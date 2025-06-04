TND - Tuniský dinár
Tuniský dinár je měnou země Tunisko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Tuniský dinár je TND vůči USD. Kód měny pro Dinary je TND, a symbol měny je د.ت. Níže najdete kurzy Tuniský dinár a měnový převodník.
Statistiky Tuniský dinár
|Název
|Tuniský dinár
|Symbol
|Dinar
|Menší jednotka
|Symbol menší jednotky
|Nejlepší převod TND
|TND vůči USD
|Nejlepší graf TND
|TND vůči USD graf
Profil Tuniský dinár
|Uživatelé
Tunisko
Proč vás zajímá TND?
