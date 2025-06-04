  1. Domů
EEK
EEK - Estonská koruna

Estonská koruna je měnou země Estonsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Estonská koruna je EEK vůči USD. Kód měny pro Krooni je EEK, a symbol měny je kr. Níže najdete kurzy Estonská koruna a měnový převodník.

Upozornění: Od 15. ledna 2011 není estonská kroon již zákonným platidlem.

EEK
EEKEstonská koruna (zastaralé)
EEK byla nahrazena eurem za pevný směnný kurz 1 EUR = 15,6466 EEK. Estonské bankovky mohou být vyměněny v Estonské bance v neomezeném množství po neomezenou dobu. Pro více informací navštivte ECB: Estonsko 2011.

Statistiky Estonská koruna

NázevEstonská koruna
Symbolkr
Menší jednotka
Symbol menší jednotky
Nejlepší převod EEKEEK vůči USD
Nejlepší graf EEKEEK vůči USD graf

Profil Estonská koruna

Uživatelé
Estonsko

