Bezpečná cesta pro dědictví vaší rodiny
Chápeme, že je důležité zachovat to, na čem vašim blízkým záleží. Svěřte nám bezpečné, rychlé a spolehlivé převody dědictví do zahraničí, které vám i vaší rodině zajistí klid.
Převod mezinárodního dědictví do vaší banky
Přijetí dědictví, zejména ze zahraničí, může být významným a emotivním zážitkem. Společnost Xe je důvěryhodná pro miliony jednotlivců, kterým pomáhá zajistit co nejhladší a nejbezpečnější průběh procesu, aby se k vám finanční prostředky dostaly rychle a s minimálními poplatky nebo komplikacemi.
Porovnejte sazby a ponechte si více z toho, co vám patří
Trvale nabízíme směnné kurzy, které překonávají bankovní sazby, takže si můžete nechat více peněz v kapse. Díky cenám předem a žádným překvapivým poplatkům předčíme tradiční banky.
Vyzkoušejte výhodu Xe
Sazby, které překonávají bankovní sazby
Trvale nabízíme sazby, které překonávají sazby bank, a za své peníze tak získáte nejvyšší hodnotu. Porovnejte nás se svou bankou a uvidíte rozdíl.
Nízké nebo žádné poplatky
Účtujeme méně, takže ušetříte více. Před potvrzením převodu navíc vždy zobrazíme všechny poplatky, takže přesně víte, za co platíte.
Bleskové přenosy
Posílání peněz do zahraničí je u nás rychlé a snadné. 90% převodů dorazí během několika minut, takže vaše peníze dorazí na místo určení, kdy je potřebujete.
Více než 30 let excelence
Naše pověst je založena na důvěře. Na naše bezpečné služby se spoléhá více než 280 milionů lidí, kteří každý den zpracovávají tisíce globálních transakcí.
Sledování v reálném čase
Díky našemu sledování přenosů v reálném čase budete vždy v obraze. Přístup k aktualizacím v reálném čase kdykoli přímo z vašeho účtu.
Odeslání jedním přenosem
Služba Xe nabízí vyšší limity pro odesílání než jiné převodní služby, takže nemusíte dělit nebo posílat více převodů pro peníze z dědictví.
Odesílejte s důvěrou
Jako součást rodiny Euronet Worldwide nám naši zákazníci v loňském roce svěřili bezpečné zpracování mezinárodních převodů peněz v hodnotě více než 115 miliard dolarů. Díky skvělým sazbám a nízkým poplatkům je posílání peněz do zahraničí snadné.
24/5 odborná globální podpora přenosu
Potřebujete pomoci s odesláním dědictví nebo vyřízením velkého převodu peněz? Naši odborníci na transfer jsou zde, aby vám pomohli - kontaktujte nás ještě dnes a získejte individuální podporu!
Přeneste více s vyššími limity odesílání
Nabízíme vyšší limity převodů než tradiční banky, což vám umožní poslat více peněz jedním převodem. Rozlučte se s rozdělováním větších částek a užijte si jednodušší a efektivnější způsob přesunu peněz.
Jak převést peníze z dědictví pomocí Xe
Vytvořit účet
Zabere to jen několik minut. Potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu a několik dalších informací.
Okamžitá nabídka
Získejte živý bankovní kurz převodu peněz pro zvolenou měnu.
Poslat peníze
Přidejte všechny potřebné údaje a nastavte převod. Jakmile získáme finanční prostředky, postaráme se o zbytek.
Sledování přenosu
Sledujte svůj převod na každém kroku. Povolte oznámení, abyste získali aktuální informace o svém přenosu.
Pozor na potenciální dědické podvody
Podvody s dědictvím jsou běžnou taktikou podvodníků, kteří se snaží vylákat od obětí osobní údaje nebo poplatky za falešné dědictví. Chraňte se tím, že si ověříte tvrzení a zkontrolujete pověření.
Porozumění dědické dani
Dědictví majetku ze zahraničí může přinést složité a neznámé daňové povinnosti. Pokud jste jmenováni jako příjemce mezinárodního majetku, je nezbytné požádat o radu právníka z oblasti daňového práva, který má zkušenosti s přeshraničními záležitostmi. Pomohou vám s jistotou se orientovat v místních i mezinárodních daňových předpisech, ochrání vás před možnými nástrahami a zajistí, abyste plně dodržovali zákony.
Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.
Zjistěte, co dalšího pro vás může Xe udělat
Zajímá vás dosah našich odborných znalostí? Naši zákazníci se na nás spoléhají při všech běžných převodech i významných transakcích. Prozkoumejte naše nejoblíbenější možnosti přepravy.
Časté dotazy k velkým převodům peněz
Posílání velkých částek peněz pomocí služby Xe je velmi snadné. Stačí postupovat podle následujících 6 kroků.
Krok 1: Zaregistrujte se zdarma
Přihlaste se ke svému účtu Xe nebo se zaregistrujte zdarma. Zabere to jen několik minut a potřebujete pouze e-mailovou adresu.
Krok 2: Získejte cenovou nabídku
Sdělte nám měnu, v jaké chcete převést peníze, kolik peněz chcete poslat, a místo určení.
Krok 3: Přidejte příjemce
Zadejte platební údaje příjemce (budete potřebovat údaje jako jeho jméno a adresu).
Krok 4: Ověřte svou totožnost
U některých převodů můžeme potřebovat identifikační doklady, abychom potvrdili, že jste to skutečně vy, a zajistili bezpečnost vašich peněz.
Krok 5: Potvrďte svou nabídku
Potvrďte a zaplaťte svůj převod pomocí bankovního účtu, kreditní nebo debetní karty a je hotovo!
Krok 6: Sledujte svůj převod
Podívejte se, kde jsou vaše peníze a kdy dorazí k příjemci. Získejte živou podporu přes chat, telefon a e-mail.
Ve společnosti Xe nabízíme více způsobů, jak posílat peníze.
Přímé inkaso ACH (doporučeno pro velké převody):
Přímé inkaso (ACH) nebo automatické zúčtovací centrum (ACH) provádí platby přímo z vašeho bankovního účtu.
Bankovní převod (doporučeno pro velké převody):
Bankovní převody přesunou peníze z vaší banky do naší. Peníze obvykle obdržíme do 24 hodin.
Debetní nebo kreditní karta:
Platba kartou trvá obvykle méně než 24 hodin. Platby kartou jsou však zpoplatněny malým příplatkem.
Zahájení převodu peněz ukazuje typické doby trvání. Odhadovaná doba dodání se může měnit v závislosti na měně, destinaci a způsobu platby. Převody můžete sledovat na obrazovce Aktivita v aplikaci Xe nebo na webových stránkách a v živém chatu s naší virtuální asistentkou Lexi.
Nejrychlejší možnosti platby:
Převody začnou, jakmile obdržíme vaši platbu.
Platby kartou jsou nejrychlejší, zpracovávají se téměř okamžitě. Pro urgentní převody zvolte platbu kartou.
Bankovní převody, inkasa a ACH jsou o něco pomalejší a trvají až 2 pracovní dny.
Dodací lhůty:
Po obdržení platby odešleme peníze. V závislosti na měně a cílové destinaci vyčkejte 1 až 3 pracovní dny, než převody dorazí k příjemcům. V případě obav se obraťte na Lexi a sledujte převody.
K provedení převodu peněz pomocí služby Xe budete potřebovat bankovní údaje své banky, bankovní údaje příjemce, částku, kterou chcete převést, a měnu, na kterou chcete převod provést.
Po potvrzení údajů a přijetí platby se zahájí převod.
Pro vaši bezpečnost máme limity, kolik můžete poslat jedním online převodem.
Limit pro online převody v jednotlivých regionech:
Velká Británie & Evropa (GBEU): 350 000 GBP nebo ekvivalent v odesílací měně
Spojené státy (USA): 535 000 USD nebo ekvivalent v odesílací měně
Kanada (CA): 560 000 CAD nebo ekvivalent v odesílací měně
Austrálie & Nový Zéland (AUNZ): nebo ekvivalent v odesílací měně
Způsob platby, který si zvolíte, může také určit, jakou částku můžete s námi odeslat. Přečtěte si naše často kladené dotazy, kde najdete další informace, a prohlédněte si seznam dostupných platebních metod.
Zákazníci v Kanadě a USA platící bankovním nebo bezhotovostním převodem:
Zákazníci v Kanadě musí pro platbu bankovním nebo bezhotovostním převodem zaslat nejméně 3000 CAD
Zákazníci v USA musí pro platbu bankovním nebo bezhotovostním převodem zaslat nejméně 3000 USD.
Ve společnosti Xe používáme nejmodernější bezpečnostní opatření na ochranu vašich finančních prostředků a osobních údajů. Patří sem:
Šifrování:
Všechna data přenášená přes naši platformu jsou šifrována pomocí technologie SSL (Secure Socket Layer).
Soulad s předpisy:
Jsme regulováni finančními úřady v mnoha jurisdikcích, což zajišťuje dodržování přísných bezpečnostních standardů.
Dvoufaktorové ověřování:
Nabízíme dvoufaktorové ověřování (2FA), které vašemu účtu dodá další úroveň zabezpečení.
Prevence podvodů:
K odhalování a prevenci podvodných činností jsou zavedeny pokročilé monitorovací systémy.
Bezpečné platební metody:
Používáme pouze bezpečné a spolehlivé platební metody, abychom zajistili bezpečnost vašich prostředků během procesu převodu.
Pokud pošlete více než 50 000 USD ročně (nebo ekvivalent v místní měně), máte na tuto službu nárok.
Zde je jen několik věcí, se kterými vám tým může pomoci:
- Podpora při nastavování velkých převodů
- Nastavení forwardového příkazu pro uzamčení aktuálního kurzu pro zasílání až na 24 měsíců
- Vytvoření tržních příkazů, které vám umožní zasílat peníze při dosažení cílového kurzu
- Vytvoření pravidelné platby pro provádění pravidelných, automatizovaných převodů s pevným kurzem, stejně jako u vašich obvyklých inkas
Pokud byste chtěli mluvit s členem našeho týmu, můžete nám zavolat pomocí níže uvedených údajů:
United Kingdom (GB):
Evropa (EU): +441753441800 (8:00-18:00 GMT):Nový Zéland (NZ): +441753441800 (8:00-18:00 GMT):Austrálie (AU): +6499054625 (9:00-19:00 NZT): +(9:00-19:00 NZT)
Spojené státy (US): +(7:00-17:00 PT)
Kanada (CA): +16474753660 (7:00-17:00 PT)