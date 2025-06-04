  1. Domů
BND - Brunejský dolar

Brunejský dolar je měnou země Brunej Darussalam. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Brunejský dolar je BND vůči USD. Kód měny pro Dollary je BND, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Brunejský dolar a měnový převodník.

Vyberte měnu

bnd
BNDBrunejský dolar

Statistiky Brunejský dolar

NázevBrunejský dolar
Symbol$
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyCent
Nejlepší převod BNDBND vůči USD
Nejlepší graf BNDBND vůči USD graf

Profil Brunejský dolar

MinceČasto používané: Cent1, Cent5, Cent10, Cent20, Cent50
BankovkyČasto používané: $1, $5, $10
Centrální bankaMonetární autorita Brunej Darussalam
Uživatelé
Brunej Darussalam

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17760
GBP / EUR1.14639
USD / JPY156.444
GBP / USD1.34999
USD / CHF0.789064
USD / CAD1.36563
EUR / JPY184.229
AUD / USD0.671458

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%