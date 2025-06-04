BHD - Bahrajnský dinár
Bahrajnský dinár je měnou země Bahrajn. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Bahrajnský dinár je BHD vůči USD. Kód měny pro Dinary je BHD, a symbol měny je .د.ب. Níže najdete kurzy Bahrajnský dinár a měnový převodník.
Statistiky Bahrajnský dinár
|Název
|Bahrajnský dinár
|Symbol
|BD
|Menší jednotka
|1/1000 = Fils
|Symbol menší jednotky
|Fils
|Nejlepší převod BHD
|BHD vůči USD
|Nejlepší graf BHD
|BHD vůči USD graf
Profil Bahrajnský dinár
|Mince
|Často používané: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
|Bankovky
|Často používané: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
|Centrální banka
|Centrální banka Bahrajnu
|Uživatelé
Bahrajn
Bahrajn
Proč vás zajímá BHD?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím BHDZískat BHD kurzy do telefonuZískat BHD měnové datové API pro firmu