Posílení postavení podniků všech velikostí
Rozhraní API pro platby pro globální transakce
Integrujte rozhraní API pro platby společnosti Xe přímo do své platformy pro bezpečné a efektivní mezinárodní platby. Naše rozhraní API jako přední platební rozhraní API pro podniky zjednodušuje přeshraniční transakce a šetří váš čas i peníze.
Důvěra předních světových společností v oboru
Připojte se k firmám po celém světě, které se spoléhají na společnost Xe, pokud jde o bezpečné, rychlé a spolehlivé převody peněz.
Posílejte peníze do více než 220 zemí pomocí rozhraní API společnosti Xe
Pomáháme firmám všech velikostí dosáhnout jejich cílů zjednodušením mezinárodních plateb. Integrací rozhraní API pro platby společnosti Xe přímo do své platformy můžete posílat platby do více než 220 zemí, ušetřit bankovní poplatky a využívat výhodných směnných kurzů.
Pro vaše zákazníky a partnery je to vynikající způsob, jak zvýšit příjmy nabídkou mezinárodních platebních možností na vaší platformě.
Jednoduchá integrace pro vývojáře
Poskytujeme nástroje a zdroje, které vašemu týmu usnadní integraci rozhraní Xe Payments API.
Prostředí Sandbox
Naše prostředí sandboxu umožňuje testovat integrace bez vlivu na živá data nebo bankovní systémy.
Dokumenty API pro vývojáře
Naše dokumentace API obsahuje snadno použitelné pokyny a příklady kódu, které vývojářům usnadňují implementaci.
Zákaznická podpora
Po nastavení vám přidělíme správce účtu, který vám pomůže s případnými dotazy.
Fintech, eCommerce a cestovní ruch
Výhody platebního rozhraní API pro vaši firmu
Posílejte peníze do více než 220 zemí: Umožněte globální platby přímo ze své platformy a zajistěte pohodlí pro vás i vaše zákazníky.
Bezproblémová integrace: Snadno integrujte naše rozhraní API pro platby do své platformy a vytvořte řešení, díky kterým se vaši zákazníci budou vracet.
Konkurenční směnné kurzy: Využijte naše konkurenční kurzy pro konverzi finančních prostředků, kdykoli to vaše podnikání vyžaduje.
Příjmy navíc: Odhalte příležitosti díky možnostem mezinárodních plateb.
Výkonné rozhraní API pro automatizaci plateb
Přesné transakce: Udržujte své zákazníky spokojené díky rychlým, bezpečným a bezchybným transakcím, které eliminují rizika ručního zpracování.
Automatizace fakturace: Zjednodušte správu zahraničních faktur pomocí automatizovaného vytváření, odesílání, zpracování a sledování plateb.
Přímé bankovní výplaty: Odesílejte peníze přímo na bankovní účty svých dodavatelů pro rychlé a bezproblémové obchodní platby.
Jak začít s rozhraním API pro platby
Zjednodušte si globální platební procesy ve čtyřech jednoduchých krocích:
Vytvoření účtu
Kontaktujte nás a vytvořte si účet Xe Sandbox a vyzkoušejte naše různá řešení.
Testování a integrace
Pomocí našich rozsáhlých dokumentů můžete testovat a integrovat rozhraní API pro platby přímo do svých produktů.
Ověření a spuštění živého provozu
Zkontrolujte, zda integrace funguje bez problémů, a můžete ji spustit!
Zpracování plateb
Jakmile je naše rozhraní API spuštěno, automatizuje transakce, čímž šetří váš čas a snižuje manuální zátěž.
Vytvořeno pro škálovatelnost a spolehlivost
Zjistěte, proč je rozhraní API pro platby společnosti Xe tou nejlepší volbou pro vaše globální obchodní převody:
Škálovatelné
Naše rozhraní RESTful API podporuje efektivní vývoj, testování a škálování s růstem vašeho podnikání.
Zabezpečení
Špičkové šifrování a bezpečnostní postupy zajišťují ochranu vašich transakcí a dat.
Spolehlivé
Společnost Xe má více než 30 let zkušeností v oblasti mezinárodních plateb a poskytuje přesné a spolehlivé výsledky.
Spojte se s našimi odborníky na API
Kontaktujte nás ještě dnes a proberte s námi své konkrétní potřeby. Pomocí rozhraní API pro platby společnosti Xe můžete zefektivnit globální zpracování plateb, snížit náklady a poskytnout svým zákazníkům bezproblémové služby.
Otázky týkající se rozhraní API pro platby
Rozhraní API pro platby společnosti Xe pomáhá firmám integrovat možnosti mezinárodních plateb přímo do jejich vlastní platformy. Umožňuje vám i vašim zákazníkům provádět globální transakce v reálném čase s konkurenceschopnými směnnými kurzy a spolehlivým zpracováním.
Ano. Abychom proces integrace zjednodušili, poskytujeme nástroje a zdroje, jako jsou:
Úplná dokumentace API s ukázkami kódu
Prostředí sandboxu pro bezpečné testování
Specializovaná podpora správce účtu
Chcete-li integrovat rozhraní API pro platby společnosti Xe, postupujte podle těchto čtyř jednoduchých kroků:
Vytvořte si účet Xe a požádejte o přístup do sandboxu.
K testování a integraci rozhraní API použijte dokumentaci.
Dokončete ověření a přejděte do ostrého provozu.
Začněte zpracovávat automatizované globální platby!
Rozhraní API pro platby je navrženo tak, aby rostlo spolu s vaším podnikem. Ať už jste startup nebo podnik, rozhraní Payments API podporuje velkoobjemové transakce, aniž by to bylo na úkor jeho výkonu.
Ano. Rozhraní API pro platby Xe podporuje automatizaci faktur, takže můžete efektivně vytvářet, odesílat, zpracovávat a sledovat faktury, a to vše v rámci svého systému.
Chcete-li si s někým promluvit o cenách, kontaktujte nás a poraďte se s námi, jak vám můžeme nejlépe pomoci. Člen týmu Xe se s vámi spojí a najde plán, který odpovídá vašim obchodním cílům.
Pro pomoc s integrací se obraťte na svého specializovaného správce účtu. Budou vám moci poskytnout odbornou pomoc spojenou s nastavením nebo dalšími otázkami, které můžete mít.