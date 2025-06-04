DKK - Dánská koruna
Dánská koruna je měnou země Dánsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Dánská koruna je DKK vůči USD. Kód měny pro Kroner je DKK, a symbol měny je kr. Níže najdete kurzy Dánská koruna a měnový převodník.
Měna v Dánsku poprvé vznikla v roce 1625 zavedením dánského Rigsdaleru. Rigsdaler byla složitá měna, která používala tři podjednotky: marku, skilling a pfenning. Systém postrádal desetinné členění a pokračoval v používání až do vytvoření Skandinávské měnové unie v roce 1873. Unie zavázala Dánsko, Norsko a Švédsko, aby fixovaly své měny vůči zlatu, na paritě mezi sebou, aby vytvořily měnovou stabilitu.
V roce 1875 byla dánská koruna zavedena jako oficiální zákonné platidlo Dánska. Skandinávská měnová unie se rozpadla v roce 1914, kdy byl globálně opuštěn zlatý standard. Dánsko si udrželo měnu korunu a pokusilo se ji znovu fixovat na zlatý standard v roce 1924, ale trvale z něj vystoupilo v roce 1931. Koruna prošla další změnou, když byla vázána na německou říšskou marku během německé okupace v letech 1940-1945. Po skončení války byla znovu vázána na britskou libru a americký dolar.
Dánská koruna a euro
Jako součást Evropské unie se Dánsko původně mělo připojit k euru. Nicméně, když bylo euro uvedeno do oběhu v roce 1999, Dánsko se rozhodlo neúčastnit se prostřednictvím Edinburské dohody. V roce 2000 bylo uspořádáno referendum, aby se rozhodlo, zda bude euro zavedeno. 53,2 % populace bylo proti přijetí eura. Dánská koruna zůstává spojena prostřednictvím Mechanismu směnných kurzů II (ERM II) s výměnným kurzem vázaným v rámci 2,25 % na euro.
Statistiky Dánská koruna
|Název
|Dánská koruna
|Symbol
|kr.
|Menší jednotka
|1/100 = Øre
|Symbol menší jednotky
|Øre
|Nejlepší převod DKK
|DKK vůči USD
|Nejlepší graf DKK
|DKK vůči USD graf
Profil Dánská koruna
|Mince
|Často používané: Øre50, kr.1, kr.2, kr.5, kr.10, kr.20
|Bankovky
|Často používané: kr.50, kr.100, kr.200, kr.500, kr.1000
|Centrální banka
|Danmarks Nationalbank
|Uživatelé
Dánsko, Faerské ostrovy, Grónsko
