Převod peněz na nákup nemovitosti v zahraničí

Nedovolte, aby myšlenka na převod peněz do zahraničí stála v cestě vaší budoucnosti. Stěhování velkých částek do zahraničí by mělo být jednoduché, nikoli stresující. S našimi rychlými a spolehlivými převody je zajištění vašeho vysněného domova v zahraničí jen začátek.

Porovnejte nás se svou bankou a poznejte rozdíl Xe

Ať už kupujete rekreační dům, stěhujete se za prací nebo investujete do nemovitosti, Xe vám díky svým odborným znalostem pomůže proměnit vaše sny ve skutečnost. Zjednodušujeme velké mezinárodní převody, abychom vám proces zjednodušili.

24/5 odborná globální podpora přenosu

Pokud potřebujete pomoc při přípravě převodu při koupi nemovitosti v zahraničí, naši odborníci na převody jsou zde, aby vám pomohli - kontaktujte nás ještě dnes!

Zavolejte nám: +1 (800) 772-7779

Vyzkoušejte výhodu Xe

Sazby, které překonávají bankovní sazby

Trvale nabízíme sazby, které překonávají sazby bank, a za své peníze tak získáte nejvyšší hodnotu. Porovnejte nás se svou bankou a uvidíte rozdíl.

Nízké nebo žádné poplatky

Účtujeme méně, takže ušetříte více. Před potvrzením převodu navíc vždy zobrazíme všechny poplatky, takže přesně víte, za co platíte.

Bleskové přenosy

Posílání peněz do zahraničí je u nás rychlé a snadné. 90% převodů dorazí během několika minut, takže vaše peníze dorazí na místo určení, kdy je potřebujete.

Více než 30 let excelence

Naše pověst je založena na důvěře. Na naše bezpečné služby se spoléhá více než 280 milionů lidí, kteří každý den zpracovávají tisíce globálních transakcí.

Sledování v reálném čase

Díky našemu sledování přenosů v reálném čase budete vždy v obraze. Přístup k aktualizacím v reálném čase kdykoli přímo z vašeho účtu.

Opakující se platby

Chcete nastavit opakované platby, například daní, účtů, investic nebo hypoték? Xe vám usnadňuje nastavení opakovaných plateb.

Odesílejte s důvěrou

Jako součást rodiny Euronet Worldwide nám naši zákazníci v loňském roce svěřili bezpečné zpracování mezinárodních převodů peněz v hodnotě více než 115 miliard dolarů. Díky skvělým sazbám a nízkým poplatkům je posílání peněz do zahraničí snadné.

Automatizace převodů pro včasné platby

Při nákupu nemovitosti v zahraničí je nutné počítat s výdaji, jako jsou místní daně, údržba a další poplatky. Díky službě Xe můžete tyto opakované platby snadno spravovat, ušetřit více a mít tak k dispozici další prostředky na pokrytí průběžných nákladů.

Přeneste více s vyššími limity odesílání

Nabízíme vyšší limity převodů než tradiční banky, což vám umožní poslat více peněz jedním převodem. Rozlučte se s rozdělováním větších částek a užijte si jednodušší a efektivnější způsob přesunu peněz.

Žádná překvapení s předem stanovenými sazbami a poplatky

Společnost Xe se zavázala k plné transparentnosti. Naše sazby a poplatky jsou vždy jasné a uvedené předem, takže budete znát skutečné náklady na převod a získáte nejlepší hodnotu za své peníze.

Jak převést peníze na nákup vysněné nemovitosti

Vytvořit účet

Zabere to jen několik minut. Potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu a několik dalších informací.

Okamžitá nabídka

Získejte živý bankovní kurz převodu peněz pro zvolenou měnu.

Nastavení přenosu

Zadejte údaje potřebné k nastavení převodu. V případě transakcí, které přesahují naše online limity, je tu pro vás náš specializovaný tým podpory, který vám poradí na každém kroku.

Sledování přenosu

Sledujte svůj převod na každém kroku. Povolte oznámení, abyste získali aktuální informace o svém přenosu.

Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.

Časté dotazy k velkým převodům peněz