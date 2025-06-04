EEK - Estonská koruna
Estonská koruna je měnou země Estonsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Estonská koruna je EEK vůči USD. Kód měny pro Krooni je EEK, a symbol měny je kr. Níže najdete kurzy Estonská koruna a měnový převodník.
Upozornění: Od 15. ledna 2011 není estonská kroon již zákonným platidlem.
EEK byla nahrazena eurem za pevný směnný kurz 1 EUR = 15,6466 EEK. Estonské bankovky mohou být vyměněny v Estonské bance v neomezeném množství po neomezenou dobu. Pro více informací navštivte ECB: Estonsko 2011.
Statistiky Estonská koruna
|Název
|Estonská koruna
|Symbol
|kr
|Menší jednotka
|Symbol menší jednotky
|Nejlepší převod EEK
|EEK vůči USD
|Nejlepší graf EEK
|EEK vůči USD graf
Profil Estonská koruna
|Uživatelé
Estonsko
Estonsko
Proč vás zajímá EEK?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím EEKZískat EEK kurzy do telefonuZískat EEK měnové datové API pro firmu