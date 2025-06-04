Vyhledejte kód SWIFT své banky
Co je to kód SWIFT/BIC?
Kód SWIFT, známý také jako BIC, je mezinárodní bankovní identifikátor, který se používá k zajištění toho, aby se vaše peníze dostaly na správné místo při odesílání nebo přijímání peněz přes hranice. Banky díky němu přesně vědí, která finanční instituce se na převodu podílí, což pomáhá zajistit bezpečné a přesné doručení mezinárodních plateb.
Proč potřebuji kód SWIFT/BIC?
Při odesílání nebo přijímání mezinárodních převodů obvykle potřebujete kód SWIFT/BIC, který pomáhá identifikovat správnou finanční instituci a bezpečně směrovat platbu. Ne všechny mezinárodní převody však takový kód vyžadují - některé země nebo platební metody mohou používat alternativy, jako jsou IBAN, směrovací čísla nebo národní clearingové kódy.
Má moje banka více než jeden kód SWIFT?
Mnoho bank má více kódů SWIFT, zejména velké banky s pobočkami v různých městech. Některé banky používají jediný globální kód SWIFT, zatímco jiné přidělují jedinečné kódy konkrétním pobočkám, aby mohly přesněji směrovat mezinárodní platby.
Volba Xe při posílání peněz do zahraničí
Lepší sazby
Porovnejte nás se svou bankou a zjistěte, kolik ušetříte. Naše sazby často překonávají sazby velkých bank a maximalizují hodnotu vašeho převodu.
Nižší poplatky
Všechny poplatky vám ukážeme předem, ještě než potvrdíte převod, abyste přesně věděli, za co platíte. Naše nižší poplatky pro vás znamenají větší úsporu.
Rychlejší přenosy
Většina převodů je dokončena ještě týž den. Chápeme, že když jde o vaše peníze, záleží na načasování.
Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.
Často kladené otázky
Kód SWIFT se používá k identifikaci konkrétní banky nebo finanční instituce při zasílání nebo přijímání peněz přes hranice. Funguje jako mezinárodní adresa vaší banky a pomáhá bezpečně a přesně směrovat váš převod prostřednictvím globálního bankovního systému. Ačkoli ne každý způsob převodu nebo země vyžaduje kód SWIFT, je často potřeba při provádění tradičních bankovních převodů. Uvedení správného kódu SWIFT snižuje riziko zpoždění, odmítnutí nebo chybného směrování plateb.
Záleží na bance. Některé banky používají jeden globální kód SWIFT pro všechny pobočky, zatímco jiné přidělují jedinečné kódy konkrétním pobočkám nebo oddělením - zejména ve velkých městech nebo pro obchodní a firemní účty. Pokud má vaše pobočka vyhrazený kód SWIFT, je lepší ho použít, protože může urychlit zpracování a zlepšit přesnost sledování. Pokud ne, spolehlivou alternativou je obvykle SWIFT kód centrály banky.
Kód SWIFT své pobočky můžete zjistit několika způsoby:
Vyhledávací nástroje, jako je ten na této stránce
Online bankovní platformy, kde jsou obvykle k dispozici údaje o mezinárodních převodech.
Bankovní výpisy nebo úřední korespondence
Zákaznická podpora na pobočce nebo na hlavní infolince banky Pokud vaše pobočka nemá jedinečný kód SWIFT, může vám banka nařídit, abyste místo něj použili obecný kód nebo kód centrály.
Použití nesprávného kódu SWIFT může vést ke zpoždění, odmítnutí nebo v některých případech k odeslání peněžních prostředků nesprávné finanční instituci. Pokud je platba odmítnuta, může být vrácena odesílateli, často s dalšími poplatky. Pokud se finanční prostředky dostanou do nesprávné banky, jejich získání zpět může být časově náročné a může být spojeno s poplatky za vymáhání. Před potvrzením převodu vždy překontrolujte kód SWIFT u své banky nebo u příjemce, zejména u velkých nebo urgentních plateb.
Standardní kód SWIFT má buď 8, nebo 11 znaků a má tuto strukturu:
Kód banky (4 písmena): Identifikuje banku
Kód země (2 písmena): Uvádí zemi, ve které se banka nachází
Kód lokality (2 znaky): Označuje město nebo region
Kód pobočky (3 znaky, nepovinné): Identifikuje konkrétní pobočku
Pokud je kód dlouhý pouze 8 znaků, obvykle se vztahuje k hlavnímu sídlu banky.
Odmítnutí odpovědnosti
Kódy SWIFT, názvy bank, adresy a další související informace uvedené na této stránce mají pouze informativní charakter. Přestože se snažíme zajistit přesnost, společnost Xe nezaručuje, že jsou informace úplné, aktuální nebo bezchybné. Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a nemusí odrážet nejnovější údaje dostupné od příslušných finančních institucí.
Společnost Xe neposkytuje žádná prohlášení o právní způsobilosti, regulačním statusu nebo provozní integritě žádné z uvedených bank, finančních institucí nebo zprostředkovatelů. Nepodporujeme ani neověřujeme legitimitu žádného z uvedených subjektů a nepřebíráme žádnou odpovědnost za použití poskytnutých informací.
Veškeré finanční transakce nebo rozhodnutí učiněná na základě těchto informací jsou prováděny na vlastní riziko. Společnost Xe nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zpoždění nebo škody vzniklé v důsledku spoléhání se na údaje ani v důsledku jednání s třetími stranami, jejichž informace jsou na těchto stránkách zobrazeny.
Doporučujeme, abyste si před zahájením jakékoli transakce nezávisle ověřili všechny údaje u příslušné finanční instituce.
Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je uvedeno pouze v angličtině a nebylo přeloženo. Zatímco zbytek této stránky se může zobrazit ve zvoleném jazyce, právní prohlášení o vyloučení odpovědnosti zůstává v angličtině, aby byla zachována jeho přesnost a záměr.