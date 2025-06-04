  1. Domů
mvr
MVR - Maledivská rupie

Maledivská rupie je měnou země Maldivy (Maldivské ostrovy). Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Maledivská rupie je MVR vůči USD. Kód měny pro Rufiyaa je MVR, a symbol měny je Rf. Níže najdete kurzy Maledivská rupie a měnový převodník.

Statistiky Maledivská rupie

NázevMaledivská rupie
SymbolRufiyaa
Menší jednotka1/100 = Laari
Symbol menší jednotkyLaari
Nejlepší převod MVRMVR vůči USD
Nejlepší graf MVRMVR vůči USD graf

Profil Maledivská rupie

MinceČasto používané: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
BankovkyČasto používané: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
Centrální bankaMaldivská měnová autorita
Uživatelé
Maldivy (Maldivské ostrovy)

Proč vás zajímá MVR?

Chci...

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17694
GBP / EUR1.14673
USD / JPY156.572
GBP / USD1.34963
USD / CHF0.789907
USD / CAD1.36695
EUR / JPY184.275
AUD / USD0.670908

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%