovali zákony.

Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.

Zjistěte, co dalšího pro vás může Xe udělat

Zajímá vás dosah našich odborných znalostí? Naši zákazníci se na nás spoléhají při všech běžných převodech i významných transakcích. Prozkoumejte naše nejoblíbenější možnosti přepravy.

Časté dotazy k velkým převodům peněz