Převezměte své investiční portfolio na globální úroveň

Rozšiřte své portfolio v zahraničí díky převodům do více než 190 zemí a 130 měn.

Spend less, invest the rest

Porovnejte sazby a proměňte úspory v investice

Ať už investujete do zahraničních akcií, nemovitostí nebo zajímavého startupu, naše konkurenceschopné sazby a nízké poplatky zajistí, že do vašich investic půjde více vašich peněz.

We’re here to help

24/5 odborná globální podpora přenosu

Máte dotazy ohledně převodu velkých částek za účelem růstu vašeho investičního portfolia? Náš tým je zde, aby vám pomohl projít procesem převodu. Spojte se s našimi odborníky na transfer ještě dnes prostřednictvím telefonu, chatu nebo e-mailu.

Vyzkoušejte výhodu Xe

Maximize your money with Xe

Sazby, které překonávají bankovní sazby

Trvale nabízíme sazby, které překonávají sazby bank, a za své peníze tak získáte nejvyšší hodnotu. Porovnejte nás se svou bankou a uvidíte rozdíl.

What you see is what you get

Nízké nebo žádné poplatky

Účtujeme méně, takže ušetříte více. Před potvrzením převodu navíc vždy zobrazíme všechny poplatky, takže přesně víte, za co platíte.

90% of transfers arrive in minutes.

Bleskové přenosy

Posílání peněz do zahraničí je u nás rychlé a snadné. 90% převodů dorazí během několika minut, takže vaše peníze dorazí na místo určení, kdy je potřebujete.

Trusted & Secure

Více než 30 let excelence

Naše pověst je založena na důvěře. Na naše bezpečné služby se spoléhá více než 280 milionů lidí, kteří každý den zpracovávají tisíce globálních transakcí.

Track every step of the way

Sledování v reálném čase

Díky našemu sledování přenosů v reálném čase budete vždy v obraze. Přístup k aktualizacím v reálném čase kdykoli přímo z vašeho účtu.

Set it and forget it

Opakující se platby

Chcete nastavit opakované platby, například daní, účtů, investic nebo hypoték? Xe vám usnadňuje nastavení opakovaných plateb.

Porovnejte nás se svou bankou

Společnost Xe neustále nabízí směnné kurzy, které překonávají kurzy bank, takže si můžete nechat více peněz v kapse. Díky cenám předem a žádným překvapivým poplatkům předčíme tradiční banky.

The better way to transfer bank-to-bank

Přeneste více s vyššími limity odesílání

Nabízíme vyšší limity převodů než tradiční banky, což vám umožní poslat více peněz jedním převodem. Rozlučte se s rozdělováním větších částek a užijte si jednodušší a efektivnější způsob přesunu peněz.

Timing is everything

Použijte naše měnové grafy k načasování převodu

Interaktivní měnové grafy Xe jsou účinným nástrojem pro analýzu historických trendů, který vám pomůže činit informovanější investiční rozhodnutí. I ten nejmenší rozdíl ve směnných kurzech může mít na hodnotu drastický dopad.

Chcete investovat do...

Own a property abroad?

Nemovitosti v zahraničí?

Rozšiřte své investice do nemovitostí na mezinárodní úrovni s Xe. Naše konkurenceschopné směnné kurzy a rychlé a bezpečné převody vám pomohou využít příležitostí v oblasti nemovitostí po celém světě.

Go global with your portfolio?

Zásoby v zámoří?

Diverzifikujte své akciové portfolio napříč hranicemi pomocí Xe. Naše měnová data v reálném čase a bezproblémový proces převodu vám pomohou využít příležitostí na zahraničních trzích.

Do business without borders?

Rozšiřuje se dosah?

Rozšiřte působnost své společnosti pomocí Xe. Naše specializované firemní služby a možnosti hromadných převodů zjednodušují správu globálních finančních přesunů a umožňují vám soustředit se na rozvoj vašeho podnikání.

Převod peněz na investice v zahraničí pomocí Xe

Create account

Vytvořit účet

Zabere to jen několik minut. Potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu a několik dalších informací.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Okamžitá nabídka

Získejte živý bankovní kurz převodu peněz pro zvolenou měnu.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Poslat peníze

Přidejte všechny potřebné údaje a nastavte převod. Jakmile získáme finanční prostředky, postaráme se o zbytek.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Sledování přenosu

Sledujte svůj převod na každém kroku. Povolte oznámení, abyste získali aktuální informace o svém přenosu.

Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.

More ways Xe can help you

Zjistěte, co dalšího pro vás může Xe udělat

Zajímá vás dosah našich odborných znalostí? Naši zákazníci se na nás spoléhají při všech běžných převodech i významných transakcích. Prozkoumejte naše nejoblíbenější možnosti přepravy.

