SYP - Syrská libra
Syrská libra je měnou země Sýrie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Syrská libra je SYP vůči USD. Kód měny pro Libry je SYP, a symbol měny je £. Níže najdete kurzy Syrská libra a měnový převodník.
Statistiky Syrská libra
|Název
|Syrská libra
|Symbol
|£
|Menší jednotka
|1/100 = Piastr
|Symbol menší jednotky
|Piastr
|Nejlepší převod SYP
|SYP vůči USD
|Nejlepší graf SYP
|SYP vůči USD graf
Profil Syrská libra
|Mince
|Často používané: £1, £2, £5, £10, £25
|Bankovky
|Často používané: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
|Centrální banka
|Centrální banka Sýrie
|Uživatelé
Sýrie
Sýrie
