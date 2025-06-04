  1. Domů
kmf
KMF - Komorský frank

Komorský frank je měnou země Komory. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Komorský frank je KMF vůči USD. Kód měny pro Franky je KMF, a symbol měny je CF. Níže najdete kurzy Komorský frank a měnový převodník.

Vyberte měnu

kmf
KMFKomorský frank

Statistiky Komorský frank

NázevKomorský frank
SymbolFrank
Menší jednotka1/100 = Centime
Symbol menší jednotkyCentime
Nejlepší převod KMFKMF vůči USD
Nejlepší graf KMFKMF vůči USD graf

Profil Komorský frank

MinceČasto používané: Frank25, Frank50, Frank100
BankovkyČasto používané: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10
Centrální bankaCentrální banka Komor
Uživatelé
Komory

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17662
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.635
GBP / USD1.34862
USD / CHF0.790090
USD / CAD1.36669
EUR / JPY184.299
AUD / USD0.670759

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%