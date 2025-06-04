  1. Domů
xau
XAU - Zlatá unce

Zlatá unce je měnou země Zlato. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Zlatá unce je XAU vůči USD. Kód měny pro Unce je XAU. Níže najdete kurzy Zlatá unce a měnový převodník.

xau
XAUZlatá unce

Statistiky Zlatá unce

NázevZlatá unce
SymbolUnce
Menší jednotka
Symbol menší jednotky
Nejlepší převod XAUXAU vůči USD
Nejlepší graf XAUXAU vůči USD graf

Profil Zlatá unce

Uživatelé
Zlato

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17738
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.549
GBP / USD1.34963
USD / CHF0.789502
USD / CAD1.36711
EUR / JPY184.318
AUD / USD0.671012

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%