syp
SYP - Syrská libra

Syrská libra je měnou země Sýrie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Syrská libra je SYP vůči USD. Kód měny pro Libry je SYP, a symbol měny je £. Níže najdete kurzy Syrská libra a měnový převodník.

Vyberte měnu

syp
SYPSyrská libra

Statistiky Syrská libra

NázevSyrská libra
Symbol£
Menší jednotka1/100 = Piastr
Symbol menší jednotkyPiastr
Nejlepší převod SYPSYP vůči USD
Nejlepší graf SYPSYP vůči USD graf

Profil Syrská libra

MinceČasto používané: £1, £2, £5, £10, £25
BankovkyČasto používané: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
Centrální bankaCentrální banka Sýrie
Uživatelé
Sýrie

Proč vás zajímá SYP?

Chci...

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17722
GBP / EUR1.14650
USD / JPY156.483
GBP / USD1.34969
USD / CHF0.789768
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.215
AUD / USD0.671170

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%