AOA - Angolská kwanza

Angolská kwanza je měnou země Angola. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Angolská kwanza je AOA vůči USD. Kód měny pro Kwanzy je AOA, a symbol měny je Kz. Níže najdete kurzy Angolská kwanza a měnový převodník.

Vyberte měnu

Statistiky Angolská kwanza

NázevAngolská kwanza
SymbolKz
Menší jednotka1/100 = cêntimo
Symbol menší jednotkycêntimo
Nejlepší převod AOAAOA vůči USD
Nejlepší graf AOAAOA vůči USD graf

Profil Angolská kwanza

MinceČasto používané: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
BankovkyČasto používané: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
Centrální bankaNárodní banka Angoly
Uživatelé
Angola

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17772
GBP / EUR1.14645
USD / JPY156.435
GBP / USD1.35020
USD / CHF0.789004
USD / CAD1.36560
EUR / JPY184.237
AUD / USD0.671478

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%