XAU - Zlatá unce
Zlatá unce je měnou země Zlato. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Zlatá unce je XAU vůči USD. Kód měny pro Unce je XAU. Níže najdete kurzy Zlatá unce a měnový převodník.
Statistiky Zlatá unce
|Název
|Zlatá unce
|Symbol
|Unce
|Menší jednotka
|Symbol menší jednotky
|Nejlepší převod XAU
|XAU vůči USD
|Nejlepší graf XAU
|XAU vůči USD graf
Profil Zlatá unce
|Uživatelé
Zlato
Zlato
Proč vás zajímá XAU?
Chci...Přihlásit se k emailovým aktualizacím XAUZískat XAU kurzy do telefonuZískat XAU měnové datové API pro firmu