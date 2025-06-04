  1. Domů
sle
SLE - Sierraleonský leone

Sierraleonský leone je měnou země Sierra Leone. Kód měny pro leony je SLE. Níže najdete kurzy Sierraleonský leone a měnový převodník.

SLE a SLL jsou zákonným platidlem do března 2023, v souladu s ISO 4217 ZMĚNA ČÍSLO 173, která byla vydána 23. září 2022.

Statistiky Sierraleonský leone

NázevSierraleonský leone
SymbolLe
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyc

Profil Sierraleonský leone

MinceČasto používané: Le10, Le50, Le100, Le500
BankovkyČasto používané: Le1, Le2, Le5, Le10
Centrální bankaBanka Sierra Leone

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17724
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.491
GBP / USD1.34968
USD / CHF0.789771
USD / CAD1.36717
EUR / JPY184.228
AUD / USD0.671107

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%