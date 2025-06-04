  1. Domů
BHD - Bahrajnský dinár

Bahrajnský dinár je měnou země Bahrajn. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Bahrajnský dinár je BHD vůči USD. Kód měny pro Dinary je BHD, a symbol měny je .د.ب. Níže najdete kurzy Bahrajnský dinár a měnový převodník.

Statistiky Bahrajnský dinár

NázevBahrajnský dinár
SymbolBD
Menší jednotka1/1000 = Fils
Symbol menší jednotkyFils
Nejlepší převod BHDBHD vůči USD
Nejlepší graf BHDBHD vůči USD graf

Profil Bahrajnský dinár

MinceČasto používané: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
BankovkyČasto používané: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
Centrální bankaCentrální banka Bahrajnu
Uživatelé
Bahrajn

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17760
GBP / EUR1.14639
USD / JPY156.444
GBP / USD1.34999
USD / CHF0.789064
USD / CAD1.36563
EUR / JPY184.229
AUD / USD0.671458

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%