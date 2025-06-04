BND - Brunejský dolar
Brunejský dolar je měnou země Brunej Darussalam. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Brunejský dolar je BND vůči USD. Kód měny pro Dollary je BND, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Brunejský dolar a měnový převodník.
Statistiky Brunejský dolar
|Název
|Brunejský dolar
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|Cent
|Nejlepší převod BND
|BND vůči USD
|Nejlepší graf BND
|BND vůči USD graf
Profil Brunejský dolar
|Mince
|Často používané: Cent1, Cent5, Cent10, Cent20, Cent50
|Bankovky
|Často používané: $1, $5, $10
|Centrální banka
|Monetární autorita Brunej Darussalam
|Uživatelé
Brunej Darussalam
Brunej Darussalam
Proč vás zajímá BND?
