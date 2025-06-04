  1. Domů
TND - Tuniský dinár

Tuniský dinár je měnou země Tunisko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Tuniský dinár je TND vůči USD. Kód měny pro Dinary je TND, a symbol měny je د.ت. Níže najdete kurzy Tuniský dinár a měnový převodník.

TNDTuniský dinár

Statistiky Tuniský dinár

NázevTuniský dinár
SymbolDinar
Menší jednotka
Symbol menší jednotky
Nejlepší převod TNDTND vůči USD
Nejlepší graf TNDTND vůči USD graf

Profil Tuniský dinár

Uživatelé
Tunisko

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17728
GBP / EUR1.14654
USD / JPY156.456
GBP / USD1.34979
USD / CHF0.789686
USD / CAD1.36706
EUR / JPY184.192
AUD / USD0.671236

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%