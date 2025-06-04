  1. Domů
IQD - Irácký dinár

Irácký dinár je měnou země Irák. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Irácký dinár je IQD vůči USD. Kód měny pro Dinary je IQD, a symbol měny je ع.د. Níže najdete kurzy Irácký dinár a měnový převodník.

Upozornění: IQD může být redenominován.

IQDIrácký dinár

Během britské okupace v první světové válce byla indická rupie zavedena jako první oficiální měna Iráku. V roce 1932 byla irácká dinár nahrazena rupii v poměru 1 dinár k 11 rupiím a byla vázána na britskou libru až do roku 1959. Poté byla vazba změněna na americký dolar v poměru 1 IQD k 2,8 USD. Po válce v Zálivu v roce 1991 nebyla k dispozici dříve používaná švýcarská tisková technologie, což vedlo k tomu, že nové bankovky měly nižší kvalitu. Předchozí verze iráckého dináru začaly být nazývány švýcarskými dináry. V důsledku nadměrného vládního tisku nové emise se dinár rychle devalvoval. Nové mince a bankovky dináru byly vydány v roce 2003, aby nahradily staré bankovky Saddáma a vytvořily jednotnou měnu.

V roce 2010 oznámila Centrální banka Iráku své plány na redenominaci iráckého dináru, aby usnadnila hotovostní transakce. Záměrem bylo odstranit tři nuly z nominální hodnoty bankovek; skutečná hodnota dináru by však zůstala nezměněna. Ačkoli oznámení uvádělo, že změna by měla proběhnout do konce roku 2010, k žádné redenominaci nedošlo. Jak uvedla Centrální banka Iráku, jejich mandát je "zajišťovat stabilitu domácích cen a podporovat stabilní konkurenceschopný tržně založený finanční systém." Pro více informací o redenominaci si přečtěte "Irák plánuje redenominaci měny."

Statistiky Irácký dinár

NázevIrácký dinár
Symbolد.ع
Menší jednotka1/1000 = fils
Symbol menší jednotkyfils
Nejlepší převod IQDIQD vůči USD
Nejlepší graf IQDIQD vůči USD graf

Profil Irácký dinár

MinceČasto používané: د.ع25, د.ع50, د.ع100
BankovkyČasto používané: د.ع50, د.ع100, د.ع250, د.ع500, د.ع1000, د.ع5000, د.ع10000, د.ع25000
Centrální bankaCentrální banka Iráku
Uživatelé
Irák

