SLE - Sierraleonský leone
Sierraleonský leone je měnou země Sierra Leone. Kód měny pro leony je SLE. Níže najdete kurzy Sierraleonský leone a měnový převodník.
SLE a SLL jsou zákonným platidlem do března 2023, v souladu s ISO 4217 ZMĚNA ČÍSLO 173, která byla vydána 23. září 2022.
Statistiky Sierraleonský leone
|Název
|Sierraleonský leone
|Symbol
|Le
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|c
Profil Sierraleonský leone
|Mince
|Často používané: Le10, Le50, Le100, Le500
|Bankovky
|Často používané: Le1, Le2, Le5, Le10
|Centrální banka
|Banka Sierra Leone
Proč vás zajímá SLE?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím SLEZískat SLE kurzy do telefonuZískat SLE měnové datové API pro firmu