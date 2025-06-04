KMF - Komorský frank
Komorský frank je měnou země Komory. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Komorský frank je KMF vůči USD. Kód měny pro Franky je KMF, a symbol měny je CF. Níže najdete kurzy Komorský frank a měnový převodník.
Statistiky Komorský frank
|Název
|Komorský frank
|Symbol
|Frank
|Menší jednotka
|1/100 = Centime
|Symbol menší jednotky
|Centime
|Nejlepší převod KMF
|KMF vůči USD
|Nejlepší graf KMF
|KMF vůči USD graf
Profil Komorský frank
|Mince
|Často používané: Frank25, Frank50, Frank100
|Bankovky
|Často používané: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10
|Centrální banka
|Centrální banka Komor
|Uživatelé
Komory
Komory
Proč vás zajímá KMF?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím KMFZískat KMF kurzy do telefonuZískat KMF měnové datové API pro firmu