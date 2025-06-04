AOA - Angolská kwanza
Angolská kwanza je měnou země Angola. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Angolská kwanza je AOA vůči USD. Kód měny pro Kwanzy je AOA, a symbol měny je Kz. Níže najdete kurzy Angolská kwanza a měnový převodník.
Statistiky Angolská kwanza
|Název
|Angolská kwanza
|Symbol
|Kz
|Menší jednotka
|1/100 = cêntimo
|Symbol menší jednotky
|cêntimo
|Nejlepší převod AOA
|AOA vůči USD
|Nejlepší graf AOA
|AOA vůči USD graf
Profil Angolská kwanza
|Mince
|Často používané: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
|Bankovky
|Často používané: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
|Centrální banka
|Národní banka Angoly
|Uživatelé
Angola
Angola
Proč vás zajímá AOA?
