MVR - Maledivská rupie
Maledivská rupie je měnou země Maldivy (Maldivské ostrovy). Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Maledivská rupie je MVR vůči USD. Kód měny pro Rufiyaa je MVR, a symbol měny je Rf. Níže najdete kurzy Maledivská rupie a měnový převodník.
Statistiky Maledivská rupie
|Název
|Maledivská rupie
|Symbol
|Rufiyaa
|Menší jednotka
|1/100 = Laari
|Symbol menší jednotky
|Laari
|Nejlepší převod MVR
|MVR vůči USD
|Nejlepší graf MVR
|MVR vůči USD graf
Profil Maledivská rupie
|Mince
|Často používané: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
|Bankovky
|Často používané: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
|Centrální banka
|Maldivská měnová autorita
|Uživatelé
Maldivy (Maldivské ostrovy)
Maldivy (Maldivské ostrovy)
Proč vás zajímá MVR?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím MVRZískat MVR kurzy do telefonuZískat MVR měnové datové API pro firmu